Se apaga la vida de la reconocida violinista sinaloense Mónica Osuna Sosa

Durante las primeras horas de este miércoles 3 de febrero se dió el último aliento de la destacada maestra y violinista sinaloense Mónica Osuna Sosa. La música de 43 años de edad, fue la primera sinaloense miembro de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (Ossla). La artista con una trayectoria de 30 años y reconocida por la maestra Natalia Gvzdetskaya por su talento falleció producto de las complicaciones que le trajo la Covid-19 que se agravó por la condición de su organimo tras años de que le fue diagnosticado Lupus.

A través de su perfil personal de Facebook, el pasado 28 de enero en una publicación de carácter público confirmó que habría dado positivo al virus. También explicó ahondó sobre las complicaciones que había presentado en su salud durante largo tiempo, producto de problema en uno de sus riñones. Mónica Osuna, profesora que por años forjó numerosas generaciones de estudiantes de música bajo el proyecto de la Orquesta Juvenil de Mazatlán en el Centro Municipal de Artes (CMA), escribió lo siguiente en la referida pubicación.



Hola a todos los que han estado preguntando por mi salud, estoy muy delicada combatiendo el covid, pues por mis enfermedades todo se complica más. El día martes me hice la prueba y por la tarde me dieron la mala noticia que era positivo a covid, para esto yo desde el viernes empecé con síntomas de resfriado y tos, todo parece indicar que era un simple resfriado fuerte, me atendieron como resfriado y al ver que no mejoraba y empeoraba decidí hacerme la prueba. Sentía morirme con la tos algo sumamente espantoso. Me hicieron tomografía y mis pulmones están sumamente dañados, pero mi oxigenación no está tan baja, entonces los doctores me acaban de dar de alta no porque esté bien, si no como dicen ellos que no tengo defensas y debería estar aislada, pero en el ISSSTE obvio no hay aislamiento estamos muy pegados, pues que podría agarrar otro bicho y entonces si no podría librar la batalla. Obviamente me dijeron que si baja la oxigenación inmediatamente me regrese internar, aparte que tengo que ir a hemodiálisis. Mi estado de salud es muy delicado, de verdad no le deseo esto a nadie es algo horrible", explicó en su publicación de la tarde del 28 de enero la Fundadora de la Orquesta de Cuerdas del CMA (en el año 2000).