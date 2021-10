Una falta de respeto a la ciudadanía no hacer la Feria del Libro Los Mochis: Alfonso Orejel

Los Mochis, Sinaloa.- Una falta de respeto hacia la ciudadanía, por el Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), al no querer asumir el compromiso de realizarla esta administración que encabeza Quirino Ordaz Coppel, menospreciando el impacto social que tiene la tradicional Feria del Libro Los Mochis, consideraron sus organizadores ciudadanos.

“Lo que no están haciendo otras instituciones, la Feria del Libro lo está haciendo de forma tímida pero con mucha pasión, y es un grave error subestimar su peso social y su impacto en la población. El Instituto Sinaloense de Cultura no quiso o no pudo asumir el compromiso con este evento que tiene una gran resonancia social y que afecta de manera notable la formación de público lector, sobre todo a nuestros niños y adolescentes. Desde los primeros meses del año se acordó la realización de la vigésima edición de la Feria del Libro Los Mochis. Pero aquí estamos, dispuestos a trabajar con un gobierno que muestre mayor planeación y voluntad política y cultural”, expuso Alfonso Orejel Soria, coordinador de la FIL Los Mochis.

Manifiesto

Los miembros ciudadanos del Comité de la Feria del Libro de Los Mochis hicieron un pronunciamiento a partir de la situación que guarda la organización de este importante evento cultural y literario en la ciudad.

Tras haber conversado con el director general del Instituto Sinaloense de Cultura, Papik Ramírez, en anteriores reuniones, y planear y hacer la programación de la vigésima edición de la Feria del Libro, en coordinación con Jesús Ramón Ibarra, director de Literatura, Publicaciones y Lectura, el director general les informó que esperaban un recurso federal para solventar el costo del evento. Y que tendría respuesta hasta el día 15 de septiembre del presente año. Después, les informaría. Hecho que no sucedió hasta ahora.

“Nosotros planteamos que la Feria se realizara la primera semana de octubre para que no dejaran pendiente la rendición de cuentas y pudieran entregar bien los comprobantes por los gastos realizados, a las autoridades correspondientes. Papik Ramírez aceptó en un primer momento; sin embargo, el tiempo se consumió y no dio una respuesta favorable”.

Consideran que fue un error de planeación de la institución ya que esta Feria del Libro se ha venido realizando desde hace 19 años y se ha convertido en un evento con gran impacto social, y a un costo francamente bajo.

“Nosotros, como ciudadanos, hemos tratado de optimizar la aplicación de los fondos y de guiarnos con absoluta transparencia. Cada año el ISIC debería de enviar un informe final que registrara los gastos operados; sin embargo, esto no ha ocurrido siempre. A los miembros ciudadanos nos ha faltado fuerza para exigir, pero a los funcionarios les ha faltado voluntad en la rendición de cuentas”.

“La vigésima edición de la Feria del Libro Los Mochis no se llevará a cabo bajo la administración del gobierno de Quirino Ordaz Coppel, por omisión, olvido o desidia, aun cuando su costo podría ser bajo pues las condiciones sanitarias exigen que solamente pueda realizarse en formato virtual, no presencial”, indicaron.