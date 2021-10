Triunfan las mujeres y el señor Sparrow en Festival de cine de San Sebastián

España.- El festival de cine de San Sebastián siempre es novedoso, cambiamos estación, se extiende la alfombra roja y todo puede suceder. Tres, dos, uno. ¡Acción!

Asistí a varios eventos, pero la clausura fue especial porque brilló el talento latino.

Hay distintas secciones competitivas como la Oficial, Nest, New Directors y Horizontes Latinos, en donde México triunfó. Premió a Tatiana Huezo, salvadoreña afincada en México, directora y guionista.

Entró al escenario incrédula. Agradeció sobrecogida las muestras de apoyo a la cinta ‘Noche de Fuego’, un tema “doloroso y vigente”, dijo la presentadora. Se refiere a feminicidios en el entorno rural. Es el relato, en documental y ficción, de niñas de una región perdida en las montañas mexicanas que visten y se cortan el pelo como hombres. Sus madres las ocultan de grupos criminales que las acosan, esclavizan. Buscan un mundo mejor para sus hijas. Todo van bien entre risas y juegos de magia hasta que dos niñas desaparecen.

“Es doloroso mirar a través de los ojos de una niña, testigo de violencia que se ceba con millares de mujeres en México”, dijo Huezo, que también recibió los premios a la Cooperación Española yRTVE. Otra Mirada.

Atardecer de película. Cortesía: Leonora C.

Comentó que fueron tres años de trabajo intenso. Agradeció a las niñas del elenco, al equipo, a la coproducción: Brasil, Francia, Qatar, Suiza. Se impuso ante otras nueve producciones, entre ellas, ‘Una película de policías’ del mexicano Alonso Ruizpalacios. El Horizontes Latinos lo dedicó a las niñas, a las madres. “Ojalá que el cine nos devuelva la mirada a nuestras niñas. Las queremos vivas. Vivas nos queremos”, destacó casi a punto de romper a llorar.

También obtuvo una mención especial en Cannes, la cita del cine más importante del orbe. También son importantes Berlín, Venecia, Sundance y San Sebastian International Film Festival (SSIFF), que se celebra la tercera semana de septiembre.

San Sebastián despide el día. Cortesía: Leonora C.

Empoderamiento y polémica

La clausura fue una noche de mujeres, en realidad, el festival fue de empoderamiento. De los 22 miembros del jurado, cuatro eran hombres. En los máximos galardones ellas arrasaron. Se habló de trauma, violencia, niñas. La Concha de Oro a la mejor película fue para ‘Crainou’, de Alina Grigore, una cinta sobre violencia machista en Rumania en el ambiente rural e intrafamiliar. Es una chica que intenta salir de un mundo trasgresor a través del estudio.

No tuvo buena acogida ni del público ni la crítica. Se considera exagerada. “La película de la que nadie ha hablado y menos comentada de la Sección Oficial”, dice el crítico Alberto Moyano.Llamó la atención que la producción vasca ‘Maixabel’, entre las favoritas, no destacara en la sección Oficial. Obtuvo el premio Irizar al Cine Vasco. Trata sobre un conmovedor encuentro entre una viuda con el asesino de su marido, un miembro de ETA. Para la historia festivalera queda su extraordinaria acogida. Hizo llorar”, relata Moyano.

Jessica Chastain, la estrella glamurosa del Festival de San Sebastián. Cortesía SSIFF

El Premio Especial del Jurado fue para ‘Earwig’, la ficción de LucileHadzihalilovic, quien lo recibió asombrada. Define su filme como “oscuro, silencioso, largo y sin guion”. Para la crítica esenigmática, difícil. Es la historia de una niña inquietante con dientes de hielo que vive aislada hasta que un día sale.

La Concha de Plata a la mejor dirección fue para la danesa Tea Linderburg por ‘As in Heaven’. Es el relato de una adolescente, del siglo XIX, la mayor de varios hermanos cuya madre muere. El premio a la mejor interpretación protagonista fue compartido entre Jessica Chastain, ‘Theeyes of TammyFaye’ -la gloria y declive de una telepredicadora evangelista-. Y Flora Ofelia Hoffmann,la actriz adolescente de ‘As in Heaven’. En dicho galardón había cierta expectación ya que en adelante en dicha categoría se entregará un único premio, sin distinción de género.

Jessica Chastain y Flora Ofelia Hoffmann, ganadoras de la Concha de Plata. Cortesía SSIFF.

Durante la semana de cine, y desde hace 69 años, las estrellas han disfrutado de la gastronomía de la ciudad y sus alrededores. Centenas de lugares exhiben orgullosos en sus paredes fotografías con sus visitantes de película. Esun punto del planeta con más estrellas Michelin y soles Repsol, bares, tabernas, sidrerías por kilómetro cuadrado.

En tiempos pandémicos, se han reducido mucho los aforos y desfiles en la alfombra roja. Para evitar aglomeraciones, colocaron vallas de contención. Como todos los años, los visitantes se desplazaban en coches desde el hotel María Cristina, joya neoclásica del siglo pasado, hasta el auditorio del Kursaal, concebido por el arquitecto navarro Rafael Moneo hace 20 años.

Johnny Deep estuvo en Hika, una bodega de txakoli; el vino blanco vasco. Su paisaje de cuento y propuesta lo atraparon desde el año pasado. Salió de ahí con cajas de txakoli. El estadounidense alabó la cocina local, los productos y comió “como un campeón”, como suele decirse.

