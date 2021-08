Sergio Hernández retoma testimonio de sobreviviente de bomba atómica en Nagasaki en un libro

La guerra destruye vidas y no podría ser menos diferente para las víctimas de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, un ataque letal que se estima provocó la muerte de más de 200 mil personas y dejando además un dolor irreparable en los sobrevivientes. Precisamente, Sergio Hernández recoge una de esas historias de supervivencia en 'Hibakusha. Testimonio de Yasuaki Yamashita' (Fondo de Cultura Económica), donde Yasuaki, aún siendo un niño, presenció la bomba atómica lanzada en 1945 en Nagasaki.

Investigación

El libro 'Hibakusha. Testimonio de Yasuaki Yamashita' es parte de la gran investigación que Sergio Hernández ha realizado sobre la migración japonesa, en particular con más detalles hasta la Segunda Guerra Mundial. “Ya conocía los testimonios de algunos sobrevivientes de la bomba atómica que eran mexicanos o que todavía son mexicanos algunos que todavía viven [...] el caso de Yasuaki, a pesar de no haber nacido en México, ya tiene casi 50 años viviendo en México, y era parte de mi campo de investigación y mi interés profesional”.

La bomba atómica fue un arma secreta que se construyó en Estados Unidos y cuya potencia y alcance eran desconocidos incluso para el presidente Harry S. Truman, quien decide lanzarla, apenas unos meses después de la muerte del presidente Franklin D. Roosevelt, señala Hernández.

“Las consecuencias tampoco se sabían. Los mismos científicos no sabían hasta dónde llegaba la capacidad de destrucción y tampoco sabían los efectos que podía dejar, no solamente en el momento, sino muchos años después. No solo era un arma que mataba en un instante, sino que sus efectos se mantenían en particular, por ejemplo, el problema de la radioactividad que sigue causando muertos. Año tras año, hay gente que muere de estas dos ciudades por los efectos de la radiación”.

El sobreviviente Yasuaki Yamashita.

Si bien el profesor e investigador recoge las historias de estos inmigrantes y sobrevivientes desde una perspectiva histórica, también se adentra en lo que vivió, por ejemplo, Yasuaki Yamashita. Resume, son historias que todos debemos de conocer.

El libro intenta mostrar no solo esta historia, sino esta situación particular de una persona, de un niño que de pronto se ve inmiscuido y es testigo de la bomba atómica. Intento retomar la historia de Yasuaki, mostrar lo que él vivió, lo que él sintió, y cómo se fue transformando a lo largo de su vida por el efecto de la bomba atómica.

Así, explica Hernández, “el lector podrá entender esos primeros instantes de la bomba y, posteriormente, los meses y años siguientes, cuando Yasuaki fue creciendo y cómo fue él siendo más activo y un sujeto que ya podía decidir qué hacer ante estos recuerdos, ante estas heridas que le había dejado la bomba atómica a él y a toda su familia”.

“Él y la población en Japón en 1950 se va enterando que las muertes causadas por leucemia, por cánceres en la piel y las deformaciones con las que muchos niños nacían en ese entonces eran consecuencia directa de esta bomba [...] él empieza a buscar una cierta salida a sus recuerdos que tanto lo atormentaban y ahí es donde Yasuaki busca la posibilidad de vivir en otro país”, cuenta vía Zoom el autor, quien además dice que los lectores deberán entender que Yasuaki y otros sobrevivientes fueron víctimas de la discriminación, pues creían que las enfermedades presentadas se podían contagiar con solo acercarse.

Historia de la humanidad

Para construir esta historia, Sergio Hernández debió enfrentarse primeramente a los horrores de estas narraciones, que “no dejan de lastimar” y cita a Yasuaki, quien asegura que lo que se vivió allí ni en el mismo infierno se hubiera podido sufrir. “No hay palabras para describirlo, entonces, lo que intentamos es mostrar algunos de estos elementos de la mejor manera para que el lector entienda lo que ellos vivieron”.

'Hibakusha. Testimonio de Yasuaki Yamashita' se liga de manera cronológica hasta nuestros días. “Se narra cómo Yasuaki decide empezar a hablar. Él llega a México en 1968, huyendo de todos estos recuerdos, busca otra nueva forma de vida que no le recuerde lo que él vivió. Pero con el tiempo se va a dar cuenta que la forma de curar, de alguna manera, esas heridas que sentía en su memoria, en su alma, sería platicándole a los demás lo que él vivió”.

“En ese sentido, es una historia no solamente de la guerra, del sufrimiento que causa y la muerte que deja, sino también es una historia de esperanza, que Yasuaki, con su propia vida, nos muestra. Él decide platicar con el objetivo de que nunca más vuelva a suceder algo parecido. Es una historia que tiene que ver con nuestro país, con México, que tiene que ver con toda la humanidad”, finaliza el autor.

Este próximo sábado 14 de agosto se realizará la presentación del libro a las 13:00 horas (CDMX), en la librería Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Yasuaki Yamashita estará presente. Para quienes no puedan asistir, el evento será transmitido en el Facebook del Fondo de Cultura Económica a las 12:00 horas (Sinaloa).