Un encuentro con los libros: ‘La musa y sus caprichos’

Culiacán, Sinaloa. Ludivina y yo éramos amigas, excepto en la época en que llegaba la caravana de húngaros.

La primera vez, tendríamos unos nueve años, los vimos entrar en el pueblo. Las trailas, tráilers, carros y camionetas se estacionaron frente a la casa del comisario. Oímos la solicitud del jefe. Quería permiso para hacer negocio, su plan era quedarse durante una semana.

Don Salvador, por supuesto, les dio el permiso no sin antes recibir un montón de boletos para las funciones de la semana, alcanzamos a ver que entre los boletos se colaron varios billetes de diez pesos. ¿Cuántos dulces, bombones, chicles podríamos comprar con eso? Soñamos con poder ser comisarias del pueblo un día. ¿Por qué siempre escogían a los señores para esos puestos? ¿Tendríamos posibilidades? A esa edad se valía soñar.

Por una de las ventanillas se destacaba la cara de un niño casi de nuestra edad. Ludivina y yo lo vimos y a las dos nos atrapó la mirada color miel de quien después supimos se llamaba Fülöp, seguramente significaría Felipe en nuestro idioma o algo así.

Nada me confesó, tampoco yo, pero desde entonces siempre me quería acompañar a vender el pan sin dejar pasar la oportunidad de ir a las carpas de los húngaros para observar a Fülöp, que la mayoría de las veces andaba arreglando las amarras, regando el patio improvisado o dándoles de comer a los perros y gatos que traían de mascotas.

Mi madre hacía pan cada tercer día, pero con la llegada de los húngaros el apetito se despertaba y se veía obligada a hornear a diario; después de venderlo me daba un peso para gastar. La buena noticia venía de mi padre cuando decía, “Arreglen su silla porque vamos a ir al cine”.

Cenábamos a prisa y cuando el padre de Fülöp estaba anunciando las tres últimas canciones, incluida «La marcha de Zacatecas», sin lavarnos los dientes brincábamos de donde estuviéramos y como hormigas con la silla a cuestas, atravesábamos las calles que distaban del cine itinerante. Habían anunciado a los hermanos Almada.

A mí, la verdad, no me interesaba la historia que vería a través de la pantalla, eran puros balazos y patrullas que casi siempre terminaban estampadas en cualquier parte. Me gustaban las escenas de acción porque se iluminaba el interior de la carpa y podía distinguir donde estaba cada quien

Todo el pueblo estaba ahí, no había clasificación. Ludivina estaba en el exterior derecho y muy cerca de ella, los ojos de nuestros sueños. A Ludy se le «cayó» la bolsa de las chucherías y Fülöp como un caballero de otros tiempos la recogió y se la devolvió.

Al día siguiente ya no quise su compañía. Era una especie de venganza por haber estado cerca y haber tenido oportunidad de entablar plática y posteriormente amistad con Fülöp. Su mamá no le permitía salir si no era conmigo y solo para asuntos de negocios: o sea, vender el pan.

Le inventé que mi mamá ya no quería que me acompañara. Ludy se enojó y dejó de hablarme. Eso la obligaba a permanecer en su casa ocupada en algún quehacer. Su hermana mayor ya le estaba enseñando a hacer las tortillas de maíz en la hornilla. Mientras, yo aprovechaba para recorrer el pueblo y pasar cerca de las carpas para que la madre de Fülöp me llamara, me pidiera diez piezas de pan e intentara leerme la mano; jamás acepté.

Me daba miedo el anuncio de alguna desgracia, “Ándale niña, te leo la mano y me das una pieza de pan”, “No puedo, no es mío”, “Ándale, qué te haces, no pierdes nada si sabes tu futuro”. En ese momento me arrepentía de haber ido sola. Pensaba: si Ludivina estuviera ahí ambas nos atreveríamos a conocer nuestro destino, nos daríamos valor.

Con la presencia de los húngaros todos nos alegrábamos, pues ir al cine era un lujo en un pueblo, y de paso, los enamorados tenían oportunidad de una mayor cercanía y de vez en cuando gozar de algún beso furtivo.

La semana se acabó, cada quien a sus quehaceres. Ludivina y yo salimos del estado de euforia, pero mantuvimos por años la ilusión de ver en la próxima temporada los ojos color miel de la discordia, mientras tanto seríamos amigas.