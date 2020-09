Señala falta de apoyos para los artistas

Culiacán, Sinaloa. ¿Qué hubiéramos hecho sin nuestras series preferidas durante la pandemia? ¿Qué hubiéramos hecho sin música? ¿Qué hubiéramos hecho sin entretenimiento? Estas fueron las preguntas que lanzó la artista Natalie González Acedo, durante una entrevista para las redes sociales de EL DEBATE.



“Son industrias creativas, que son muy importantes, pero la gente piensa que un artista no come. Claro, es un artista que se preparó durante años. Por ejemplo, un músico que aprendió a dominar su instrumento durante muchos años y gracias a ello mucha gente tuvo entretenimiento durante esta pandemia”, respondió a las incógnitas la sinaloense, esto para señalar la falta de apoyo para los artistas.

En el diálogo “Cómo están viviendo la crisis los artistas”, la artista plástica y emergente Natalie González Acedo comentó que durante esta pandemia se ha hecho más evidente la falta de apoyo hacia este sector, especialmente aquí en México. “Todos sabemos generalmente que el apoyo artístico y cultural en nuestro país es precario, se hace lo que se puede, intentan apoyar a la mayor cantidad de artistas, pero justamente en esta pandemia hubo mucho silencio por parte de nuestro gobierno hacia el sector artístico y cultural. Hasta hace poco vi que salieron algunos apoyos, pero fue mínimo, es mucho más el silencio. Entiendo que todo estuvo destinado al sector salud, pero existen otras plataformas para seguir apoyando al sector cultural y creo que les faltó ver esa parte”.



La sinaloense ahondó en que si bien es lamentable, sí hay alternativas en las que pueden ser apoyados los artistas, y en las que “a veces no implican algo económico, pero sí de promoción y de difusión”. “Por ejemplo, hacer una convocatoria de artistas que quieren empezar o enviar un portafolio, y que vayan a hacer entrevistas a los estudios o casas de los artistas; o una especie de galerías de arte online, que ahorita están muy de moda, donde nosotros podamos seguir exhibiendo lo que hacemos. A veces es más probable que vean mis piezas en un periódico que en una exhibición de arte, porque a la gente aún nos hace falta enamorarnos más del arte y de la cultura”, completa.



En la entrevista, Natalie González Acedo también habló de su experiencia como creadora y autora, la cual se ha avivado a raíz de la pandemia. “Inicié pintando hace algunos años, pero nunca me había animado a dar este salto de artista, que es un salto muy importante, y con muchísima incertidumbre, y mucho más ahorita que estamos viviendo una pandemia. Comencé a pintar como hobby y me fascinó”, comparte la licenciada en gestión cultural.

Asimismo, dice que durante estos meses ha pintado más que nunca y que el aislamiento social no es nuevo para un artista. “De repente las crisis nos inspiran, las crisis nos llevan a crear alternativas, a innovar, nos llevan a ver las cosas desde otra perspectiva [...] los artistas ya estamos acostumbrados a esta especie de aislamiento con nosotros mismos. Cuando llega la pandemia no era para mí nada nuevo estar aislada, porque de pronto me aislaba por días, pero para estar creando”, dice y afirmó sentirse en este momento más libre que nunca para pintar.



Por otro lado, la joven afirma que los artistas también tienen una responsabilidad compartida, “50-50”, con las instituciones que les brindan apoyo. “Conozco a muchos artistas que tienen muchísimo talento y no saben cómo promocionar su trabajo. Nosotros también tenemos que buscar alternativas. Sí es 50-50, pero no siempre va a existir ese apoyo y tenemos que estar muy conscientes de ello y nosotros buscar alternativas y formas de mostrar nuestro trabajo.

Ahorita con la pandemia hubo un estallido en las redes sociales, y tal vez es un buen momento para que los artistas hagan si bien no una página de internet, que eso puede ser muy costoso, pero pueden abrir una página en Instagram, Facebook. Si promocionas todos los días lo que estás comiendo, promociona que estás pintando, que estás creando, que estás haciendo teatro, que estás bailando, que estás haciendo música”, puntualizó.