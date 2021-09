Un festín de emociones, películas, sabores en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián

España.- En el Festival Internacional de Cine de San Sebastián (SSIFF) hay una sección lúdica e interactiva. Es la Culinary Zinema, que combina películas, documentales gastronómicos con cenas entretejidas con la temática. Las preparan sus protagonistas, discípulos, alumnos del Basque Culinary Center (BCC), la facultad gastronómica organizadora.

La experiencia es un reflejo de la realidad. Cuenta hacia dónde se dirigen la gastronomía, la cultura, el comer. Este año se habla de legado, innovación, Francia, Japón, lo nórdico, la competitividad. Sostenibilidad es el mantra.

El cocinero danés Poul Andrias con el director del Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega. Foto: Cortesía de Leonora C.

Fueron cinco filmes y cinco cenas. “Lo maravilloso es que en cinco días se transita entre elBulli, luego por el número uno del mundo. Las islas Feroe: la cocina nórdica, vuelas a Japón y terminas en el futuro”, dice a Debate, Joxe Mari Aizega, director del Basque Culinary Center (BCC), que estos días celebra su décimo aniversario. Fue la primera universidad gastronómica del mundo. Es todo un referente internacional.

Joxe Mari Aizega, director del BCC con Mauro Colagreco y Andoni Luis Aduriz. Foto: Cortesía de Leonora C.

Arrancó con ‘Las huellas de elBulli’, un documental sobre el restaurante de Ferran Adrià. La premier mundial fue en el imponente teatro María Cristina, en el corazón de esta Ciudad. El segundo fue ‘Reinventing Mirazur’, un retrato del chef Mauro Colagreco, el argentino que asombra, sobre todo a Francia. ‘Michelin Stars II. Nórdico por naturaleza’ relata la filosofía de un restaurante en las remotas Islas Feroe, Dinamarca. ‘The Pursuit of Perfection’ se refiere a cuatro cocineros japoneses exitosos. Distintos entre sí, pero con el mismo fin: la perfección. ‘Déliciux’, quinta y última sesión, es una ficción sobre el primer restaurante en Francia.

El chef Ferran Adrià y su mujer Isabel Pérez B. Foto: Cortesía de Leonora C.

El Culinary Zinema tiene 11 años y el SSIFF celebró su edición 69 del 17 al 25 de septiembre. Es de las secciones más demandadas. Las cenas para 70 comensales se agotan en minutos. Salen a la venta a principios de septiembre. Cuestan 70 euros (mil 400 pesos), aproximadamente. Debate asistió a cuatro exhibiciones y dos cenas.

FERRAN. El gurú global antes de su presentación. Foto: Cortesía de Leonora C.

‘La huellas de elBulli’

Iñigo Ruiz Aquerreta, José Larraza

España

Es un relato de elBulli. Evoca el pasado (1987-2011), el renacimiento (2021). El silencio de diez años. Ha reabierto como ‘El Bulli 1846’ con fines educativos, creativos. Innovación es la palabra más usada por Ferran Adrià, llamado ‘gurú global’. Persigue “crear creadores”. En 2022 es posible que abra como restaurante solo por invitación. “Todo puede suceder”, dice.

En el proyecto, cuyo 1846, son las recetas de 24 años, el equipo es multidisciplinar. Este año convocó a jóvenes de todo el mundo. Seleccionó a veinte. Es admirado por concebir un nuevo lenguaje, técnicas sorprendentes, hoy comunes, de Máster Chef. El uso del sifón, texturas gelatinosas, deconstrucciones, humos, esferificaciones, liofilizados. Asimismo, introdujo el laboratorio a la cocina: pipetas, pinzas. El food design ahora se estudia en las universidades.

También ha aportado la Bullipedia, 30 libros de 500 páginas… A ratos el documental es interesante, las fotos, los recuerdos, el encuentro del catalán con Japón. Otras veces, plano y abrumador por tanta información, el desfile de amigos, colegas, experiencias… de hecho, para un compañero periodista, el legado y las huellas se pierden un poco entre tanto remember when. “Al filme le falta salsa o está un poco crudo”, dice.

