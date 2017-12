SubastArte será una velada de gran emoción

Con la expectativa de que será un gran evento, como ha sido en ocasiones anteriores, y el conocer un nuevo público, el famoso martillero Memo Martínez dirigirá la edición 2017 de SubastArte en pro del Museo de Arte de Sinaloa (Masin), que será en el patio de dicho recinto cultural este miércoles 6 a partir de las 19:00 horas. Este gran evento es organizado por la Sociedad de Amigos del Masin, AC.

“Tengo una gran expectativa de la subasta en Culiacán. Como soy del norte, de Monterrey, sé que la gente es muy derecha y no oculta sus emociones. Estoy muy emocionado porque será una subasta llena de energía”, menciona el experimentado martillero.

¿Cómo te inicias en las subastas?

Yo era fotógrafo en los 90. El reconocido curador Guillermo Santamarina conoció mi trabajo. Un día él me invitó a subastar y partir de ahí ya se dieron las invitaciones. Desde hace 15 años lo llevo haciendo de manera formal.

Memo Martínez ha estado en prestigiosas subastas en el país. Foto: Cortesía.

¿En qué consiste la labor del martillero?

Yo tengo que tener una misma energía todo el tiempo. Si me da un bajón porque una pieza que a mí me gusta mucho no se vende, a mí no se me debe notar. Si hay una pieza que se dispara mucho de su precio de entrada, tampoco me debo emocionar, ya que es a lo que vas.

Lo que tengo que hacer es trabajar con la gente, con los compradores más activos, con la gente más emocionada, que está aplaudiendo, que le mete energía, aunque no esté comprando. Trabajo con dos públicos, tanto el que compra como el que no está comprando.

¿Te enfocas a las subastas de arte?

Me ha tocado subastar muebles de principios del siglo pasado y memorabilia que tiene que ver con el mundo de la música. Me tocó apoyar a la fundación de Yoko Ono en tres eventos que hicieron en el país. Esta mujer tenía cosas increíbles, que solo una persona tan importante como ella podría lograr. Sin embargo, casi siempre es arte contemporáneo y muebles de principios del siglo pasado, y lo que tiene que ver con el mundo de la música.

¿Ya has visitado Sinaloa?

Va a ser mi primera vez, pero tengo buenos amigos que son de Sinaloa. Me identifico mucho con la gente de Culiacán, tanto con los hombres como las mujeres, que son muy entronas. Es gente con mucha energía y muy honesta. Eso me encanta. Tengo amigos que han hecho muchos proyectos allá. Estoy muriéndome para tener un par de horas para departir.

Martínez ha colaborado con grandes figuras en su trayectoria como martillero. Foto: Cortesía

¿Cómo ha sido el vínculo con la Sociedad de Amigos del Masin?

Ha sido como si tuviéramos mucho tiempo trabajando juntos. Tenemos la actitud de resolver, actuar rápido. Son muchas piezas las que se van a subastar en esa noche. Va requerir más energía. Hay que cuidar mucho el orden de salida. En general, es muy padre sentir que ya tenemos tiempo trabajando.

Algo que desee decir a los culiacanenses...

No hay un evento que tenga la emoción que tiene una subasta. Es más emocionante que ver una carrera de caballos o que ver una pelea de box. Lo mejor es que la gente no lo espera. Invito a la gente a que apoye, porque es una cosa maravillosa, es algo muy importante para la comunidad en Culiacán, en general en Sinaloa. Que descubran la emoción de una subasta, porque les aseguro que no van a estar en un evento igual en la vida. Es una mezcla de lucha, emoción, como si fuera una carrera, es como una pelea de box pero sin golpes. Es un evento único.