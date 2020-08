Sinaloenses de Cuidado, fusionando la banda y la ópera

Culiacán, Sinaloa.- La banda y la ópera se fusionan gracias a Sinaloenses de Cuidado, grupo integrado por los barítonos José Adán Pérez y Armando Piña, así como por los tenores José Manuel Chu y Carlos Osuna, y que apenas con dos sencillos y videos lanzados, han logrado conquistar al público local, nacional e internacional. En entrevista en vivo para el periódico EL DEBATE hablan de este ensamble y lanzaron en exclusiva la noticia de su primer concierto.

Ensamble original

Una vez los cuatro coincidieron en este estado, decidieron poner en marcha esta idea de Sinaloenses de Cuidado, grupo que nació en un concierto que ofrecieron con la Camerata Mazatlán, en el Teatro Ángela Peralta, hace dos años. “Ahora, con esta situación (la pandemia) nos cerraron los teatros, nos cancelaron los proyectos. Entonces dijimos ‘Vámonos organizando y hacemos algo’. De ahí salieron todos estos proyectos que realmente nos sentimos muy satisfechos y muy contentos”, indicó José Adán Pérez.

Asimismo, recordó que desde su presentación en el Teatro Ángela Peralta el público aplaudió este concepto tan original y la respuesta ha sido igual de agradable ahora. “A la gente le encantó, le fascinó la combinación que hicimos de pasar de la ópera, de meter canciones de Broadway, de música mexicana y de siempre estar mostrándonos muy alegres y en contacto con el público”.

En la transmisión con José Adán Pérez y José Manuel Chu, este último comentó que la pandemia los sorprendió en diferentes puntos: Carlos Osuna vive en Viena, José Adán Pérez vive en Nueva York y Armando Piña y él se encuentran en Sinaloa.

'O sole mío' y 'El toro y la luna' son las primeras canciones que han lanzado, y Pérez reconoce que también han recibido malos comentarios por fusionar la ópera con la banda, sobre todo con el primer tema. “Hubo gente que nos deseó hasta la muerte, que nos diera hasta COVID-19 por andar destrozando obras de arte. Entramos en un proceso de discusión y dijimos: ‘miren, no, el 'O sole mío' es una canción popular, es como el 'Cielito lindo'”, dice con humor. “Hay de todo. De repente, dijeron personas que no les agradaba la banda pero ‘como la cantaron ustedes, ahora me empieza a agradar’; y tenemos el otro lado, hay gente que es bandera y que nos dijo ‘qué sorpresa que voces educadas pudieran interpretar y hacer una mancuerna con el repertorio’. El proyecto realmente ha conectado algo que por mucho tiempo gestores culturales estuvieron busque y busque de poder armar. Lo que logramos nosotros fue tomar temas populares y hacer la fusión entre ambos géneros”.

El barítono indicó que aunque todos tienen grandes carreras y han recorrido diferentes lugares o están instalados algunos de ellos en Nueva York o Viena, no existe una guerra de egos. “A final de cuentas nos conocemos desde hace muchísimos años, hemos seguido los unos a los otros el desarrollo de nuestras carreras. Hemos crecido de la mano. Hemos coincidido en escenarios y de ahí se ha hecho una gran camaradería y los egos quedan aparte. Lo bonito es el poder disfrutar de la música, el estar en un escenario, el compartir con la gente”.

Concierto en vivo

En exclusiva para el periódico EL DEBATE, los integrantes anunciaron un concierto que ofrecerán el próximo domingo 16 de agosto, acompañados con banda y con mariachi, desde las playas de Mazatlán, a las 19:00 horas (tiempo del Pacífico) y 20:00 (centro).

Además de sus primeros sencillos 'O sole mío' y 'El toro y la luna', que también ya están disponibles en plataformas digitales como Spotify, adelantaron que en el repertorio cantarán temas de José Alfredo Jiménez y Pedro Infante, entre otras sorpresas. Por su parte, el despliegue de la producción promete ser igual de bueno para que los espectadores tengan una gran experiencia. El costo de los boletos es de 90 pesos en preventa y 120 el día de concierto. El proceso de compra se puede ver en sus redes sociales.

#LiveStreaming EN #VIVO!!!! ���������� Con #Banda �� y #Mariachi �� Domingo 16 de Agosto 7PM hora de Sinaloa, 8PM hora de CDMX... Posted by Sinaloenses de Cuidado on Saturday, August 8, 2020

José Manuel Chu se manifestó contento con la respuesta del público y de comentarios positivos que han recibido desde lugares como España.

Asimismo, esperan que una vez se levanten las medidas de contingencia, realizar un concierto presencial y también tienen en mente seguir promoviendo diferentes sitios de Sinaloa en sus próximos videos musicales, tal como en sus primeros dos los hicieron con Mazatlán. “Ojalá que algún día podamos hacer alguna colaboración con alguna Orquesta Sinfónica de México y a lo mejor con algunas de las bandas de renombre para hacer algo sinfónico-banda, y con un repertorio para hacer bailar a la gente. Yo tengo la confianza en que todo el público en algún momento nos va a apoyar o nos va a pedir en algún festival cultural en Sinaloa o en otros estados de la república, este proyecto va a caminar para que se puedan hacer fusiones entre lo cultural y lo popular”, dice José Adán Pérez.