Santiago Gamboa da una mirada al Colombia actual en su nueva novela

Sinaloa, México. El inesperado hallazgo de unos huesos humanos en las montañas de La Calera, en Bogotá abren una investigación para el fiscal Edilson Jutsiñamuy en la nueva novela Colombian psycho, de Santiago Gamboa. Esta historia comparte un poco de la mirada que el autor tiene de Colombia en los últimos siete años.

Un Colombia diferente

Colombian psycho arranca con tres líneas distintas: por un lado la investigación de Edilson, por otro la indagación de la periodista Julieta Lezama, quien desentrañará una cadena de crímenes atroces; y finalmente una exclusiva fiesta de la familia Londoño Richter, en la que su anfitriona Dorotea desea saciar su deseo de sexo y drogas.

Santiago Gamboa señala que la historia une muchos elementos que tienen que ver con la Colombia contemporánea y posterior al proceso de paz. “Después de vivir durante 30 años en Europa y Asia, regresé a Colombia, y lo que he hecho en una novela como Colombian psycho, y en mi novela anterior, Será larga la noche, es tratar de ver un poco los puntos conflictivos, mirar la realidad, cuáles son los problemas, cómo es la sociedad a la que yo me incorporé de regreso, cuáles son sus grandes problemas, sus debilidades, pero también sus alegrías, sus cosas positivas, porque a pesar de que es una novela negra, en donde ocurren cosas tremendas, también es una novela donde aparecen personajes de otro tipo”.

El escritor dejó su país de origen en 1985, cuando empezaba de manera violenta la guerra entre el Estado y el narcotráfico. “Recuerdo, por ejemplo, que un ministro de justicia fue asesinado, Rodrigo Lara Bonilla, muy cerca de de mi casa, cuando yo pasé en un bus, en una avenida vi su automóvil, baleado en una esquina, y a la policía alrededor haciendo las primeras indagaciones. Son imágenes que conservo de antes de irme de Colombia”, comparte.

“Recuerdo también que en unas vacaciones, en una zona rural cerca de Medellín, era muy famoso un zoológico que tenía Pablo Escobar en una finca, y se podía visitar, y yo fui. Recuerdo haber visto a Pablo pasar en un jeep, porque era su propiedad y él no tenía todavía tanta persecución como tuvo después porque obviamente él estaba empezando toda esa mitología suya, aunque ya era un hombre muy rico. La sociedad colombiana era muy pequeña muy arribista, muy provinciana. Colombia en ese momento era muy acomplejado, con la sensación de no contar en el mundo, de no ser importante”, reflexiona.

La novela 'Colombian psycho' ya se encuentra en librerías físicas y digitales'.

Ahora, a su regreso a Colombia, en 2015, Gamboa se topó con un país diferente. “Era un país más conocido en el mundo, con problemas tremendos, pero que estaban en vías de solucionarlos. Por ejemplo, el problema del narcotráfico no era solo colombiano sino también mexicano, se convirtió en un problema trasnacional, y de repente los malos de las películas dejaron de ser colombianos, y empezaron a ser mexicanos, por desgracia. Colombia ya era un país mucho más moderno, en el que había un acceso mucho más importante a la cultura, a la modernidad, había mucho más bibliotecas públicas, había más festivales literarios. En términos políticos ha habido cierto movilismo, ahora con la elección de Petro las cosas han cambiado”.

La novela negra

El título de Colombian psycho hace un juego de espejo con la novela norteamericana American psycho, una obra literaria que impresionó mucho a Santiago Gamboa a inicios de los años 90. “En esa novela se hace un retrato muy poderoso, muy psicológico y muy fuerte de la sociedad neoyorquina, rica y es una novela llena de violencia, pero también llena de estudios de personajes, de sexo, de erotismo, de superficialidad. Yo hice mi propia versión, no tiene nada que ver en términos argumentales, pero sí en términos de intentar mirar una sociedad en la que sucede un tipo de psicopatía”.

Con 11 novelas publicadas en total y solo 3 de ellas negras, el escritor no se considera un profesional en dicho género, pero sí hay varios a los que considera profesionales, varios de ellos mexicanos. “Tal es el caso de Paco Ignacio Taibo II, es decir una literatura muy comprometida, una literatura negra que busca dar explicaciones a los conflictos sociales, muy comprometida. Por otro lado, para mi, el grandísimo Élmer Mendoza, que es un autor cuya sofisticación de su escritura hace que la novela negra adquiera una dimensión mucho más alta, de alta literatura, y eso para mi es muy importante”, dice.

Gamboa precisa que para él es esencial que la novela negra sea en primer lugar una gran novela. “Que cumpla con todas las expectativas del género novela, y que tiene una cantidad de recursos y herramientas para mostrar el mundo de una manera muchísimo más moderna, ágil, fresca, con la que contaban los escritores del siglo XIX o del siglo XX. No quiere decir que hoy se escriba mejor, sencillamente todas estas elocubraciones han sido muy menores en la novela negra. La novela normal ha reflexionado y avanzado mucho, la novela negra un poco menos, por eso valoro tanto a los autores de novela negra muy literarios”, dice sobre el estado del género negro en la narrativa.

“Creo que con la búsqueda psicológica de Patricia Highsmith, la búsqueda estilística de Élmer Mendoza, la ambición retadora y estilística de Paco Taibo, con todos ellos se va armando un tipo de novelista que a mi me interesa. Hay otro autor sueco que se llama Henning Mankell, que también utiliza muchísimo la historia para hacer sus novelas negras, sobre todo muy psicológicas [...] una buena novela negra en el fondo la curiosidad es la que te hace avanzar, pero todo lo que estás leyendo, el mundo que estás conociendo alrededor, las contradicciones, la condición humana eso es lo que te hace estar en contacto con tu lector”, finaliza.