Templum Ensamble presentará 'nuevas músicas mexicanas' en el teatro Pablo de Villavicencio

Culiacán, Sinaloa. Todo está listo para que esta noche, a las 20:00 horas, Templum Ensamble suba al escenario del teatro Pablo de Villavicencio, para presentar el programa 'Nuevas músicas mexicanas', con cinco piezas de grandes compositores mexicanos.

Música mexicana

El director artístico Víctor M. Osuna y nueve instrumentistas, donde se incluyen piano, percusiones, instrumentos de aliento como flauta, clarinete y trombón; guitarra, violín, viola y chelo, deleitarán a los espectadores en un programa que se viene trabajando desde el año pasado.

“Hicimos una convocatoria nacional para presentar una temporada con Templum, desgraciadamente por la situación de la pandemia esa temporada no fue posible, pero tomamos ciertos materiales con los que ya teníamos pensado trabajar”, dice vía telefónica Víctor M. Osuna.

El programa de esta presentación está integrado por piezas de Erika Vega, Hilda Paredes, Víctor Taboada, Eduardo Caballero y Wilfrido Terrzas, compositores del norte de México. La apuesta de Templum siempre es involucrar obras que puedan conectar con el público y esta ocasión no es la excepción. “Se piensa que la música contemporánea está hecha a partir de ideas sin conexión o que son ruidos hechos al azar, y en verdad no, siempre hay un contexto muy específico en el que los compositores echan mano de todo su arsenal, digámoslo así, no solamente de ideas, sino que de técnicas compositivas.

Pero no solo la música brillará esta noche, sino que también la producción promete ser muy vistosa para los asistentes. Osuna comparte que ha estado trabajando durante varios días con Hiram Salmón, quien realizará una propuesta de diseño de iluminación, tomando ideas de cada una de las obras musicales, mientras que el artista gráfico, Ricardo Bustamente, tiene a su cargo el diseño multimedia.

El acceso a este concierto de la temporada SAS-Profest es exclusivamente con boleto, los cuales se pueden adquirir de manera gratuita al 667 101 5760.