Tonatiuh Gómez encuentra su refugio en la danza y prepara el Encuentro 540 Valle de Bravo

Como un refugio es como el bailarín mexicano Tonatiuh Gómez percibe la danza para si mismo, una forma de expresión que le ha ayudado a expresar muchas cosas que no sabe manifestar de otras maneras. “Bailo en mi casa, en el salón o en un escenario y realmente es como mi cápsula. Es el lugar en el que llego y siento como mi zona única, y que nada me afecta ahí, pase lo que pase. Es esa burbuja de tiempo en la que yo me puedo meter y soy quien quiera ser”, dice vía Zoom para DEBATE.

Danza / Evolución

Sin demeritar otras áreas del conocimiento, Tonatiuh Gómez cree que la danza es un arte que ayuda a quienes la practican, a que “evolucionen mucho más rápido que otras disciplinas”. “Creo que la danza te desarrolla muchas otras inteligencias y aptitudes, no solo de tus capacidades motrices, sino también la inteligencia emocional. Hay muchas cosas que se están trabajando sin que tomes conciencia de ello”, reflexiona.

Asimismo, apunta a que esta especie de santuario o refugio, como denomina a la danza, ha sido su vehículo de desarrollo personal. Uno que ha tenido que compaginar con su carrera en mercadotecnia.

Hijo de padre dedicados a la danza, Tonatiuh creció practicando otras disciplinas, y en su etapa universitaria entró a estudiar mercadotecnia, pensando en que si no podía ayudar directamente con sus manos a las personas, podría lograr algo creando cosas. Confiesa que desde niño fue emprendedor y le gustaba crear cosas ideas, a menudo inspirado en personajes como Jimmy Neutrón, Stuart Little y Dexter.

El bailarín mexicano Tonatiuh Gómez inició su preparación a los 22 años.

Pero a sus 22 años surgió la oportunidad de estudiar danza clásica, una edad avanzada para comenzar la preparación en esta rama, pero era algo que desde joven también había sido su sueño. “Yo desde el inicio que entro a la danza digo ‘¿cómo puedo unir los puntos de mi vida?’ [...] la carrera de mercadotecnia me ayudó a aterrizar de ‘esta es la realidad, esto es lo que pasa y sé lo que tengo que hacer’. Me dio muchas bases para plasmar ideas, plasmar proyectos, aplicar para convocatorias”, puntualiza.

Años más tarde su talento lo llevaría a convertirse en primer bailarín del San Diego Ballet, tarea que sigue ejerciendo hasta ahora; y además su capacidad de liderazgo le llevaron a crear la Fundación Tonatiuh Gómez, una asociación civil que desarrolla diferentes programas para impulsar a artistas mexicanos a profesionalizar sus carreras a través del apoyo directo y de la creación y fortalecimiento de espacios para la expresión y difusión, artística y cultural.

La fundación no es con fines de lucro, pero hay muchos proyectos que se han derviado de ella y que me han llenado los resultados que han tenido.

Encuentro mágico

Precisamente entre los proyectos de la Fundación Tonatiuh Gómez destaca el próximo el Encuentro 540 Valle de Bravo. “Era un sueño mío desde hace como 2 años, y entre el equipo empezamos a rebotar y a buscar cómo podíamos hacerlo más grande”.

El encuentro parte de una investigación que señala que de cada 100 bailarines mexicanos que buscan dedicarse profesionalmente a la danza, solamente alrededor de uno a tres lo logran. Así se empieza a trazar este evento que busca salirse de los workshops tradicionales y los congresos, para ofrecer un encuentro que concentre a talentos mexicanos que busquen lo mismo: profesionalizar su carrera o que estén ayudando a personas a profesionalizar su carrera.

Tonatiuh Gómez se desempeña como primer bailarín del San Diego Ballet.

Así, la sede en Valle de Bravo, Estado de México, recibirá del 12 al 15 de agosto de 2021 a bailarines mexicanos y extranjeros, de 15 años en adelante, con nivel intermedio/ avanzados, semiprofesionales y profesionales, que busquen profesionalizar su carrera artística.

El evento contará con maestros y personalidades invitadas del país y extranjeros para platicar de cerca como pocas veces sucede. “La idea de tenerlos ahí concentrados es que se quiten las barreras que a veces hay en eventos, o como cuando tú vas como estudiante a ver un bailarín que admiras mucho y lo tienes en el escenario, pero es casi imposible que lo puedas tener cerca contigo para platicar. Mucho de este evento es que sea íntimo para convivir y repartir ideas. Queremos generar ese ambiente de despertar tu potencial de liderazgo, que te acerques y preguntes”, dice el mexicano y agrega que se están preparando muchas actividades, como fogatadas y albercadas, para estar de cerca de personalidades importantes, como el director de una compañía de Nueva York, que participará en el evento.

Profesionalizar la carrera en la danza

El Encuentro 540 Valle de Bravo contará facilitará herramientas y conocimiento a los participantes, para la obtención de recursos y oportunidades que impulsen y consoliden su trayectoria artística. “Hemos detectado que mucho de lo que hace falta son emprendedores, gente que genere las oportunidades. La mayoría de los bailarines se quejan que no hay oportunidades, o que está bien mal pagada nuestra carrera, y dijimos ‘en lugar de promover o seguirnos quejando, creo que la responsabilidad es emprender”.

Con su Fundación Tonatiuh Gómez, el mexicano prepara el Encuentro 540 Valle de Bravo, para bailarines.

Para ello, el programa se complementará con talleres que ayuden en el aspecto físico, mental, emocional, espiritual e incluso financiero de los bailarines participantes. Además de las clases de danza, que ayudan a la parte física, habrá un taller de finanzas personales donde se enseñará cómo administrarse, o cómo hacer planes, desde ahorita, para el retiro; también habrá charlas de emprendimiento sobre cómo crear nuevas ideas con lo que ya existe, combinarlas y generar algo nuevo; o también se añade un taller enfocado a que los chicos puedan diseñar y trazar su carrera, para convertirse en bailarines profesionales.

“Es un curso taller que se llama ‘Quiero ser bailarín profesional’, y vamos a tocar las etapas por las que vive un bailarín, qué necesita para ir creciendo en cada etapa y que tengas mejores probabilidades de llegar a ser bailarín profesional. Se aborda desde el tema de una persona que nació en una provincia, que tal vez no tiene acceso a una escuela profesional y eso no quiere decir que no puedas lograrlo, pero hay que ver cuáles son los mejores caminos”, señala Tonatiuh Gómez.

La convocatoria para participar puede consultarse en https://www.fundaciontonatiuhgomez.org/encuentro-540, donde se muestran todos lo requerimientos para experiencia que, asegura Gómez, será mágica.

Asimismo para seguir acercando oportunidades, habrá audiciones confirmadas para la Escuela de Ballet de San Diego y la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, para los ciclos escolares o los veranos. “Esto es el evento de Valle de Bravo: sacar el ballet del ambiente tradicional de tensión, de competencia, y mostrar que la disciplina se disfruta y puedes pasártela bien. Que sea más bien un ambiente de compañerismo, de trabajo en equipo, de generar un ambiente para que los chicos se despierten”.