La chispa es Isabel Pérez Barceló, su mujer, toda templanza, paz. Es una presencia discreta, tranquila. Habla poco, observa. “Es la red del trapecista. Sin ella no llegaría a hacer muchas cosas”, dice el gran sacerdote de la cocina, siempre impecablemente vestido de negro. Su esposa lo baja del firmamento y aclara el panorama. Ella se refiere a la soledad, a los momentos difíciles en la lejanía. “Por otro lado, no te aburres”, dice sonriendo.

Juan Mari Arzak comenta que ha intentado meterse en la cabeza de su amigo, sin éxito. De hecho, la estudia una universidad. Relata que mientras él servía 10 o 12 platos, Adrià 20. “Le importa poco gustar o no. Luchaba como un león por cabezón”, dice.

ElBulli ha formado a dos mil cocineros dispersos por el orbe que abrazan las propuestas del genio de L’Hospitalet de Llobregat, 1962 “La cocina será algo que cambie al mundo. Hay que invertir en soluciones’, dice el mediático José Andrés. “Cómo convences al mundo de que lo vamos a salvar de sí mismo”, interroga Andoni Luis del restaurante Mugaritz.

Colagreco y Elena. La directora de la película de Colagreco, Mauro Colagreco, Elena Arzak, Andoni Luis Aduriz. Foto: Cortesía de Leonora C.

Cita con la historia

La cena, además de histórica, evocó los años 90, los inicios del nuevo milenio, los éxitos de hace diez años. Se celebró en el BCC, la primera facultad gastronómica en el mundo, que en estos días cumple su décimo aniversario.

El jefe bulliano vivió la experiencia emocionado y conmovido, arropado por los suyos. Arzak lo acompañó de manera excepcional ya que, en estos tiempos sale lo justo. El banquete fue preparado por antiguos jefes de cocina de elBulli: Eugeni De Diego, Albert Raurich, Eduard Xatruch y Luis Arrufat.

Arrancaron con el Gin Fizz (2000), un juego de temperaturas. Siguieron las olivas esféricas (2005), el merengue de remolacha (2007). El salmonete Gaudí (1987), apareció en su primer libro de recetas. El tuétano caviar (1992), un mar y montaña con distintas texturas. Hubo espaldita de conejo al ‘salmorejo’ (1994), la mejor crema fría para Adrià. Fueron casi 20 preparaciones. La velada se prolongó mucho, la experiencia inigualable, dicen e imagino.

Merengue de remolacha, 2007. Foto: Cortesía de Leonora C.

‘Reinventing Mirazur’

Frank Ribière, Vérane Frédiani

Francia

La segunda película cosechó muchos aplausos por su cercanía, emotividad, resiliencia. Es el retrato de Mauro Colagreco, el capitán del Mirazur, un restaurante en Menton, Francia. Es una región en la Costa Azul con un microcosmos de ensueño, donde el chef argentino cultiva su huerto.

Es de La Plata, soñaba con integrar en su ADN a Francia y lo logró. Rosita Colagreco, su madre, le decía que sería el número uno. Y lo es. Lo afirma la prestigiosa The Restaurant Magazine. Asimismo, ostenta tres estrellas Michelin y Tres estrellas Verdes Michelin por sostenibilidad.

Recuerda la vorágine vivida en 2019 y cómo de repente todo se detuvo. Cerró tres meses, pasó temor. Repensó prioridades y reencontró lo que tenía enfrente: su familia y equipo, el huerto que le empujó a mirar a la luna, su inspiración. Decidió regirse bajo leyes biodinámicas, el ciclo de 28 días y cuatro fases. No es lo mismo luna llena, que menguante. Hay momentos de frutos, hojas, flores, brotes, setas. También de langostinos, vacuno, pescado, aves. “¿Por qué no creer en las mareas y su poder?”, expone.

