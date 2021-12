Una conmovedora presentación de "Aroma" en la Feria del Libro Los Mochis 2021

Los Mochis, Sinaloa.- El aroma es la esperanza de que alguien regrese a casa, y queda tatuado para siempre en las madres con hijos desaparecidos, es encontrar a sus tesoros. Así se resumió el libro de la actriz y dramaturga Teresa Díaz del Guante, su reciente obra, Aroma, el cual fue galardonado con el Premio Nacional Emilio Carballido de Dramaturgia, y fue presentado en la Feria Internacional del Libro (FIL) Los Mochis 2021 donde estuvo como invitada la señora Mirna Nereyda Medina, quien encabeza el grupo Las Rastreadoras de El Fuerte, en quienes se inspiró la dramaturga para escribir esta obra.

En la presentación que conmovió a todo el público presente, Díaz del Guante comenzó por compartir cómo es que llegó al encuentro con estas mujeres y se preguntó qué tan difícil es hacer una búsqueda, y Mirna les recibió en su casa y le dijo que quería hacer una obra de teatro, y le dieron un punto en Las Higueritas, y a partir de esa experiencia desencadenó su proyecto.

“Más que una obra acerca de la desaparición forzada, es más bien una obra sobre la maternidad”, dijo la dramaturga sinaloense y directora de la compañía La Terca Teatro, de Culiacán. “Este libro no solo es de Teresa... no lo habría podido escribir si no hubiera tenido esa primera experiencia de la búsqueda con Mirna y Las Rastreadoras de El Fuerte”, dijo Lizeth Norzagaray, comentarista del libro.

Proceso creativo

La dramaturga relató que al leer en el periódico Debate la nota del hallazgo que hizo Mirna del cuerpo de su hijo desaparecido, se motivó este proceso creativo de donde surgió este libro Aroma.

Esta pieza, son siete mujeres que están en un lugar para buscar un cuerpo guiándose por el aroma, porque la expresión “aroma” la escuché con ellas (Las Rastreadoras) en una jornada de búsqueda de cuerpos, pues de pronto pueden identificar que “hay aroma” de un cuerpo que está perdido.

Aroma no es una obra acerca de la desaparición forzada, es más bien una obra sobre la maternidad, por lo que no verán aquí el morbo o la exposición del cuerpo o de la violencia, lo que me impacta de esto es ver a mujeres rascando la tierra, moviendo la varilla para buscar a sus hijos, expresó la autora.

“Siempre me cuestiono si soy yo quien debe hablar las cosas porque eso te empuja a que indagues, de pronto sabemos hay personas que hablan sin menor conocimiento, y eso es muy peligroso. Y cuando me gané el premio, para mí fue muy fuerte porque me cuestionaba si me lo merecía, y me honra mucho, me hace sentir muy orgullosa, me hace sentir una artista útil cuando ellas dicen: es que es una manera de visibilizar. Desgraciadamente es una manera dolorosa, pero desde el sentido artístico pienso que son cosas que se tienen que denunciar, decir, creo que el arte es fractura, y está para hablar de las cosas que están quebradas. Hay quienes crean desde la comodidad, y yo no; me siento a gusto cuestionándome todo, me cuesta trabajo, trato de ser cuidadosa porque al final del día ni el arte mismo estará nunca por encima de las personas. Y hablar del tema es hablar no solamente del desaparecido, el daño es para la familia, no es suficiente saber que posiblemente ya falleció su ser querido, sacan a estas mujeres de su vida rutinaria, pierden sus trabajos, se divorcian, no solo les arrebatan a sus hijos, las sacan de su vida por completo, y me parece algo tan delicado que debe ser tratado con mucha dignidad y respeto, y confieso hasta el día de hoy que pregunto a ellas, y las tomo en cuenta, es necesario hacer investigación".

Leer más: "El libro va a sobrevivir porque el lenguaje es un virus": Andrés Acosta en la FIL Los Mochis

Comentario

“El libro es un nuevo camino que se abre en el teatro sinaloense, a través de los siete personajes y que aborda la desaparición forzada en México, desde la perspectiva de las dolientes… Una obra tan poderosa como tierna y cotidiana”, comentó Lizeth Norzagaray.