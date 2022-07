Tlajomulco tendrá feria del libro popular; buscan promover la lectura y cultura

Tlajomulco, Jalisco.- Tlajomulco tendrá feria del libro popular anual, buscan fomentar la lectura y cultura en el municipio. El evento fue acordado en entre el gobierno municipal y la Cámara de Comercio de Guadalajara.

La idea es tener una feria del libro popular como la que hace Guadalajara, que recién cumplió 53 años, convirtiéndose en la más vieja del país, aseguró el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Raúl Uranga Lamadrid.

Por su parte, el presidente municipal, Salvador Zamora, aseguró que apoyará el proyecto.

“Encantado de que venga esta feria del libro, me atrae, me gusta, la parte que tenga que aportar el municipio desde luego que nosotros no escatimaremos para que esto así sea, y que pongamos el componente de los artesanos para que conozcan lo que hacen las manos de Tlajomulco”, comentó el alcalde.

Te recomendamos leer:

Raúl Uranga Lamadrid añadió que buscan promover la economía barrial y el turismo en Tlajomulco, además de darle un acompañamiento a la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero.

“En Tlajomulco tenemos muchísimos atractivos, pueden visitar iglesias de la ruta franciscana, conociendo nuestra gastronomía, nuestras artesanías, nuestras plazas comerciales, campos de golf, Tlajomulco es una tierra de grandes oportunidades y grandes atractivos gracias a esta alianza que hemos hecho”, aseguró Zamora.

El anuncio de la feria del libro popular se dio en la presentación del del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio Tlajomulco.