Tartaleta de bogavante. Foto: Cortesía de Leonora C.

La naturaleza marca el ritmo. Todo puede cambiar en minutos. “Cada cinco”, dice entre risas Florencia Montes, la jefa de cocina, también argentina. Su esposa, Julia, directora del Mirazur, es brasileña. Viven en Francia, conviven con ingleses, italianos, la frontera está cerca. Es un entorno multicultural, poliédrico. En su discurso hay filosofía, belleza, estética. Conocimiento y pasión.

La experiencia Mirazur comienza en el jardín con canastas para picnic y mirando hacia el huerto. En el menú hay frutos, flores, hojas, setas, chalotas, langostinos. En la terraza, comedor, sirve cordero, que en la película luce espectacular. Se grabaron 150 horas. La edición fue difícil.

El proceso de documentación es largo, el estrés de la grabación, la pandemia. “No es actuación, es real todo lo vivido, las conversaciones. Convivimos intensamente cuatro meses de grabación”, dice la directora Vérane Frédiani. El documental es la vida misma.

Cebolla, calamar y flor de hinojo. Foto: Cortesía de Leonora C.

Colagreco siempre sonriente, se abre en canal, confiesa sus temores al inicio, el vértigo de estar en las alturas del olimpo gastronómico. Recuerda lugares míticos como el Plaza Athénée, donde trabajó, en el corazón fashion de París, en la avenida Montagne. Rememora al francés Bernard Loiseau, su mentor. Un célebre cocinero que se suicidó tras bajar de categoría en una guía gastronómica. Comenta que no ha regresado a la Borgoña.

Ciruela roja, miso blanco y sak. Foto: Cortesía de Leonora C.

Los japoneses admiran su pato salvaje, la forma de interpretar el mundo y su salsa miso que prepara con maestría. Se declara “apátrida”, tiene tanto de Francia y de Japón como de su Argentina querida a la que no ha podido ir para despedir a Rosita, su madre, a quien dedica la película. Fue emocionante. Cocineros y miembros de la filmación fueron cercanos, amables. Colagreco es agradable. A su vez, se le ve calmado, voluntarioso, ambicioso.

Gin fizz, 2000. Foto: Cortesía de Leonora C.

Evocación a México

Antes de la cena, Colagreco conversó con Debate. Conoce bien México. “Vamos seguramente a Los Cabos a hacer un pop up como el de Domique Crenne”, desvela. Se refiere a una cocinera francesa en San Francisco, Estados Unidos, que es la sensación. Comenta que el 2019 estuvo con Jorge Vallejo del Quintonil. “Regresé enamorado. Me encanta la cocina mexicana, estar de vacaciones, Yucatán, Ciudad de México. San Miguel de Allende es hermosísimo. El clima. Antes iba dos veces al año, hoy es difícil”.

Para Andoni Luis Aduriz, otro fan de lo mexicano, que aparece en la película y estuvo en la cena, Mauro viene de Argentina, tiene una base latina. Se ha adaptado a una estructura tremendamente sofisticada, con todo en contra. “Nadie le ha regalado nada. Se ha tenido que separar de su familia, su madre. En Europa nadie regala nada a los suyos y si eres o sienten que eres de fuera, menos. Francia, la gran Francia no recibe fácilmente que un argentino sea faro de referencia.”.

Agrega que empatiza muchísimo con él. Cree que es una lección vital, de la nueva Europa, del nuevo mundo a reformar. Confiesa que se le saltan las lágrimas al ver los años que no disfrutó con su familia. “Y no sé hasta qué punto, la reflexión sea liderar el mejor restaurante del mundo con plomo en los pies ¿Compensa? En el caso de Colagreco sí. Despierta muchas conciencias. Es un ejemplo precioso”, dice para Debate.

Una fiesta en la cocina. Foto: Cortesía de Leonora C.

