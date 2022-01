Siempre me ha interesado la vida de la gente cotidiana: Elizabeth Strout al presentar 'Ay, William'

Sinaloa, México. A lo largo de su carrera, la novelista norteamericana Elizabeth Strout ha encontrado un campo interesante en las vidas ordinarias, pero no solo en su andar común y corriente, sino también en la vida interior de estas personas.

“Siempre, desde que era joven, me ha interesado la vida de la gente cotidiana, todo lo normal y el universo que rodea todo eso. Siempre me he preguntado ‘¿cómo es la vida de esta persona?, cómo vivirán estas gentes?’, siempre he querido saber cómo es la vida de la gente ordinaria y cómo es su vida interior también, porque creo que todos nosotros tenemos una vida interior y nos encontramos con el mundo real, y para mi como escritora siempre ha sido un campo muy interesante”, compartió este miércoles durante la conferencia de prensa virtual, por el lanzamiento de su nueva novela Ay, William (Alfaguara).

Más sobre Lucy

En Ay, William Elizabeth Strout completa la trilogía del personaje de Lucy Barton, a quien ya hemos conocido en Me llamo Lucy Barton (2016) y Todo es posible (2017).

Para esta historia, Lucy vuelve ahora con 65 años para revisitar el matrimonio con su primer marido, con quien tuvo dos hijas que ya son adultas y que se vuelve casi un desconocido, presa de terrores nocturnos y empecinado en desvelar el secreto de su madre.

La escritora revela que su protagonista es tan parecida a ella, en la misma forma en que todos los personajes lo son, en la medida que desde el principio tiene que establecer un diálogo con ellos. “Tengo que comprender algo dentro de un personaje, ya sea hombre o mujer, y en ese sentido me ocurre lo mismo con Lucy Barton. Yo no soy Lucy Barton y pese a ello la entiendo, en el mismo sentido que puedo entender a todos mis personajes”, sentencia.

'Ay, William', de Elizabeth Strout, completa la trilogía sobre el personaje de Lucy Barton.

Mientras que en la primera novela conocemos a una Lucy más débil e insegura, que mientras se recupera en la cama de un hospital rememora lo precaria y frágil que fue su infancia, ahora nos adentramos en otra parte de su vida que nos puede orientar más sobre su perfil.

“Es curioso, cuando trabajo con uno de mis personajes, si me da la sensación que no conozco bien a mis personajes tengo que dejarlos libres, pero si trabajo con ellos y digo ‘te conozco, sé quién eres, conecto contigo’, entonces puedo seguir con el personaje. Y una vez que entro en eso, siento que los comprendo y puedo observarlos y hacer cosas distintas con ellos”, señala sobre en proceso de construcción.

Compromiso literario

Elizabeth Strout comenta que no es que prefiera escribir sobre ciertos temas o no, sino que para contar una historia tiene que sentir una especie de amor por el personaje y sentir atraída a la historia. Eso es algo que ni siquiera los múltiples premios o adaptaciones de sus libros le han cambiar.

“Es cierto que tengo cierto reconocimiento y lo valoro, pero nunca he terminado de creerme nada de esto realmente y supongo que por eso sigo haciendo el trabajo que quiero hacer. Estoy consciente, tengo un sentido de responsabilidad hacia mis lectores, siempre lo he tenido, aunque al principio tuviera pocos lectores, esa responsabilidad la tenía antes y la tengo ahora. Yo siempre escribo para mis lectores y esto no ha cambiado”.

La nacida en Portland dice que le preocupaba escribir Ay, William en primera persona, pues desde hace muchos años no lo había hecho, y “uno de los problemas de escribir en primera persona es que únicamente podemos ver las cosas desde el punto de vista de la persona que habla”. Sin embargo, la voz de Lucy era tan fuerte que así tenía que escribirla.

“Realmente es así como yo escuchaba a Lucy Barton, era su voz lo que yo oía y era una voz muy potente. Esa voz tenía que ser primera persona”.

Finalmente sobre si veremos a dicho personaje en otras novelas, la finalista del Premio PEN/Faulkner y del Premio Orange se limitó a decir entre risas “sospecho que sí”.