Un encuentro con los libros: El ISIC comparte uno de los relatos del libro 'Gleba'

El hombre apareció en la carretera al final de un caluroso día de agosto. El sacerdote y la sirvienta lo vieron agacharse ante la cerca de alambres y avanzar por la orilla del campo, donde se perdió entre los matorrales del arcén. Surgió unos segundos después, de nuevo en la carretera, y durante unos minutos lo vieron aparecer y desaparecer en las ondulantes curvas del camino. Cuando menos lo esperaban ya estaba en el patio de la casa, con el traje oscuro cubierto de polvo y la gorra de beisbolista manchada de sudor; llevaba una mochila de franela colgada del hombro y un bastón de nudosa madera de pino que movía de manera descuidada. Se sentó en uno de los pilotes de piedra que franqueaban el antiguo pozo de agua y dirigió la mirada al grupo de álamos que sobresalían del otro lado del medio muro de tabiques del patio.

El sacerdote le dijo a Clara que lo invitara a pasar y le ofreciera algo de comer y beber. Se encaminó a su habitación y se arrodilló ante una herrumbrosa imagen de Jesucristo que col- gaba de la pared principal. Aunque había dejado de creer en Dios, todavía conservaba las antiguas costumbres de la liturgia religiosa. Gracias, señor, dijo, por permitirme lavar mis culpas. Sea lo que sea que me tengas reservado, yo lo aceptaré. Regresó a la sala y enfrentó al desconocido. Supo que no tenía nombre ni lugar de origen; era poco menos que un vagabundo surgido de ninguna parte, con las ropas empolvadas y la fatiga en los ojos color castaño. Quién sabe cuántos kilómetros había tenido que recorrer para llegar a ese oscuro pueblo de la costa. Pero ya estaba ahí; fuera la que fuera su encomienda, él no tendría ningún reparo en someterse a su voluntad.

—Yo no tenía otra opción —dijo—. Ahora se lo digo: No la tenía.

El hombre apenas lo miró.

—No la tenía —insistió el sacerdote.

—No, dijo el hombre —la gente como usted nunca ha tenido otra opción. Matan en nombre de algo que desconocen.

—No es tan fácil decir algo así.

—Siempre hay otras opciones.

—¿Usted qué sabe? En aquellos tiempos…

—No joda. Es lo que menos espero de usted.

—Ahora le doy la razón. Créame.

—Me la da porque tiene miedo.

—Es verdad. Tuvieron que pasar muchos años para que yo le diera la razón. Pero no tengo miedo.

—Yo no necesito su razón.

—Ya sé que solo quiere venganza.

—¿Venganza?

—¿No quiere venganza?

—Se trata de algo más.

—Por supuesto.

—¿Ha oído hablar de la palabra justicia?

El sacerdote se dirigió al comedor y le dijo a la sirvienta que el desconocido se quedaría varios días, no sabía cuántos, todo dependería del tiempo que durara su misión. Había que prepararle un cuarto, limpiar sus ropas, darle lo necesario para que se sintiera cómodo. Regresó al salón y se encontró al visitante dor- mido en el sofá, con la mochila colgando de lado en su espalda. Se preguntó de quién sería hijo, si todavía tenía algún lazo de sangre con la gente del pueblo. Aquella noche, los militares se habían marchado con veinte hombres, de los cuales solo había sobrevivido uno, el loquito, al que le habían perdonado la vida por su demencia. El cura le había dado la lista al jefe del des- tacamento militar: en una columna los rebeldes, en la otra los partidarios del gobierno.

A la hora de la cena el hombre estaba recompuesto. Se había dado un baño y lucía ropas limpias. La sirvienta sirvió los platos de sopa. Cuando se los terminaron, el desconocido pidió otros dos, aunque el cura le dijo que él estaba satisfecho. El hombre insistió con tanta fuerza, que tuvo que ceder. Clara, que conocía las costumbres austeras del religioso, se desconcertó; pero él sabía que llegaría un momento en que la sirvienta también se pondría de su parte. A la tercera cucharada de sopa el cura supo que no podría comerse todo el segundo plato; aque- llo superaba no solo sus costumbres sino su propia humanidad. Sin embargo, tendría qué comérselo: ahora estaba en manos del visitante. Mientras hacía esfuerzos sobrehumanos por devorar la comida, sintiendo con vergüenza cómo le escurrían las gotas por las comisuras de la boca, Clara lo miraba con una alarmada cara de susto. El desconocido, como si no se diera cuenta de nada, saboreaba satisfecho las últimas cucharadas.