Mar y biodinámica

La cena a Colagreco la ofició el argentino Paulo Airaudo, una estrella Michelin, un sol de la Guía Repsol. E Ignacio y Carlos Echapresto de la Venta de Moncalvillo. Está en Daroca de Rioja, el municipio más pequeño del mundo con una estrella Michelin y dos soles Repsol.

Abrazan lo biodinámico, producen su propio vino. Crían ganado autóctono. Airaudo dirige el Amelia, en el hotel Villa Favorita en el Paseo de la Concha de San Sebastián. La carta es mar, huerta. Leire Echaide del BCC fue la responsable de las verduras de la cena. Se producen en el huerto de la facultad.

Sirvieron bogavante en tartaleta, en salsa de calabaza, vaca de Montalvillo, suave, delicada. Se fundía en la boca. El postre ‘Miel, yogur y nueces de Daroca’, se quedó en mi memoria y en la de mis compañeros periodistas. Bebimos txakoli de Karlos Arguiñano. Llamó la atención el hidromiel, bebida dulce de miel, agua, fermentación. A un mexicano lo lleva a los mayas que la preparaban. En Montalvillo la hacen según métodos de hace 200 años. Se comentan maravillas de la bodega ecológica.

Un festín de sabores. Foto: Cortesía de Leonora C.

‘Michelin Stars II. Nórdico por naturaleza’

Rasmus Dinesen

Dinamarca

Es otro documental. Es Poul Andrias y su trabajo en el restaurante KOKS en las remotas islas Feroe, Dinamarca. Es otro registro. Un remoto reino de focas, aves marinas, cetáceos. Acantilados, humedad, viento. Es un lugar donde en el verano no se pone el sol. Están en el Atlántico entre Noruega, Islandia, Reino Unido. Son tan lejanas que son autónomas.

KOKS ha captado la atención mundial por su propuesta. Andrias confiesa que le sorprenden las dos estrellas Michelin. Es elegante en sus platos, extremadamente cuidadoso con el producto: algas, brotes de rocas. Ahumados. Los crustáceos, almejas, mejillones, erizos, vieiras pasan del mar a la sartén en segundos. Los presenta en verde, blanco, con chispazos coloridos por huevas, flores, cremas, salsas. Diseño nórdico. Sobrio, aparentemente simple, pero analizado hasta el cansancio.

Aprovecha todo: cáscaras, huesos, piel. Es cocina arraigada a la tradición, lo ancestral. Andrias, treintañero, originario de Tórshavn, capital de las Feroe, islas cordero, comenta que no hay recetarios feroeses, así que ha ido a su aire. Primero conquistó a los suyos y luego a los visitantes. Tiene granja. Es experto en bacalao, aves marinas, como el fulmar. Caza, pesca, hace trueque con los marineros por huevas, vegetales.

Legado e innovación en el SSIFF. Foto: Cortesía de Leonora C.

La oveja que sirve es salvaje. Se muestra el momento del sacrificio, hay niños alrededor, es una fiesta. No hay prejuicios. Es una raza con ADN vikingo, acostumbrada a la vida dura frente al mar, su amigo y enemigo, proveedor y asesino. “Se requiere de mucha fortaleza. Carácter. Hay muchas viudas de marineros, vidas difíciles. “No nos derrumbamos. Seguimos adelante ante la pérdida”, dice Andrias.

La película cosechó muchos aplausos. Mientras se exhibía, Andrias y colaboradores preparaban la cena en el BCC. Hubo mariscos de las Feroe, bacalao con kale y caviar. Perca -pescado- fermentada e intestinos de cordero, también en fermento. Tarrina de cordero, setas y alcachofa, flan con algas y arándanos. Cava, rosado y tinto de la Rioja. Los comentarios que escuché fueron halagadores.

