Un encuentro con los libros

Culiacán, Sinaloa.- Recuerdos que ya no existen, libro de relatos de Rosy Paláu, es un territorio poblado por figuras que deambulan tanto en la luz como en las sombras y si acaso llegan a encontrarse, no se reconocen en la imagen que el espejo les devuelve.

Los hombres y mujeres que transitan por estas páginas duermen y al mismo tiempo creen estar despiertos.

De igual forma asumen que respiran y se sienten vivos, pero en realidad es posible que estén muertos. Con autorización del Instituto Sinaloense de Cultura, publicamos el primero de los cuentos que integran el citado volumen.

Leer más: Covid-19, un obstáculo contra el que he luchado con vocación y mística: Clemente Pérez, artista plástico de Sinaloa

‘Pero yo no juego’

Lo divisé desde arriba, pero me subí más alto y agarrándome de las ramas entré en un agujero de luz.

—Luz Amparo, ¿qué tanto haces? —me gritó bajito.

Primero no dije nada. Estaba ocupada en ver. Luego le pregunté—: ¿En dónde vive Dios?

—En el silencio —me contestó.

Pero esa tarde, como en otras, solo vi un montón de pájaros en el mismo azul que nunca alcanzo.

—Ya bájate —me volvió a decir—. Si te asomaste, ya te vio.

«Quién sabe», pensé. El silencio es tan grande. Al rato me desprendí de un brinco.

Ahí, sentados en unas piedras, ni parecía que iba a llover. Así es aquí. El patio se fue llenando de esas palomas que picotean las frutas que tumba el aire. De pronto se oscureció. Creí que nos había alcanzado la noche. Pero luego se puso claro, vimos en el suelo un corredero de hormigas y otra vez oscuro y un viento y después un escándalo de alas que se fueron volando, espantadas por un relámpago.

Nuestro escondite es un ropero muy viejo, arrumbado bajo el tejabán. Ahí adentro huelen las cosas a que ya no están. Por las rendijas se puede vigilar el patio. Apenas cabemos, aunque a mí antes se me figuraba más grande.

—De ese clavo —apunté —colgaba mi abuela los escapularios. Estaban benditos.

—Dicen que así cuidan más —me aseguró.

—Lo que le preguntaras, ella sabía —le volví a contar.

No sé por qué siempre empezamos con la misma plática y se nos acaba y nos volvemos a quedar callados.

Fue que empezó el tronadero.

—Tengo miedo —le dije, con un tono de que fuera cierto.

—Aquí estoy —contestó—. No me voy a ir.

—¿Y si sí?

—Que me caiga un rayo.

Y cayó.

Por eso mejor me guardé en sus brazos. Sentí como se han de sentir las hojas cuando se las lleva el agua. Le sonaba el corazón. Lo oscuro se apagaba y se prendía. Por eso cerré los ojos. Al cabo, lo seguía viendo por dentro.

Quién sabe cuánto tiempo pasó. Estábamos tan a gusto. Luego el aire se quedó muy quieto, sin fuerzas, como nosotros cuando abrimos la puerta y nos dio la luna.

—¿Sabes qué, Luz Amparo? Yo con la luna me pongo muy solo —le salió de pronto una voz muy triste.

—¿Qué tanto? —le pregunté.

—Como para pedir un deseo.

—Pídelo, pues —le dije.

En eso estaba cuando cayó un mango.

—Se te cumplió.

—No —contestó, a mí me gusta que venga lo que pedí.

—¿Y qué es?

—Un jardín donde nomás quedemos los dos.

La noche, como obediente, se levantó de grillos.

Ya no se veía la casa ni el foco amarillo que prende la Casiana para dormirse con la boca abierta en su catre rodeado de palomillas, nomás ese lugar de nosotros dos, donde los charcos parecían espejitos tirados en el suelo.

—Eres tan imaginaria —vino a decirme la Casiana.

—Será imaginativa —la corregí.

—Es igual —contestó

—No, porque imaginaria es que no estoy y lo otro que estoy de más.

—¿Y qué prefieres?

—Lo primero.

—¿Ves? —dijo. Y se fue corriendo por la risa de ese pensamiento por el que otra vez regresó para explicarme—: el amor es el retrato que luego vas a colgar en tu recuerdo.

