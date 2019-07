Seis jóvenes talentos se gradúan presentando un recital sutil

Mazatlán.- Poniendo de manifiesto el gran talento y la pasión que envuelve a los mazatlecos por el arte, seis alumnos de la Carrera Técnica en Música y Canto del Centro Municipal de las Artes presentaron su recital de fin de cursos, que concluye tres años de gran esfuerzo y aprendizaje dentro de las aulas de esta prestigiada Institución.

Foto: Cortesía

Rebeca Josefina Trujillo, Kateryn Itzay Pérez, Erick Ramos Ávalos, Ximena Ramírez, Miguel Ángel Moreno Zambrano y Javier Brito Arce, fueron los orgullosos graduados que con instrumentos como violín, oboe y percusiones enamoraron al público presente en el recinto de Casa Haas.

Foto: Cortesía

Piezas como “Concierto No. 3” de Mozart, “Sonata para Oboe” de Camile Saint Saens, “Suite Popular Brasilera” de Ney Rosauro, “A Cricket Sang and Set the Sun” del artista Blake Tyson, entre otras, formaron parte del repertorio que estuvo dirigido por los pianistas José Miguel Rivera Gómez, Raziel Pineda Alcántar y Sergio Castellanos.

El recital se convirtió en una gran celebración de arte a través de la música, un momento de unión entre el artista y su instrumento, celebrado con orgullo por los maestros y familiares que fueron testigos del camino recorrido por estos jóvenes que hoy emprenden un nuevo vuelo.