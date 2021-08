Transmitirán recitales de titulación de instrumentos

Ciudad de México. El Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, transmitirá en línea cinco recitales de titulación de instrumentistas formados en la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh). Grabados en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart) y el Complejo Cultural Los Pinos, los conciertos se darán a conocer los días 25, 26 y 27 de agosto, así como 1 y 2 de septiembre, a las 18:00 horas, a través del canal oficial de YouTube del SNFM.

En ellos, las audiencias podrán disfrutar de las posibilidades sonoras del violín mediante la interpretación de obras de Igor Stravinsky y Benjamin Britten; de la potencia sonora de la tuba (el instrumento más grande de la familia de aliento-metal) como instrumento solista; y el multifacético sonido de las percusiones.

María del Pilar Corona, violinista de Jalisco; Ehivar Augusto Escudero, violinista de Querétaro; Ricardo Emmanuel Anguiano, tubista de Guanajuato; César Arturo Velázquez, de Santa Catarina del Monte, Texcoco, Estado de México; y Diego Emmanuel Hernández, de la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México, son los primeros instrumentistas de la OECCh -también conocida como La Chávez- que presentan sus exámenes en formato híbrido, es decir, frente a docentes e invitados especiales en una presentación en vivo, (bajo todas las medidas sanitarias) y con el estreno en línea de los videos de dicha presentación, para que el público pueda disfrutar de su interpretación.

Los audiovisuales forman parte de la compaña Contigo en la distancia de la Secretaría de Cultural del Gobierno de México, por lo cual, de manera posterior, se podrán disfrutar desde esta plataforma digital (contigoenladistancia.cultura.gob.mx), donde también se encuentran más de 60 videos de La Chávez, realizados durante esta contingencia sanitaria.

La realización de los exámenes en formato híbrido significó un reto particular para las y los instrumentistas, quienes se prepararon bajo diversos ambientes y ritmos. Coinciden en que tocar de manera presencial es una razón más de gozo, después de año y medio de no hacerlo.

“En La Chávez nos preparan para tocar en diferentes circunstancias. Mi maestra, la violinista Vera Koulkova, fue muy importante en los siete años que estuve en la orquesta. Ella me enseñó a tocar con la cabeza, a estudiar y comprender la obra, siempre me dijo: ‘no porque toques y toques interpretarás bien una obra’. Estudiar a distancia no fue fácil, me deprimí, por eso llegar a titularme es muy importante; pasé una prueba de vida”, expresa Ehivar Augusto, quien interpreta el Concierto para violín y orquesta en Re, de Igor Stravinsky, el miércoles 25 de agosto. María de Pilar Escudero comparte que se siente como una clavadista en los Juegos Olímpicos: “Me siento emocionada y sé que después de años de preparación estoy lista; como una clavadista olímpica que sabe que al saltar a la alberca cada movimiento y línea de su cuerpo será evaluado. No tengo miedo porque confío en mí preparación. La maestra Vera Koulkova no dejó que mi sonido se apagará. Me dio seguridad y confianza”. El examen de esta violinista nacida en Jalisco se transmitirá el próximo jueves 26.

A su vez, Ricardo Augusto Anguiano comenta que, además de titularse, el ser el primer tubista en realizar su examen profesional en La Chávez es una emoción adicional: “en México, a diferencia de países como Alemania, Francia o Estados Unidos, a veces suele denostarse a quienes ejecutamos la tuba, incluso nos llaman ‘tuberos’ porque piensan que no tiene mucho chiste o grado de dificultad. Mi titulación iniciará con el Prelude, de la Suite núm. 1 para violonchelo, BWV 1007, de Johann Sebastian Bach, con arreglos para tuba, de Ralph Sauer, una obra que revelará la potencia y los sonidos de la tuba”, su interpretación podrá disfrutarse el próximo viernes 27.

César Arturo Velázquez será el segundo tubista en realizar su examen de titulación en La Chávez y el segundo en su familia en obtener un título de Licenciatura como Instrumentista. Aunque nació en tierra de músicos −Santa Catarina del Monte, Texcoco, Estado de México− la mayoría toca en bandas tradicionales o militares. “Terminar la carrera es un gran logro y ser tubista aún más porque muchos la menosprecian porque no saben que su potente sonido abraza el de toda la orquesta”. Su examen se transmitirá el 1 de septiembre y se escucharán obras de Alexander Arutiunian; Krzysztof Penderecki, Benedetto Marcello, Ralph Vaughan Williams y Camille Saint Saëns.

Con un programa contemporáneo y con intervenciones de sonidos digitales, Diego Emmanuel Hernández presentará su prueba final para obtener el título de Licenciado Instrumentista en Percusión. “Tocar y dialogar con otras disciplinas es algo que me apasionó en la Orquesta Escuela Carlos Chávez y seguramente seguiré en ese camino y con el cuartero de percusiones Sack Chiík, que formamos algunos percusionistas dentro de la orquesta. Me siento raro por llegar a la meta, pero muy feliz”, expresa el joven instrumentista cuyo examen de titulación se transmitirá el 2 de septiembre.

Todas las transmisiones son de acceso gratuito y cupo ilimitado; se podrán seguir a través del Canal de YouTube del Sistema Nacional de Fomento Musical (/FomentoMusical) los días 25, 26 y 27 de agosto; así como 1 y 2 de septiembre a las 18:00 horas.