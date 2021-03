Susana Alexander evoca a escritoras en 'Las mujeres no tiene llenadero'

Ciudad de México.- Con el espectáculo divertido, juguetón y lúdico 'Las mujeres no tenemos llenadero', la actriz Susana Alexander regresa de nuevo al formato streaming, un espacio del que se ha denominado como reina. “Me he autonombrado ‘la reina del streaming’, porque ahora sí que llegué para quedarme en este formato. Me encanta y estoy fascinada”, apunta en entrevista telefónica para DEBATE.

Espectáculo para todos

'Las mujeres no tenemos llenadero' es un espectáculo donde Susana Alexander evoca textos narrativos y poéticos de diferentes escritoras como Guadalupe Loaeza, Ángeles Mastretta, Ana María Dávila, y con estos ofrece consejos para la fidelidad, aborda el tema de la violencia intrafamiliar, la fortuna, el amor, la familia y más. “Es un espectáculo que llevo haciendo muchos años, y que la gente lo disfruta mucho, se ríe, es muy lúdico, es muy juguetón, y aparte disfrutan los textos”, dice la primera actriz, quien presentará este espectáculo, por primera vez, en formato virtual.

El show unipersonal se presentará este sábado 20 de marzo a las 18:00 horas (CDMX) y 17:00 (Sinaloa), sin embargo, el público que adquiera sus boletos ya disponibles en www.boletia.com podrá disfrutarlo durante 48 horas. “Me gusta el streaming porque llega a todas partes de México. Además después de la primera proyección, comienza 48 horas a correr el espectáculo. A lo mejor usted a las 6 de la tarde del 20 tiene un compromiso y no puede verme, pero tiene 48 horas para sentarse a disfrutarlo con toda la familia o usted solo”.

Aunque muchos temas van dirigidos hacia las mujeres, este espectáculo es apto incluso para los hombres. “Los señores también tienen que verla porque ahí salen iluminados, dicen ‘ahora sí ya sabemos por qué mi mujer es como es’”, señala la mexicana Susana Alexander.

Preparación puntual

Susana Alexander siempre se ha caracterizado por ser una apasionada de lectura, y por eso desde hace más de 40 años busca que el público mexicano se acerque a la literatura. “Llevo más de 40 años promoviendo la lectura, ya sea de una manera o de otra, con un espectáculo o con otro. Por ejemplo, tengo otro que se llama La vida se lee, y es precioso, e impulsamos a varios autores para que la gente lea, para que la gente vea que es divertido. En cada página donde ven ustedes letras pegadas, hay toda una vida, nada más que hay que saber leer”.

Así, la también directora y creadora lamenta que en México no se haga un buen trabajo para impulsar dicho hábito. “En México no enseñan a saber leer. He trabajado con maestros y a ellos tampoco les enseñaron a leer. Les enseñaron a leer palabras y no conceptos, eso es todo el problema de por qué la gente no lee en este país, porque leen palabras y no saben juntar esas palabras para crear un concepto y una idea. Una idea que viene a otra idea y a otra idea, y así ya se va formando una historia, que eso es lo que yo hago”, puntualiza.

Precisamente, para la creación de 'Las mujeres no tenemos llenadero' y otros espectáculos Susana Alexander siempre está en preparación con diferentes textos literarios. “En cada espectáculo busco que el texto me ayude. Si yo fuera escritora y poeta no las necesitaría, pero gracias a Dios existen ellas, entonces busco el texto que me ayude a decir lo que yo quisiera decir. Cuando usted lee mucho, va seleccionando los textos, va a buscar ese texto que diga ‘yo me acuerdo que leí en algún lugar’, para conformar un espectáculo. Sí tengo que leer mucho, pero sobre el tema que estoy buscando”, comparte.

Por ahora, invita al público a disfrutar de 'Las mujeres no tenemos llenadero', este próximo 20 de marzo y anuncia que durante el resto del 2021 seguirá presentando diferentes materiales en formato streaming. “Este 20 de marzo están 'Las mujeres no tenemos llenadero', ahí van a saber ustedes por qué pienso eso, voy a hablar de anécdotas y hasta consejos para mujeres, aparte de los libros. Nos la vamos a pasar muy bien. Es un gran juego. Es uno de los espectáculos que disfruto enormemente por lo juguetón que es [...] Vamos a seguir todo el año”.