Siguen los estragos por la fallida Feliart 2019

Mazatlán.- El regreso de la Feliart, programada para realizarse del 3 al 11 de mayo, fue cancelado y hasta la fecha varios escritores y personalidades que estaban contemplados para ser partícipes, entre ellos Juan Villoro y Rafael Pérez Gay, han mostrado su descontento a nivel nacional por dicho acto y han salido a la defensa de su organizador, Luis Alonso Enamorado.

Al respecto el Ayuntamiento de Mazatlán expuso, la tarde del lunes a través de un boletín de prensa, una serie de motivos por los que se “pospuso el evento” el cual argumentan había desaparecido hace nueve años. Finalmente ayer se difundió que Alonso Guerra será el encargado de organizar una nueva feria del libro.

Con dedicatoria

Uno de los recientes escritores que abundó en el tema fue Juan Villoro, autor de la novela El testigo. Villoro compartió en un periódico de circulación nacional y en redes sociales, un escrito titulado Cómo atropellar al Quijote, en él habla de los inicios de la Feliart, detalla cómo fue que José Luis ‘Pepe’ Franco y Luis Alonso Enamorado lograron que por años se llevara a cabo, aún con la poca solvencia económica que se contaba para dicho evento que se hizo por primera vez en 1997.

“Hace unos años, el alcalde panista Alejandro Higuera prohibió que la feria se llevara a cabo en la plazuela Machado. En 2019, Feliart debía celebrarse del 3 al 11 de mayo con más de 60 invitados, pero Luis Guillermo Benítez, que gobierna Mazatlán bajo las siglas de Morena, retiró el apoyo y puso en duda la honestidad de Enamorado, con la misma falta de sensatez con que dijo que quienes se manifiestan en su contra son puros blanquitos pertenecientes a una minoría”, se lee en el texto.

En otra parte del texto cita: “Una metáfora perfecta de la relación que Mazatlán tiene hoy con la cultura, donde el sueño de promover libros es atropellado por quienes solo parecen interesados en beneficiarse de los desperdicios”.



Fuertes declaraciones

El escritor Rafael Pérez Gay, ganador del Premio Mazatlán de Literatura 2014 con su novela El cerebro de mi hermano, en su participación en Canal ADN 40, lamentó la falta de apoyo para la Feliart.

“El presidente municipal de Mazatlán, el Químico Benítez, de Morena, decidió suspender la Feria del Libro de Mazatlán. Los pretextos le sobran, le faltan argumentos a este presidente municipal un tanto montaraz, un poco cerril, que no entiende que las ferias del libro son grandes momentos culturales en las ciudades, momentos turísticos”.

En otra parte del discurso externó que es lamentable que se cancele esta feria, una de las más importantes del país.

Por su parte, Luis Alonso Enamorado, en entrevista con EL DEBATE, se negó a dar declaración sobre las palabras del mandatario y agradece el apoyo de los escritores.

“El apoyo de los escritores es maravillosamente bueno. Los conozco y me conocen desde 1997, año en que fundamos la feria con el nombre de Jornadas para la Lectura”.

Enamorado deja en claro que la Feliart no regresa hasta que termine el gobierno de Benítez.

Reacción

Tras la ola de comentarios, circulados a nivel nacional en su contra, el alcalde de Mazatlán emitió un comunicado donde explica que hubo desacuerdos por lo que no fue posible hacer la Feliart. Indica que a unos días de la realización de los eventos el comité organizador no tenía confirmado a los escritores y personalidades que asistirían, y no tenían comprados los vuelos. Benítez Torres aclara que en un principio se estimaba que contarían con el apoyo de diversas dependencias, pero no fue así.

“El Ayuntamiento aportaría dos millones de pesos, sin embargo, luego de alrededor de 10 reuniones entre Luis Alonso Enamorado y autoridades municipales, entre ellas el alcalde Luis Guillermo Benítez, para concretar la organización del evento, el organizador no logró reunir el apoyo económico, ni en especie pactados con la Secretaría de Turismo de Sinaloa y el Fondo de Cultura Económica”, cita el documento.

En otra parte del texto se lee: “Ante la incertidumbre, el organizador pretendía incrementar la petición de apoyo al Ayuntamiento y pretendía el manejo discrecional de los recursos para la organización del evento”.

Entre los puntos abordados se expone que el alcalde “decidió incluir en la agenda de eventos del Instituto de Cultura de Mazatlán una feria del libro”.

Anuncio

El martes cuando finalmente se dio a conocer en la fanpage del Ayuntamiento de Mazatlán, mediante un videoclip, que Alonso Guerra, tomará la batuta de la Feria del Libro organizada por el municipio. “Durante muchos años ha sido una persona muy aficionada a las cosas literarias, y es una persona que ha estado construyendo el proyecto que hoy encabezamos, precisamente desde esa área, en conjunto con Paco Ignacio Taibo II”, dice Benítez.

“Hablé con Paco Ignacio al rededor de estos sucesos, él se interesó mucho en preguntarme de forma directa qué es lo que estaba sucediendo. Afortunadamente Alonso Guerra inició a tratar de construir este proyecto ayudando a Luis Alonso Enamorado, sin embargo se dio cuenta de la falta de cumplimiento de esta persona y se alejó”, argumentó el presidente municipal.

