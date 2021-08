Secretaría de Cultura presenta Original, estrategia para la defensa de los derechos colectivos

CDMX.- Tras un encuentro entre maestras y maestros artesanos, diseñadores tradicionales y no tradicionales con empresas nacionales e internacionales para exhibir, así como promover el arte a través de las relaciones ética de negocio, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México presentó la estrategia “Original”.

Fue a través de una conferencia de prensa realizada en Tlaxcala en la Secretaría de Cultura, en donde la titular de la dependencia Alejandra Frausto Guerrero, comentó que estas comunidades durante muchos años fueron discriminadas, olvidadas y dejadas de lados, sin darse cuenta que ahí es donde se encuentra la vitalidad cultural en el país, esto en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Agregó que en “Original” se pone a disposición las mejores herramientas a las comunidades esto para que se pueda hacer un laboratorio ético, genuino, así como un ejercicio para el desarrollo de las políticas públicas acorde a la riqueza cultural.

Por su parte, Luz Valdez, promotora cultural, expresó que este proyecto ha sido como un “rayito de luz” para todos, ya que se va a promover a todos los artesanos que hay en ducha zona. “Les agradezco mucho porque creo que este proyecto va a ser histórico”.

A su vez, la maestra artesana Teresa Lino dijo que este proyecto es una gran oportunidad de dar a conocer el trabajo que realizan, ya que con ello protegen sus conocimientos tradicionales. “Siempre me he vestido con mi ropa tradicional. Soy mujer indígena que lucho por mantener mi identidad cultural y no me avergüenzo”, comenta.

Ignacio Netzahualcóyotl comenta que los textiles, las artesanías y todo lo que compete a los pueblos originarios es el arte original que aprendieron desde niños. Por ello, ven a “Original” como un proyecto sumamente histórico debido a que con eso se abrazan a los pueblos originarios que en su momento se sintieron menos.

Cabe mencionar que “Original” forma parte de las acciones del Sistema Integral de Fomento, Desarrollo y Protección de los Derechos Colectivos, mismo que tiene como objetivos visibilizar los derechos colectivos y creativos de los pueblos artesanales del país.

Con ello, se busca contribuir a la construcción de vías comerciales entre las y los artesanos, así como diseñadores tradicionales de los pueblos mexicanos y las marcas nacionales e internacionales.

Además, se les apoyará con capacitaciones y asistencia técnica comercial para promover a los diseños mexicanos alrededor del mundo.

Como dato será del 18 al 21 de noviembre de 2021 en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México, cuando se realizará el primer evento de “Original”, en donde se podrán presenciar espacios de exhibición y con el que se espera contar con la participación de tres mil artistas tradicionales.

De igual manera habrá la oportunidad de vender los productos. Para la exhibición del arte textil se llevará a cabo pasarelas con la participación de maestras y maestros artesanos del país con diseños tradicionales mexicanos.

Por otro lado, será hasta el 12 de diciembre del 2021 la fecha límite en el que se mantendrán abiertos los espacios de ventas de los diversos productos textiles, arte utilitario, cerámica, mobiliario, accesorios y joyería.

