Sinaloense recibirá premio de dramaturgia en Argentina

Culiacán, Sinaloa.- El dramaturgo, Christian Amezcua Alvarez está por unirse a la lista de artistas que han representado a Sinaloa en una escala internacional, cuando este 16 de agosto viaje a Argentina para presentar su obra de teatro “Jonas”, la cual será galardonada con el premio a la dramaturgia otorgado por el Instituto de Cultura de Chaco.

Christian Amezcua conversó con el DEBATE sobre la emoción que siente por este recibir este reconocimiento. “Estoy muy contento porque este logro de manera personal es muy importante tanto para mi carrera como para mi desarrollo artístico”, afirmó el dramaturgo.

Conquistando sus miedos

“Jonas” es una obra que habla sobre la eterna lucha entre el miedo y el ego que existe dentro de nosotros mismos. Christian encontró su inspiración en las abrumadoras dudas que plagan las mentes que deciden poner su arte al mundo.

“Ahora los jóvenes estamos continuamente cuestionando si lo hacemos o no, si nos irá mal o no y a veces por esas dudas es que no nos atrevemos a hacer las cosas. Enfrentarnos a nuestros propios temores es el primer escalón para poder desarrollar grandes cosas.”

Parece poético que una obra que habla sobre las recompensas que trae el vencer nuestros miedos, lleve a Christian a emprender una aventura donde afrontará el reto de presentar su obra ante una cultura totalmente distinta y tratar de conectar con la audiencia.

“Si fue un desafío ser el único mexicano durante el taller, ya que estaba compuesto en su mayoría por argentinos, paraguayos y cubanos. Así que durante la presentación del texto se tuvieron que hacer muchas adaptaciones al texto que estaba muy regionalizado”, confesó.

Sinaloa en las artes

Christian se convertirá en el primer sinaloense en recibir el premio de Dramaturgia por parte del instituto argentino. El dramaturgo afirmó sentirse orgulloso por representar a su estado de esta manera.

“Para mi es un detonante muy importante que se esté dando en estos tiempos sobre todo porque hay muy poca oportunidad, y el hecho de que salga una manifestación de esta naturaleza, sobre todo que sea internacional con una premiación de por medio, tiene una gran valor personal.”

El artista espera que este reconocimiento abra más puertas para los artistas sinaloenses e inspire a los jóvenes a no rendirse en sus sueños. “Invitó a las personas que están haciendo arte de cualquier tipo a que lo sigan haciendo.

A veces con nuestros propios recursos y con corazón más que otra cosa, debemos mantenernos vigentes en esta lucha por no desaparecer.” Declaró Christian.