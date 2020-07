Se desata el conflicto con los vecinos de ‘Edificio San Miguel’

Culiacán, Sinaloa. Luego de una exitosa puesta en escena en 2018, la obra 'Edificio San Miguel' está de regreso, pero ahora a través de Zoom y con una historia modificada, que retrata situaciones actuales de la pandemia por el COVID-19.

En entrevista para el periódico EL DEBATE, la dramaturga y actriz de esta historia, Gabriela Guraieb, cuenta que esta versión se escribió “a partir de la pandemia, y en realidad lo que se retomó de la obra original fueron los personajes, la situación y el contexto. Se retomó la dinámica de la junta vecinal”, explica.

'Edificio San Miguel', presentada por Shakespeare & Cía, y dirigida por Angélica Rogel, nos lleva a una junta de vecinos, evidentemente a través de una plataforma virtual debido al COVID-19, y donde estos exponen sus “inquietudes, no las colectivas, sino las individuales”, dice Guraieb. “Retomamos un poquito esa misma premisa, que es que cada quien trae su propio conflicto, pero ahora su propio asunto relacionado con la pandemia”.

Durante la junta vecinal, el administrador del edificio, trata de llevar la junta con asuntos que corresponden a su orden del día, “pero vecinas y vecinos se encargan de obstaculizar esa orden del día, poniendo por encima sus propias necesidades, donde aparecen el ego o se echan la culpa”, comparte la actriz, quien dice que cada semana actualizan partes de la historia, debido a los constantes cambios en la pandemia.

Mientras el público se debate entre si estos formatos son teatro o no, la también actriz 'Del conejo a la tierra' cuenta que ha sido muy interesante esta experiencia. “Si bien se retoman herramientas y cosas del universo teatral, yo creo que estamos ante una experiencia totalmente distinta”.

Señala que tantos actores como el equipo se han tenido que adaptar, incluso a no tener siempre la reacción del público como sucede en un escenario, siendo dichas manifestaciones uno de los importantes medidores en el teatro. “Se tuvo que experimentar y trabajar a partir del reconocimiento de la herramienta teatral, que no es el escenario, ni la relación del público con este, sino es el actor frente a su propia cámara, y que no solo está viendo a sus demás compañeros todo el tiempo, sino que también se está viendo a sí mismo, porque estás ahí reflejado, eso es una cosa que en el teatro jamás pasa. Y también puedes ver a los demás reaccionando a tus propias reacciones. Creo que es un lenguaje muy distinto que seguimos descubriendo, en cada función es única, tiene esa cosa viva e irrepetible, que en ese sentido comparte con el teatro”.

Además de Gabriela Guraieb, el elenco es completado por Alfonso Borbolla, Carmen Ramos, Fernando Bonilla y Mario Alberto Monroy, quienes dan vida a los característicos personajes. Confiesa su dramaturga que una de las ventajas para el funcionamiento de la trama es que ellos ya se conocían.

Por otro lado, el realizar obras a través de Zoom u otras plataformas ha permitido que público de otros lugares, tanto dentro como fuera de un país, tenga la oportunidad de conocerlas. Así, la egresada de Dramaturgia y Guion por CasAzul Artes Escénicas Argos agradece que el interés de personas de otros estados de la República e incluso de otros países de América.

“Creo que de lo más interesante que nos sucedió al gremio y a la gente en general fue tener acceso a cosas que jamás hubiéramos visto. Muchísimas obras en distintas partes del mundo las pusieron on line o abrieron la compra de boletos, es esa experiencia de ‘órale, estas obras que llevo años sabiendo que existen y que son importantes ahora puedo tener acceso a ellas’. (Con esto) también jugamos un poco más con la descentralización, esta cosa que siempre es el tema de la Ciudad de México, que siempre estamos buscando descentralizar las obras, sin tener que transportar obras que son intransportables, obras que son muy difíciles viajarlas. Hemos tenido muy buena respuesta y demuestran que efectivamente no es falta de interés, sino falta de accesibilidad. En este momento es una cosa muy romántica de la pandemia, que de repente todos estamos como en una misma latitud y todos tenemos acceso a las mismas cosas. Ya no es como la gran metrópolis o la gran ciudad”, sentencia.

'Edificio San Miguel' se seguirá presentando los viernes 24 y 31 de julio, a las 20:30 y 21:30 horas (CDMX) y 19:30 y 20:30 (Sinaloa). Los boletos con precio de 100 y 150 pesos (según la experiencia que se quiera vivir) pueden ser adquiridos en www.boletopolis.com.