UNAM y FCE firman convenio para impulsar la lectura

Ciudad de México.- El Fondo de Cultura Económica (FCE) espera poder beneficiar a más de 60 mil estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM, tras firmar un acuerdo para implementar acciones que impulse la lectura entre el alumnado.

La firma del convenio se celebró en la explanada principal del Colegio de Ciencias y Humanidades en su plantel oriente, donde estuvieron presentes el titular de la FCE, Paco Ignacio Taibo II; el director del plantel, Víctor Efraín Peralta Terrazas; así como el director general del CCH, Benjamín Barajas Sánchez.

Entre las actividades que se podrán realizar esta la creación de círculos de lectura, eventos literarios y visitas programadas del librobus de EDUCAL, en todos los CCH de la ciudad. Esta última, se realizara en diferentes momentos del semestre y contará con descuentos de hasta el 90 por ciento.

El titular del FCE, asegura que este tipo de acciones servira para que los jóvenes comiencen a crear el hábito de leer por gusto y no solo por obligación.

Si algo me da esperanza es convertirlos a ustedes de una masa de analfabetas funcionales en una masa de lectores por placer", enfatizo Taibo II durante el evento.

#EnEsteMomento se firma la carta de colaboración que, entre el @CCHUNAM y el FCE, crea el compromiso por hacer llegar lectura de calidad y accesible al estudiantado. En el acto: Víctor Peralta, director #CCHOriente; Benjamín Barajas, director general CCH’s y @Taibo2, director FCE pic.twitter.com/jRnDOR3IkS — Fondo de Cultura Económica (@FCEMexico) January 22, 2020

Intervención de Taibo II

El escritor e historiador se dirigió a los estudiantes, presentes en la firma de convenio, para explicar los beneficios que tiene la lectura en la formación académica y humana de cada individuo.

Se trata den mirarnos a la cara y decir de repente: y ustedes por qué no leen, chinga, cómo demonios han logrado llegar a la adolescencia creativa sin leer por placer o leyendo muy poco" cuestionó Taibo II

"Tenemos que romper el mayor mal que hoy está bebiendo nuestra sociedad, que en la enseñanza media se está creando virus antilectura y estos llegan a la educación superior y te agarras a 20 estudiantes de educación superior en cualquier parte del país y les dices: oye, ¿tú lees fuera de las necesidades académicas de tu carrera, lees por placer? Y te dirán: ¡no, qué hueva!; no me miren como que estoy diciendo algo que no es cierto", exclamó

También señaló que la existencia de estudiantes inteligentes y aplicados le hace sospechar que “hay algo podrido en la estructura” que roba a los jóvenes la oportunidad de leer por placer. Tambien reitero que dejar de lado esta actividad es "es un lujo que no nos podemos dar".

"La carga académica tiene todas las virtudes del mundo, pero tiene un defecto, si no está compensada, paralela, acompañada de educación sentimental, va creando ciudadanos que están cuchos, que les falta algo", detalló

Taibo enfatizó su invitación a los jóvenes de leer a fin de estimular los sentimientos humanos, incluso llegó a decir que quien leyó “Veinte poemas de amor”, de Neruda, “ligan más”.