Luego se volvió a perder como en un vapor. Lo único que se quedó un rato más en mi pensamiento fue que a lo mejor me anduvieran buscando. Pero qué querían que hiciera, ahí, frente a esa mirada del Matías, de «ándale, por favor».

Así anduvimos, para arriba y para abajo, tan livianitos que hasta sentí que éramos puras almas. Encontramos hasta un río muy largo, de los que parece que terminan donde vuelven a empezar.

—Quiero meterme —se me antojó.

—No. Está muy hondo, lleno de espejismos —dijo el Matías, preocupado.

Por poco y no le hago caso. Ni que me fueran a comer los pobrecitos. «Mira esto, mira aquello», yo le decía, mientras él me veía con esos ojos que de tan mansos no se quitan para pasar.

Quería enseñarle más, pero estaba tan callado, volteando para arriba, como queriéndose subir a las estrellas. Las horas se parecían a esas que ni parece que se van.

—Luz Amparo, ¿tienes hambre? —me preguntó de pronto, saliéndose de sus pensamientos.

—Mucha —le aseguré.

—¿Y?

—Que si quieres voy a ver qué traigo.

—Bueno. Coge lo que quieras. Pero de aquel árbol, no — apuntó al que más se me antojaba.

—¿Por qué?

—Porque es de Dios.

Era tan bonito, igual a las fotos que recorta la Casiana para pegarlas en la pared porque dice que ahí se va a escapar a vivir. Las frutas colgaban en racimos hasta el suelo. Les juro que pasé tres veces por un lado, porque entre menos lo quería ver, más lo veía.

Que así son las tentaciones.

Cuando menos pensé ya le estaba cortando una hojita. Luego dos. Hasta que ya no aguanté y le arranqué de un jalón aquella bola como de oro, así parecía, y ahí, brillándome en la mano, oliéndole el sabor, corrí tan rápido que ni sentí los pies y agachada, detrás de unas ramas, me la comí.

—¿Ya te volvió la carne al espíritu, Luz Amparo? Está prohibido coger lo que no es tuyo. Luego te acostumbras —vino otra vez la voz de la Casiana, que no me deja.

—Vete —la regañé.

Si no hubiera sido porque llegó el Matías y en su mirada le adiviné el perdón, quién sabe y hasta me da un remordimiento.

—Desobedeciste —me dijo, como si qué tuviera.

—Tantito —contesté.

Sentí sus manos quitándome el vestido.

—Te ensuciaste —nomás dijo.

Y ahí me dejé, muy quieta, bajo esa noche donde yo escuché pasar el aire como la letra de una canción.

Nos despertaron los pájaros. Luego vimos una mancha que caminaba igual que si viniera brincando. Él ni alcanzó a decir nada. Se fue haciendo para atrás hasta alcanzar la barda por la que se brincó. Yo me quedé con la ropa colgada en los brazos, esperando a la Casiana que se detuvo con esa bata con la que parece una muerta que se levantó del panteón.

—¿A dónde vas? —me hice la disimulada.

—A sacarte del Paraíso. A lo mejor acá afuera es donde vas a conocer a Dios —me contestó.

Pero lo dice nada más porque así es, y yo también.

—No me vayas a acusar —le pedí—. Te doy lo que más te guste.

Ni siquiera lo pensó cuando me dijo que quería el collar que se me perdió.

—¿Me lo robaste? —me enojé.

—Ya no —se burló—. Me lo acabas de regalar.

Y soltó la risa.

Nos encantan las mañanas, levantándose así, mansitas de sol.

—Casiana.

—¿Qué?

—A ti también te gustan los cuentos.

Entonces se quedó mirando igual que cuando se pone a ver eso muy lejos que quién sabe cuántas cosas no le dirá.

—Sí. Pero yo no juego —dijo casi escondiéndose de que se le antojara.

Y aquí venimos las dos. Así nomás, como si nada.

Quien desee un ejemplar de obsequio puede pasar a recogerlo a Paseo Niños Héroes # 78 poniente, de lunes a viernes entre 9 y 15 horas

Leer más: Efemérides del 14 de enero: ¿Qué pasó en un día como hoy?