Xabier de la Maza, empresario gastronómico, comenta que el cocinero danés llegó a San Sebastián con productos: bacalao, cordero, almejas. “Creo que ya había estado aquí en Mugaritz de prácticas. Tiene inventiva, curiosidad y capacidad impresionantes. Es autodidacta. Lee todo, no ha viajado mucho para aprender en otras cocinas, pero no importa en estos tiempos de internet y apoyos audiovisuales. Ha sido un gran descubrimiento, con una coherencia real de su mensaje apegado al kilómetro cero y la sostenibilidad”.

‘The Pursuit of Perfection’

Toshimichi Saito

Japón

Es la trayectoria de cuatro chefs de Japón obsesionados por la perfección. Equilibrio, armonía, belleza, balance son sus coordenadas. Están en el cielo gastronómico del país del sol naciente, altamente competitivo. Con 80 mil restaurantes en Tokio. “Es un lugar fascinante”, dice Ferrán Adrià, para quien esa cocina tiene algo. Alma.

A Takemasa Shinohara (del restaurante Ginza Shinohara) le gusta la disciplina. La figura del samurái. Habla de usar la mente antes que la fuerza para guiar y navegar en la vida. Su especialidad es la cocina kaiseki: varios platos en pequeñas porciones. Generalmente se pone sopa (miso), sashimi, pescado, encurtidos. Según Shinohara hay tres categorías: de cercanía, budista y ceremonial. Lo suyo es la primera. Estar frente al comensal.

Su propuesta es rural, de campo. Sus preparaciones son paisajes, pinturas. Hay sobriedad, limpieza, colorido. Ramas de cerezos, flores. Es delicadeza. Perfecto. Nació cocinero. También karateca. Abrió su lugar entre campos de arroz. El inicio fue duro. Es un lugar sin gente. Comenzó a ganarse a los vecinos. Sus primeras seguidoras, contaron el secreto a sus maridos y así Japón se enteró. Se dice que Shinohara es arte, técnica, corazón.

Se refiere a la magia del dashi, el caldo para todo. Debe ser concentrado, impecable. Es la esencia de Japón. Lleva tres ingredientes base: agua, atún seco en escamas, algas. Hay infinidad de versiones, con sardina, vegetales, hojas. En su menú hay tortuga. Foie entre delicadas obleas, con pérsimo, gelatina de whiskey. Desvela que se deja guiar por el instinto.

Locura pastelera, una estrella del rock y el rey

Natsuko Soji es cocinera del Été, un exclusivo lugar con apenas una mesa y seis lugares. Es reverenciada por la delicadeza de sus platos. Francia es su referencia en técnica. La vanguardia japonesa, su brújula y sus pasteles, una locura.

Es la mejor pastelera en Asia 2020. Transmite alegría, color, dulzura, delicadeza, belleza. Es inmersión al cómic, el manga. Es alta repostería. Sobresale su debilidad por el amarillo, el empleo del mango con el que hace rosas. Es seguidora del artista Takashi Murakami colaborador de Vuitton durante muchos años. Además de brillante y resiliente, tuvo una infancia dura, es atractiva, amante de la moda.

Clasifica sus pasteles por temporadas. Es consciente de que su trabajo de muchas horas y dedicación es efímero. Es la primera japonesa en estar en lo alto. Habla de igualdad, poder de la mujer para decidir no casarse y entregarse a una pasión. Desea estrellas Michelin.

Yosuke Suga es del Sugalabo, prefiere llamarse ‘restaurador’. Es un rock star. Guapo, brillante. Domina varios idiomas, tiene negocios por doquier. Se ha educado entre lo más selecto de la alta cocina francesa como Jöel Robouchon, chef multiestrellado. Ambos están detrás del restaurante L’Atelier. Tiene fama de cocinar como los ángeles.

Constantemente experimenta. Su pasión es la química. Para él, todo es un laboratorio. Asesora diversos proyectos como la comida para primera clase en Japan Airlines. Con Vuitton ha montado un restaurante. Deporte, velocidad. Amor y disciplina son sus palabras preferidas.