—Ahora beba vino —dijo el hombre.

—Creo que tengo suficiente.

—Beba otra copa.

—En serio que no puedo más.

El hombre dio un manotazo en la mesa.

—No está usted para imponer condiciones.

—¿Quiere que reviente?

—Quiero que beba vino.

El sacerdote dirigió la mano a la copa rebosante de vino.

Después, se encaminó a su habitación sosteniéndose en el brazo de la sirvienta. El estómago le reclamaba el exceso de comida y bebida; el pulso se le había acelerado, le latían las sienes y unas insoportables ráfagas de dolor le sacudían el pecho. Se sentó en un sillón y pasó unas horas de insufrible tormento, agobiado por la comida y la bebida, sudando a mares, con la comprensión de que había entrado en el camino sin retorno del castigo que muchos años antes él mismo se había prometido. Aquellos veinte hombres, que él había clasificado como rebeldes sin ninguna certeza, solo porque había querido quedar bien con la autoridad, fueron sacados a la fuerza de sus casas y recluidos en la cárcel del pueblo, donde permanecieron recluidos una semana; les habían hecho un juicio sumario y después les concedieron la libertad. Subieron al camión que los debía regresar a sus casas y nunca más los volvieron a ver. El único que se apareció por el pueblo fue el loco, pero nadie pudo sacarle una palabra. Al día siguiente, las familias de los hombres desapare- cidos abandonaron la región.

Esa noche, el sacerdote tuvo pesadillas. Soñó que miles de sujetos de cara difusa se formaban ante un paredón de fusilamiento, frente a un grupo de soldados que hacían accionar sus armas.

—¡No los maten! —gritaba él.

—Los soldados se reían en su cara.

—¡Vaya con el curita!

—¡No los maten!

Al día siguiente amaneció enfermo. Tenía diarrea y vómito y pasaba del calor al frío sin ninguna transición, como si su cuerpo estuviera sometido a los embates de un clima diabólico. Pese a las insistencias de Clara, no quiso tomar ningún medicamento; la medicina de los hombres, como la de la religión, no le servía de nada para sus sofocos. Se sentó a la mesa del desayuno y miró al desconocido, que engullía los huevos fritos y el jugo de naranja. Él quiso rechazar la comida pero sabía que no podría hacerlo, que su voluntad ya no le pertenecía.

—Coma —dijo el desconocido—, coma bien. Quiero que me enseñe los bosques.

El cura aceptó el jugo de naranja y un té negro que le supo a óxido. Contra lo que pensaba, el hombre no insistió en que comiera más, lo que podía interpretarse como que esa parte del castigo había terminado. Ahora pensaba pasear por los bos- ques. El cura se preparó para lo peor. Sus paseos eran solo de unos cuantos kilómetros, lo que le permitía su avanzada edad y su delicada condición física. Deseó estar ya en el día siguiente, cuando lo más terrible hubiera pasado. Mientras avanzaban hacia la carretera, supo que irían hasta más allá de las colinas, donde ya no había caminos y el terreno se tornaba intransitable. Anduvieron largo rato por las hondonadas, tropezando con las raíces de los viejos olmos, que se tejían en el suelo como serpientes airadas. Cuando habían rebasado los veinte minutos acostumbrados y entraban en el dolor de la media hora, de la hora, de las dos horas, el padre sintió que le faltaba el aliento. Ya no veía dónde pisaba; tenía la vista nublada; su cuerpo era una máquina sorda, descompuesta, que trabajaba contra su propio esfuerzo. El desconocido lo sujetó por debajo de un brazo y así lo llevó durante otra hora, conduciéndolo entre los macizos de vegetación que surgían de las rocas, haciéndolo chocar contra los bejucos, las ramas, los espinosos arbustos. Como si quisiera castigarlo, pensó; como si quisiera ensañarse con él.

