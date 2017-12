Sinaloense Recibe galardón Trilogía de oro

Mazatlán. “Me siento motivado, orgulloso y afortunado el recibir este galardón que dignifica ti esfuerzo, mi entrega pero sobre todo la pasión que entrego al hacer lo que me gusta”. Estas fueron las palabras del también escritor sinaloense sobre la experiencia vivida el pasado 28 de noviembre en la ciudad de México, en la entrega de la presea Trilogía de Oro, evento en donde Fernando Barraza recibió el reconocido premio que este año cumplió 16 años.



Entrega del premio.

No cabe duda que el esfuerzo tiene su recompensa, Fernando Barraza un hombre destacado en el ámbito teatral, su extensa carrera de 44 años lo ubican como un ejemplo a seguir permanente en este medio a base del esfuerzo, pero sobre todo a base de una pasión por el arte. El galardón Trilogía de Oro lo entregan los periodistas independientes en el teatro las torres. El evento inició a las 20:30 horas, Fernando junto a otros actores pasaron por la alfombra roja, tentativamente se había dicho que le rendirían un homenaje a José José pero al parecer fue a causa de su salud que no se presentó. “Esta fue una experiencia inolvidable, porque es un reencuentro de tantos actores, amigos míos, por cierto que a los que tienen mas de 50 años se les entrega un gallo de oro este año lo recibió Jorge Ortiz de Pinedo”.

Un premio motivante para el actor y escritor Sinaloense, orgullo de El Rosario.



Va por otro premio

En entrevista exclusiva con EL DEBATE, Barraza compartió que estos premios lo motivan y al mismo tiempo el motiva a otros jóvenes. “Yo trabajo con jóvenes del Colegio de Bachilleres en Chametla Aquí estoy montando una obra llamada Rey de reyes y en el Pozole estoy montando otra obra navideña llamada Pastoreando y son ellos los alumnos quienes me preguntan tanto por teatro como por literatura”. Entre otras cosas destacó que en la entrega del premio Manuel Olvera le propuso recibir el premio México en tus manos, este se entrega en la cámara de diputados, todo indica que el próximo día 4 de diciembre se reconocerá a los actores que aunque no están en ciudad de México pero que en distintas ciudades siguen haciendo labor cultural, como el caso de Barraza.



Proyectos literarios

Tras haber publicado su primer libro Chametla y yo, Fernando Barraza ya está trabajando en su próxima publicación que a titulo lleva Abominable, que trata sobre un chico que fue asesinado y violado brutalmente por sus amigos. Para finalizar la entrevista agradeció a quienes le han apoyado incondicionalmente para seguir con su noble labor. “Gracias a la casa popular Rosario, quien me patrocinó el transporte para recibir este premio”.