Takaaki Sugita (Nihon Bashi-Kakigaracho Sugita) es el rey del sushi. Tiene una estrella Michelin y un pequeño reino para diez personas. La experiencia es cercana, amable. El comensal goza. Sugita tiene lo mejor. El atún debe ser una joya. Interactúa mucho con los pescadores. El arroz también. Su aventura inició en una hamburguesería, Texas, de la familia de su mujer, que lleva en el alma. Se considera un artesano, alguien que sube hacia la cima, que no sabe qué tan lejos está. Dicen que su magia radica en sus manos. Envuelve el pescado y el arroz en bocados únicos. En su discurso hay palabras como cuerpo, mente, conexión, alma.

La película fue fantástica, el director ni los protagonistas pudieron estar en San Sebastián, por cuestiones Covid. No estuve en la cena, pero se comentó que Yong Wu Nagahira del Ikigay, Madrid, dejó buen sabor por su técnica y soltura. Sus padres son japonesa y chino. Es famoso por su dashi. Preparó siete platos: dashi burbujeante con tomate, aceite de albahaca. Wonton de berenjena, cococha, miso, aceite de oliva. Curry japonés de jabalí.

Xabier de la Maza, el empresario gastronómico que asistió a todas las cenas me comentó que Nagahira es segunda generación. “Es una fusión de la cocina japonesa con el Mediterráneo. No intentó imponer preparaciones o ingredientes ortodoxos que no pudieran gustar o que en España no se entienden. Como cuando una preparación parece dulce o salada y es todo lo contrario. Nos acercó a Japón con sabores conocidos”, expresó.

‘Delicioso’

Éric Besnard

Francia

‘Delicioso’ es una ficción en la Francia del siglo XIII cuando la Revolución Francesa estaba a punto de estallar. Comienza con un cocinero talentoso, Manceron, que es despedido por su jefe, un duque. Pierde la ilusión. Decide irse al campo donde conoce a la enigmática Louise que lo incita a abrir un lugar para dar de comer y vivir de ello. Así nace el primer restaurante francés.

Los comentarios que escuché dan ganas de verla. Visualmente es bonita e incita a comer. Aitor Buendía del programa de radio ‘La Ruta Slow’, comenta a Debate que la película lo ha emocionado y el emocionar dice mucho.

“Aunque sea ficticio, marca una historia previa a la Revolución, a la toma de la Bastilla, en la que el servilismo estaba muy presente. En la gastronomía, el tema de estatus social se reinventa, revoluciona y permite que llegue a todo el mundo. Lo explica de manera emotiva, divertida, sorprendente. Es recomendable.

La cena fue agradable. La prepararon tres jóvenes promesas que están hilando su porvenir como Manceron, en el siglo XXI, en distintos puntos de España y tiempos de pandemia.

Ellos son Lara Rodríguez del Kraken, Antonio Belotti del Casa 887 y Lucía Fuentes Rodríguez de 4 0joswines. El Kraken está en Gijón, Asturias y su concepto es mar. Antonio Belotti está en San Sebastián. Lucía Fuentes, está en Cádiz, es sumiller y enóloga, le gusta presentar sus vinos. Exalta cualidades, se refiere a la uva con pasión. Cenamos pescado, pato, tartar, encurtidos. Bebimos manzanillas con historias como La Kika. Un rosado burbujeante con personalidad: Amorro. Degustamos sherry, un oloroso 1992.

Joxe Mari Aizega, anfitrión del BCC, comentó con Debate su experiencia entre la cena del primer día con los bullianos y la del quinto con la nueva generación. “Es muy bonito ese contraste de una primera noche con los jefes de cocina de elBulli, el gran buque insignia de la cocina de vanguardia. Y terminar con dos cocineros y una sumiller. Talento joven, menores de 30 años. Futuro. Diseñamos las cenas pensando arrancar con una referencia mundial y acabar con el futuro que representa la diversidad, igualdad de género”, dice.