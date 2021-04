Se abre la convocatoria para el concurso de fotografía #WikiLovesMéxico 2021

CDMX.- Con el firme objetivo de que los amantes de la fotografía de todo el país compartan en Wikipedia, imágenes sobre este Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la Secretaría de Cultura y Wikimedia México abren la convocatoria para participar en el concurso #WikiLovesMéxico.

En este concurso se busca reconocer, apreciar, visibilizar y valorar a la gastronomía de México, la cual ha construido tejidos entre sus comunidades ya que es considerada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pues cobra diversos significados desde lo simbólico, cultural y religioso.

Los interesados en participar podrán hacerlo en diversas categorías como; Profesional, Amateur, Comunitaria, Especial Facebook y Especial Instagram, en donde el jugado tendrá la libertad de elegir la mejor de cada una de ellas, en donde, dicho sea de paso, los ganadores serán acreedores a reconocimientos.

Los premios que recibirán los galardonados son una tarjeta de compras en una conocida plataforma digital, así como la suscripción anual a otra para escuchar música, una colección de libros, entre otros interesantes obsequios.

La convocatoria establece que podrán participar personas aficionadas y profesionales de la fotografía, siempre y cuando, no sean parte de los organizadores del concurso. Cabe resaltar que las fotografías las pueden inscribir a color o en blanco y negro.

Las fotografías deberán ser cargadas en el portal de Wikimedia Commons en la calidad y resolución posible no menos de 1280 px, ya que la que no cumpla con dichas medidas serán descalificadas. Asimismo, la imagen no deberá contar con alguna firma o marca de agua.

Cabe mencionar que la convocatoria estará abierta desde el 1 hasta el 31 de mayo del presente año, a las 23:59 horas, tiempo límite y del centro de México.

El jurado calificador evaluará la calidad artística y fotográfica de cada una de las imágenes participantes, por lo que el fallo que se otorgue al final, será inapelable.