Hasta que no pudo más. Cayó de espaldas sobre las agujas de pino y ahí se quedó, respirando fatigosamente, a punto del colapso. Desde lo alto, el hombre le soltó un chorro de agua de su cantimplora, que el sacerdote recibió con profundo alivio. El líquido tibio era una prueba de que, aun a punto del infarto, seguía con vida. Cuando despertó, minutos después, el hombre había desaparecido. Regresó a rastras a la casa cural.

Esa noche no pudo dormir por las molestias. Le dolía todo el cuerpo; volvía a sufrir de diarrea y lo sacudían intermitentes ráfagas de calor y frío. Se levantó con el puro impulso de su desesperación, decidido a encarar al desconocido. Trastabillando avanzó por el pasillo y entró en su cuarto. Caminaba como un niño, tambaleándose, pero era mejor poner las cosas en claro de una vez. Quería oír sus reproches y oírse a sí mismo al darle forma al infierno de los remordimientos, lamentar la antigua cobardía. Se sentó en la orilla de la cama y lo despertó con una débil palmadita en el pecho.

—Ahora me gustaría oír su indignación —le dijo—, me gustaría que usted me lo contara.

El hombre bostezó.

—Es muy tarde —dijo—, váyase a dormir, lo quiero bien descansado para mañana.

—¿De parte de quién viene?

—Ya lo sabe.

—Dígamelo.

—¡Váyase a dormir!

—Necesito saberlo.

—Usted no necesita nada.

—Por favor —imploró.

—¡Váyase!

El cura asintió. El silencio era otra parte del castigo. No habría palabras porque eso, justamente, era lo que él habría es- perado y el hombre no quería darle ninguna satisfacción. ¿De qué le iba a servir un juicio a esas alturas de su vida, cuando el mismo dios lo había abandonado? Regresó casi a gatas a su cuarto. Volvió a soñar con las pesadillas del pasado. Durante cuarenta años nadie había sabido nada de aquellos hombres a los que él había mandado a la muerte. Hasta que un día un grupo de científicos provisto de artilugios metálicos se puso a escarbar por el rumbo de las dunas que rodeaban la bahía. Escarbaban sin ningún resultado. En la orilla, los curiosos seguían el trabajo con indiferencia. Ya se iban cuando el loco del pueblo, el viejo cama- rada de la lista de rebeldes al que le habían perdonado la vida, se echó a reír a carcajadas. Lo interrogaron. Una hora después, el hombre encargado del grupo indicó los bajos de una colina que precedía a la ensenada. Ahí fueron localizados los diecinueve cadáveres.

Era de madrugada cuando el desconocido vino por él. En el desayuno, el sacerdote no pudo rechazar los cuatro huevos fritos, el litro de jugo de naranja, el medio litro de café, los bollos con mantequilla. Comía sin saber que comía, metiéndose en la boca el tenedor de manera mecánica.

—Coma más —decía el hombre.

Y él se llevaba el pan a los labios, el jugo de naranja, ante la mirada esquiva de Clara, que quizás había comprendido todo.

De bruces en la mesa, el sacerdote vio cómo el hombre se alistaba para irse.

Cuando abandonó la casa, el religioso salió del comedor golpeándose con los muebles de la sala, sordo ante el zumbido de su propia sangre, que le restallaba violentamente en las venas del cuello. Nunca habría pensado que se podría morir de aquella manera, por exceso de comida y bebida. Casi a gatas, sin poder respirar, sintiendo que el cuerpo lo traicionaba, cruzó el patio. Le escurría la mierda por entre las piernas, la comida le salía a borbotones de la boca, temblaba ante las violentas rachas de frío y calor que le atravesaban el cuerpo. Logró llegar al borde del pozo de agua, donde se quedó inmóvil unos minutos que le parecieron eternos.

Lo último que alcanzó a ver fue al desconocido parado en la puerta del jardín, de nuevo con el traje negro y la gorra de beisbolista. Clara le acababa de entregar un paquete con comida.