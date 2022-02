Tres curiosidades que no conocías del Mercado Garmendia, ubicado en centro de Culiacán, Sinaloa

Sinaloa.- Sin duda alguna, uno de los lugares más icónicos de la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, es el Mercado Garmendia, localizado en el centro de la capital sinaloense. En esta nota te diremos tres cosas que muy probablemente no sabías de este emblemático espacio.

El Mercado Garmendia, de acuerdo a la columnista del Debate, Marisa Pineda, fue proyectado por el arquitecto Luis F. Molina, luego de que este arribara a la ciudad culichi invitado por el entonces gobernador de Sinaloa, Mariano Martínez de Castro. La construcción del mercado, a cargo del arquitecto Crisóforo Avendaño, comenzó el 15 de septiembre de 1910 y terminó hasta 1914, sí ¡4 años!

En lo que respecta al nombre de este popular lugar, la historia relata que fue otorgado en honor a Gustavo Garmendia Villafañe, revolucionario que perdió la vida en 1914 durante la toma de Culiacán. No obstante, por alguna razón que hasta la fecha se desconoce, solamente se registró como Mercado Garmendia, según constata en las actas del cabildo de la capital sinaloense. Aunado a ello, aunque no lo creas, se dice que el gran local no fue inaugurado oficialmente sino hasta 2010.

Leer más: Inicia el ciclo de música de cámara 'OSSLA para todos', en el Museo de Arte de Sinaloa

Otro tercer dato que seguramente no conoces es que el Mercado Grande, como también se le reconoce al Garmendia, ha sido usado por numerosos artistas, quienes se han encargado de dejarlo plasmado en pinturas y fotografías. Incluso, su imagen, al igual que el Puente Negro y la Catedral, aparecen en casi todos los murales que aluden a la capital de Sinaloa.

Crisis del Garmendia

Por su parte, cabe señalar que, durante estos años de pandemia de Covid-19, el icónico mercado de Culiacán ha tenido que hacerle frente a diferentes retos derivados de la emergencia sanitaria.

El pasado mes de marzo de 2020, cuando recién arribó la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 a México, el Mercado Garmendia tuvo que cerrar sus puertas a consecuencia de las bajas ventas y clientela.

Leer más: Sinaloa, invitado a la Feria del Libro de Michoacán

Lo anterior derivado también del cierre a la circulación de vehículos en el primer cuadro del centro, medida impuesta por el presidente municipal de Culiacán, el morenista Jesús Estrada Ferreiro.