Talentosas artistas combinan Fluidos celestes

El miércoles pasado, las artistas Guadalupe Aguilar, Patricia Alpizar, Alexandra Karam, Lis Maíz y Marcela Rico, inauguraron su exposición, Fluidos celestes, en LL Espacio un trabajo que se desprende de proyectos independientes, pero que están encaminados al estudio de la luz, tanto en su propiedad física como metafísica.

Bellas obras de arte se exhiben en LL Espacio.

La exposición.

Fluidos celestes la inauguraron solo las artistas Guadalupe Aguilar, Alexandra Karam y Lis Maíz, ya que Patricia Alpizar y Marcela Rico no pudieron estar por cuestiones personales. Las talentosas artistas estuvieron muy bien apoyadas por Luis Rochín, artista y miembro de LL Espacio y Cy Rendón, colaborador curatorial de ese mismo lugar. Fluidos celestes la integran piezas hechas en diferentes técnicas, como son gelatina sobre plata, giclée sobre papel algodón, cianotipia, impronta de agua en parafina e impresión fineart. En su obra, Alexandra Karam hace del descubrimiento espacial una forma de diluir el ensimismamiento a medida que va resignificando el paisaje. Marcel Rico manifiesta la libertad lúdica y la propiedad onírica alrededor del entorno silvestre, como una manera subversiva de restaurarlo. En su obra, Patricia Alpizar busca una depuración técnica de la memoria, como si se tratara de alquimia, y que recuerda a estos acercamientos intuitivos que imbrican lo mágico con la ciencia. Mientras que el síntoma de cientificidad como un rezago de observación contemplativa se puede observar en la obra de Guadalupe Aguilar, y de igual forma esta inmersión mediativa se puede reconocer en la propuesta de Lis Maíz, quien busca cualidades que refieren a la luz como una fuerza más allá de lo racional.

Asistentes admiraron las piezas de Lis Maiz.

LL Espacios

Después de la inauguración, Liz Maíz, iniciadora de este espacio cultural, comentó que esta exposición no es un proyecto de corte feminista, sino que se busca darle un lugar a las mujeres que desafortunadamente a lo largo de los años no han sido tomadas en cuenta. Destacó también que en la historia del arte no se ven nombres de mujeres porque no se podía ser artista y mujer al mismo tiempo, sin embargo, aseguró que las mujeres sí pueden hacer cosas interesantes.Bastante emocionada, expresó que este proyecto, que inició junto a Luis Rochín en la Ciudad de México, se pretende establecer en Mazatlán y su intención es generar un espacio cultural donde puedan pasar cosas buenas e interesantes, además de brindarle la oportunidad a los artistas locales. El espacio tiene un distintivo muy particular que lo diferencia de otros lugares e incluso de un museo o una galería, pues quienes tienen la oportunidad de visitarlo ingresan descalzos, pues lo que se busca es que disfruten un ambiente hogareño y amistoso, además de la exquisita comida tailandesa y sobre todo de buen arte.Esta es la segunda exposición de la temporada que realiza LL Espacio, la cual termina a finales del mes de mayo.