Tiffany Orozco pide a bailarines de danza contemporánea ser empáticos con el público

Culiacán, Sinaloa. A casi un año de formar parte de Danza Joven de Sinaloa, Tiffany Orozco comparte que volver a Sinaloa, luego de vivir algunos años en Ciudad de México, fue un “choque un poco complicado”, pero le ha gustado su retorno. “Volví a mi tierra, con mis maestros con los que me entrené y que me enseñaron todo en la licenciatura, y ahorita poder estar de la mano con ellos bailando, enseñándonos mutuamente es muy interesante”.

Conexión con la gente

La bailarina quería estudiar para ser maestra, por ello vio en la danza una oportunidad para empatar ambas. “Siento que algo que me mueve mucho en la danza es conectar con las personas y siendo maestro también conectas, tienes esta apertura de escuchar, de enseñar, y dejar que tus alumnos también te enseñen, de todo se aprende, y la danza me ha dejado esto. Estar en en escena es algo que no podría cambiar por otra carrera, o estar sentada en una oficina”.

Tras su titulación en la Escuela Superior de Danza del ISIC, Orozco se unió a las filas de la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM (DAJU) y más tarde formó parte de Ceprodac en Bellas Artes. "En DAJU te abrazan mucho en cuestión de que apenas vas saliendo de la escuela. En Ceprodac fue otro giro totalmente diferente, porque ya tenía una preparación de dos años y medio de estar en DAJU, donde me dieron la oportunidad de tomar cursos con muchos maestros, tuve muchos talleres, diplomados, y en Ceprodac fue todo lo contrario, ahí bailas porque tú haces tu proyecto".

De la mano de Danza Joven de Sinaloa, Tifanny Orozco ha presentado varias creaciones de su autoría. Foto: Cristina Félix

Ahora, de nuevo en Sinaloa, Orozco señala que la danza aquí es muy diferente, pero ve cambios positivos. “Siento que vamos por buen camino en Sinaloa, en cuestión de apertura del pensamiento, de movimiento, de las creaciones. Veo propuestas muy innovadoras de parte de los alumnos y que logran conectar con el público”.

Trabajo de cerca

El acercamiento a la danza contemporánea generalmente se tilda de difícil, y Tiffany Orozco asegura que es trabajo del artista trabajar sobre ello, ser más empáticos con el público. "La verdad es que la invitación tiene más de nuestro lado, qué es lo que vamos a presentar y en qué lugar. Siempre cuando tenemos algún festival, dependiendo del lugar, de la zona, si va a ser en teatro o en calle, es que tenemos que decidir qué repertorio o qué pieza se va a crear o se va a remontar, porque eso sí es muy importante".

Otro punto importante es educar también a los niños para generar en ellos un gusto por las artes escénicas, e incluir a todo el resto del público adulto. "En la Ciudad de México bien podríamos bailar cualquier pieza que tuviera un trasfondo muy denso y la gente allá está acostumbrada, pero aquí no y esa es chamba de nosotros, poco a poco metemos esta cuestión. Nos ha tocado presentar piezas que son densas, pero van niños y ellos te avientan la película más rápido. Siento que es nuestra chamba como artistas, saber que no están tan acostumbrados a ver danza o que digan 'yo quiero ir al teatro'".

Tifanny Orozco lamenta que en México no se apoye a los artistas como se debería. Foto: Maro Ruiz

Por otra parte, lamenta que en México no se le dé el apoyo necesario a los artistas. "Tendría que haber muchísimo más apoyo para los artistas, eso es aquí y en todos los lugares. La verdad es que el artista tiene un sueldo mínimo y está mal. A veces te invitan ’por colaboración’ y uno no vive del aplauso. Acaba de ser el Día Internacional de la Danza y la verdad es que no lo festejé en lo personal, porque ahorita no estoy celebrando nada de la danza, porque en México el ser artista no lo consideran un trabajo".

Finalmente, Tiffany Orozco dice estar enfocada en sus proyectos con Danza Joven de Sinaloa, así como la escuela de escala deportiva en Los Mochis, El Mango Escalada, que comparte con su pareja José Daniel Moreno Guerrero. "Dentro de este espacio tenemos diversos proyectos, uno de ellos es de arborización en Sinaloa, reforestamos la ciudad. Empezamos en 2021 y llevamos alrededor de 400 árboles, son árboles endémicos que se adaptan muy bien a las condiciones de Sinaloa".