Johnny Deep con su Premio Donostia. Cortesía SSIFF.

MitxelEzquiaga, periodista del Diario Vasco, que siempre sabe todos los detalles, cuenta que el intérprete del Sombrerero, Willy Wonka, Eduardo Manostijeras probó alubias/frijoles negros de Tolosa, ensalada de tomate, revuelto de hongos, pato y mar.

Johnny Deep o ¿Jack Sparrow?. Cortesía SSIFF.

El festín fue después de recibir el ‘Premio Donostia del público’. Celebró por todo lo alto la benevolencia del público de no juzgarlo. Su exmujer Amber Heard lo acusa por malos tratos y las redes sociales hervían con infinidad de comentarios. La sentencia está por salir. Antes de su llegada, un grupo de mujeres de la industria fílmica cuestionaron la premiación.

En su defensa salió José Luis Rebordinos, el director de festival. Argumentó que era un premio a su trayectoria. “Siempre voy a defender la presunción de inocencia”, expresó.

El escenario del Festival de San Sebastián en neón. Cortesía Leonora C.

Asimismo, se comprometió con las cineastas a alcanzar acuerdos sobre igualdad de género y se establecerán una serie de códigos éticos. Aumentará la participación de películas dirigidas por directoras. “Ahora mismo el tema no es Deep o el código ético, es la manera de ayudar a la mujer a incorporarse al cine desde los festivales”.

El actor llegó al escenario humilde, agradecido. Advirtió que era malo hablando en público. Sacó un escritoy habló, habló. Lo único que le preocupaba, dijo, era ser incómodo.

Tatiana Hueso, flamante ganadora de la sección Horizontes Latinos. Cortesía SSIFF.

“No quisiera ofender a nadie. Yo solo hago películas”. Se refirió al Hollywood injusto, los juicios mediáticos inmediatos. Sobrevolaba el espíritu de Jack Sparrow, versión roquera en traje de terciopelo, gafas casi oscuras, boina. Le encantan las máscaras y disfraces.“Sparrow puede viajar conmigo en una caja”, dijo.

Felicitó a su compañera de ‘ThePublicEnemies’, la francesa Marion Cotillard, galardonada días antes.

La oscarizada actriz por ‘La Vie en Rose’ recibió el Premio Donostia oficial, envuelta en tul y negro Chanel, es embajadora de la firma. Lo entregó Penélope Cruz, su amiga, que ostenta la misma distinción. La española vistió un vestido corto Versace con flecos y lentejuelas, inspiración años 20. Un guiño art déco.

Johnny Deep y el director del festival José Luis Rebordinos. Cortesía SSIFF.

La francesa todo encanto, delicadeza y glamur, arrancó el San Sebastian International Film Festival (SSIFF). Comentó su documental presentado, ‘BiggerthanUs’, sobre la vida de Melati, una activista adolescente que inicia su batalla en Indonesia a los doce años contra el plástico.

Un momento sobrecogedor fue el discurso de Carlos Saura y su película Rosa Rosae. El cineasta español de 90 años se refirió a los tiempos que corren, la violencia, las discrepancias políticas. “Soy un niño de la guerra civil. He visto gente muerta. Hay que recordar para que no se repita otra vez”, dijo. Sacó su cámara y fotografió el momento.

Jon Maya, el bailarín creador de la escenografía del escenario. Cortesía Leonora C.

Llamó la atención el diseño del escenario en el auditorio. Fue concebido por el bailarín Jon Maya y el escritor Arkaitz Cano. Fue un mundo de neón y baile contemporáneo de la compañía Kukai Dantza Taldea, que no solo triunfa en España. También participaron la cantante Rozalén, conocida en América Latina, un DJ, la banda de rock vasco, Zea Mays y el actor AsierEtxeandia, chico Almodóvar. Se plantó vestido de negro, con una falda una larga de encaje y cantó a las mujeres. Fue muy aplaudido.

El Kursaal, el auditorio frente al mar. Cortesía Leonora C.

El festival fue intenso con 200 películas, mucha moda, sonrisas, gastronomía, distancia, seguridad. También controversia, sal y pimienta, premios y premiados. Gusta arriesgar.

Mario Cotillard obtuvo el Premio Donostia. Cortesía SSIFF.

“Eso es bonito, este año había muchas películas de riesgo, que a unos entusiasmó y a otros horrorizó. Su objetivo es atraer a gente joven. La película, de Jonás Trueba, con cientos de jóvenes fue premiada por ‘Quien lo impide’ con la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto. El rapero C. Tangana, estrella pop del trap, reguetón, también apareció. La filosofía es apostar por novedades, sorpresas, gente nueva. Le gusta poner de todo para que el público y los jueces internacionales decidan. “Larga vida para el festival de San Sebastián” fue el mantra en el escenario. Y para Rebordinos también. Lleva diez años y cree que ya es suficiente. No ahora, a corto plazo. Tiene 61 años, “como mucho hasta los 65”, dice.

Las directoras ganadoras. Tatiana Hueso, Alina Grigore, Tea Linderburg y Lucile Hadzihalilovic. Cortesía SSIFF.

Por lo pronto, espera seguir evolucionando para construir una sociedad más justa e igualitaria. Su objetivo está muy claro.