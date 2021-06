Teresa Díaz del Guante presenta Aroma, un libro sobre maternidad más que desapariciones

Sinaloa.- La dramaturga, actriz y docente mazatleca Teresa Díaz del Guante presentó su reciente libro titulado Aroma, que obtuvo el Premio Nacional Emilio Carballido.

Un libro que plasma la maternidad de las madres con hijos desaparecidos que se hacen llamar Las Rastreadoras de El Fuerte y Sabuesos Guerreras, que huelen y rasgan en la tierra en busca de sus tesoros, de algún hueso que les guíe a sus hijos.

Un libro cargado de diálogos rabiosos y potentes que cuestiona y escarba en la herida, y retrata las experiencias de estas madres en esa tormentosa búsqueda.

Aroma no es una obra acerca de la desaparición forzada, es más bien una obra sobre la maternidad, por lo que no verán aquí el morbo o la exposición del cuerpo o de la violencia, lo que me impacta de esto es ver a mujeres rascando la tierra, moviendo la varilla para buscar a sus hijos, expresó la escritora durante la presentación en la Biblioteca Pública Gilberto Owen de Culiacán, en el marco del Festival de Primavera 2021 “Arturo Castañeda Dueñas” del ISIC.

Los comentarios estuvieron a cargo de Lizet Norzagaray, Coraima Mena.

Génesis de libro

El libro, dijo la autora, es parte de un trabajo de investigación iniciado en 2017 llamado “Proyecto Aroma”, acerca de la desaparición forzada en Sinaloa, realizando búsquedas con Las Rastreadoras del Fuerte y Sabuesos Guerreras.

“En diciembre de 2017 inicié un proyecto sobre la desaparición sin haber nada, solo con tener la noticia, pero este proyecto no llegó a puerto, y me fui a una búsqueda a Las Higueritas en Los Mochis, con Las Rastreadoras de El Fuerte. Íbamos en la camioneta y en algún punto una de ellas frenó de repente, y quienes venían detrás se inquietaron, por qué frenaba y su respuesta fue que ‘creo que hay aroma’ y entonces se bajó, hizo una prueba, y nada… Se me quedó grabada esa palabra”, dijo la también fundadora del grupo La Terca Teatro.

“Entonces me di cuenta que ellas usan esta palabra como un código para hacer alusión a que hay un cuerpo, y me llamo la atención porque desde allí, creo, empieza a vislumbrar la maternidad”.

Por tanto, Aroma es una obra desde la maternidad. Creo que cuando ellas determinan es como una manera de ver la violencia, una manera maternal de cubrir aquello que ya de por sí es violento. A partir de allí Aroma es una gran metáfora que no solo abarca esta obra, sino a tres piezas.”

Comentarios

Lizet Norzagaray comentó que “es este un libro que nos lastima profundamente, mostrándonos la realidad que tanto hemos querido ignorar. Nos da amistad, compañía, angustia, nos da tanto que pareciera que nos perdemos en la red de información cuando en realidad estamos inmersos en ella”.

El libro, agregó, es un nuevo camino que se abre en el teatro sinaloense, es un nuevo camino a través de los siete personajes y que aborda la desaparición forzada en México, desde la perspectiva de las dolientes… Una obra tan poderosa como tierna y cotidiana, sobre todo cotidiana”.

Coraima Mena, a su vez, expresó que en el libro “hay un dejo de rabia que siempre se expresa a través de diálogos rabiosos y potentes, diálogos que cuestionan, que escarban en la herida, y nos muestra cómo estas mujeres son victimizadas una y otra vez.

El libro

La obra obtuvo el Premio Nacional Emilio Carballido y fue seleccionada en el WPI, Women Playwrights International Montreal 2022, y editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Veracruzana, y pieza central de tres que se llaman Proyecto Aroma y Sabueso.

