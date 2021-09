Sergio Pérez Torres presenta poemario por el que recibió mención en el Premio de Poesía Poetry Press

Sinaloa, México. Regresar de alguna manera a sus orígenes como escritor es una de las apuestas del regio Sergio Pérez Torres en su nuevo libro 'Postales en braille' ('Postcards in braille'), poemario con el cual recibió mención honorífica en el Primer Premio Internacional de Poesía Nueva York Poetry Press y el cual precisamente acaba de ser publicado.

Escenas variadas

En entrevistas para DEBATE, Sergio Pérez Torres señala que este poemario es muy distinto a todos los demás que ha trabajado. “Más allá de que cada libro sea particular en su esencia, cuando me refiero a que es distinto, significa que la concepción misma no estuvo tan planeada como los otros nueve y no está integrado por un solo tema, por una línea directriz o apartados que le dan una secuencia totalizadora, sino que los 45 poemas que aparecen en 'Postales en braille' parten de temas muy distintos”, explica el autor.

Los diferentes poemas nos presentan escenas en fuentes, escuelas, en una boda o un hospital, como si se tratara de una postal, recogiendo así “imágenes en los lugares más disímiles posibles”. “Esto significó un proceso enriquecedor, ya que era prácticamente volver al origen. Cuando comencé mi camino en la escritura de poesía, no tenía esta idea tan marcada que me dio luego la literatura mexicana o la poesía mexicana, que es del libro unitario".

"Yo empecé escribiendo poemas sueltos con un tema determinado y luego juntándolos y esto significó volver a abrevar de esta otra posibilidad que es construir todo un corpus de distintos temas. Aquí más bien lo que podría decir es que se tratan de fragmentos aislados sobre lo cotidiano”, agrega Pérez Torres sobre cómo se han ido modificando sus textos.

'Postales en braile' ('Postcards in braille') de Sergio Pérez Torres está editado como una versión bilingüe.

El también creador de 'Los arcoíris negros' cuenta que conforme fue profesionalizando su escritura se casó con la idea de construir libros sobre un solo tema, como si el tema principal fuera el sostén de todo o tuviera un engrane. Sin embargo, con este nuevo libro se dio la oportunidad de “pensar fuera de la caja”.

“Creo que en México hubiera sido muy difícil colocar un libro de esta característica, pero resultó casi ideal el mandarlo a otro lugar, donde no están tan ceñidos a esta otra idea y obviamente me divertí muchísimo en el proceso de escribir estos libros, me pude dar la libertad de pensar que estos textos no iban a ser parte de un libro, y sin embargo ya con el trabajo necesario sí pude culminarlo en una obra”.

Otros horizontes

En diciembre pasado, el jurado del Primer Premio Internacional de Poesía Nueva York Poetry Press 2020 otorgó mención honorífica a 'Postales en braille'. “Es una obra que se adentra en la conquista del lenguaje y un refugio para aquellos que deben rezar a escondidas de su propia piel, rasgar la piedra con las uñas y dejar en ellas la inscripción propicia, de quien ama a pesar de las leyes y los muros, de quien se hace uno con su angustia moral y regresa a la infancia para traer de vuelta una nostalgia imposible, el polvo acumulado de lo eterno donde solemos reconocer nuestros nombres”, indicaron en el dictamen.

Sergio Pérez Torres cuenta que si bien ya había tenido experiencias con su obra en el extranjero, por ejemplo en Italia, donde también recibió una mención, pero por un solo poema y recopilado en antología; o un premio en España por una serie de poemas, pero que no incluían la publicación; esta fue la primera vez que se le da un reconocimiento por un libro completo en el extranjero y con posibilidad de traducirlo.

“Esto me hacía pensar en las posibilidades de que mi obra tuviera otro alcance, que encontrara nuevas miradas, nuevos ojos lectores, y la mención honorífica, definitivamente, fue un estímulo que me impulsó para continuar por cierto camino y seguir creando”.

'Postales en braille' ('Postcards in braille') cuenta con una traducción al inglés de Stalina Villareal. El reunirse constantemente con ella, permitió al escritor conocer más sobre su propia obra. “Manejo la lengua inglesa y desde hace más de 10 años trabajo enseñando inglés, pero generalmente uno no traduce su propia obra, porque es mejor que alguien que maneje esa lengua como primera o como materna sea quien lo haga. Pero al estar revisando las traducciones de cada poema, era como leerlos por primera vez y esa experiencia tampoco la había tenido, así que en muchos sentidos, 'Postales en braille' me resultó enriquecedor”.