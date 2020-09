Sinaloa presente en lo alto de la moda en Roma, con la presentación de la colección de Andrés Romo

Escuinapa.- Andrés Romo, diseñador escuinapenses presentó con gran éxito su colección llamada “La Tambora”, con la que rindió un homenaje a su tierra natal, Sinaloa en lo más alto de la moda a nivel mundial al ser seleccionado a lado de 20 diseñadores que participan en la Semana de la Moda en Roma.

El diseñador relató que ganó un concurso para ser seleccionado y ser parte de la Semana de la Moda en Roma. Esta selección fue entre muchos diseñadores de Italia, que es dedicada a los jóvenes talentos.

Esta noticia la recibí en agosto, me informaron que sería parte de los 20 diseñadores que iban a desfilar en la Semana de la Moda en Roma, esto me llenó de una profunda alegría. Y bueno me toco hoy 15 de Septiembre, ¡qué mejor regalo para mí como mexicano, pero sobretodo como sinaloense!, expresó con gran alegría.