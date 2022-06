Una película de Marvel es como unirte a la armada: Scott Derrickson sobre dirigir películas en FICG

Guadalajara, Jalisco.- “Doctor Strange”, respondió sin dudar cuando le preguntaron cuál era la película que más trabajo le había costado, “una película de Marvel es un trabajo muy agotador, es casi como unirte a la armada”.

“Recuerdo que Robert Downey Jr. fue a la premiere de Doctor Strange solo para apoyarme, nos habíamos acercado por trabajo y ahora éramos amigos, y cuando fue a la alfombra roja llegó conmigo y me dijo ‘¿sobreviviste?, ¿ya te divorciaste?’, y me reí porque realizar estas películas te hace convertirte en polvo”, relató provocando las risas en el público.

En su clase magistral en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) “Creando mundos a través de las sombras”, el director estadounidense de horror y fantasía, charló con el moderador Héctor Trejo, estudiantes de cine y seguidores de su trabajo distintas anécdotas en su quehacer como director de cine.

El Hechicero Supremo, Doctor Strange, estuvo en las pantallas grandes en 2016, la cual ofreció un viaje distinto a lo que se solía consumir de Marvel: “yo quería proteger lo encantado y la espiritualidad de esta película, creo que era la espiritualidad psicodélica”, aseguró Scott Derrickson.

Además, también ha dirigido películas de terror como El Exorcismo de Emily Rose del 2005 y Siniestro del 2012, las cuales se ganaron el cariño del público, por lo que muchas y muchos seguidores del director acudieron a la Cineteca FICG para escuchar su clase magistral.

Respecto al exitoso hechicero de Marvel, aseguró que su objetivo principal era llevar a la pantalla algo distinto: “La visión psicodélica de los cómics del personaje [...] amo el universo Marvel pero no quería que tuviera destrucción visible, quería que cada escena en la película tuviera cosas nunca antes vistas, y creo que lo logramos”.

El misterio y el terror

“¿Alguien aquí de verdad quiere saber qué le pasó al Joker cuando dice: ‘¿quieres saber por qué tengo estas cicatrices?’?... ¡no!”, bromeó después de asegurar que el misterio es el conocimiento más poderoso en el cine.

“Imaginen si hubiera una escena en donde nos explican por qué Hannibal Lecter come personas, eso arruinaría a ese sujeto”, dijo entre ironía.

Además, agregó que todos los personajes en cualquier película, tienen un ‘detrás de’, del por qué se convirtieron en lo que son, y precisamente está en el misterio lo que provoca que se “enganchen” al personaje.

“Cuando hablamos de genuinamente un comportamiento malo, estamos hablando de mucho misterio, algo que sé es que los monstruos reales, por ejemplo Ted Bundy tuvo una infancia feliz, él no estaba traumatizado, él nació malo”.

“(Las personas) quieren salir un viernes por la noche, pagan por una niñera, pagan por un estacionamiento de alto precio, pagan por palomitas aún más altas de precio y también van al cine y gastan 15 dólares, es muy importante para mí esa persona, así que pienso ‘si no me asusta a mí, no los asustará a ellos’, entonces hago mi trabajo lo mejor que puedo”, contestó a un seguidor.

Las y los asistentes de la clase magistral lanzaron dudas sobre el cómo elegir una buena historia de terror: “Yo sabía que la única manera de poder llegar a la industria de Hollywood era escribir algo tan bueno que tenían que hacerlo”.

The Black Phone

“Definitivamente es mi película más emotiva, creo que es muy personal [...] tiene muchos recuerdos de mi infancia, experiencias de cuando fui niño”.

Su última película llamada The Black Phone que recién llegará a cines el 23 de junio, relata la historia de un niño siendo raptado por un misterioso hombre con máscara, el cual lo pone en una habitación con un teléfono negro.

La película está inspirada en un cuento de Joe Hill del 2005 titulado “Best New Horror” (El mejor nuevo terror) por lo que Derrickson dijo entre bromas: “Este escritor tiene mucha confianza para nombrar a su libro como “El mejor nuevo terror”.

“Cada historia en ese libro es buena, pero Black Phone [...] con su idea básica de un niño siendo raptado y llevado a un sótano con un teléfono negro, lo sentí como una película”. dijo al respecto de haber elegido precisamente ese cuento como base para su filme, “Él llevó la historia de un asesino serial a una historia de fantasmas y las puso juntas”.

“Estuve en terapia alrededor de dos años, casi tres, donde estuve hablando mucho de mi infancia, la violencia que viví, la violencia en el barrio, entre otras cosas traumáticas que viví, y en ese periodo de tiempo pensé ‘por qué no llevó todo esto que estoy procesando y lo pongo en una historia’”, añadió mientras explicaba que mezcló sus vivencias junto al cuento de Joe Hill.

Te recomendamos leer

Derrickson finalizó citando a algunos de los directores de cine que han dejado a las y los espectadores al filo de la butaca como Ari Aster (Hereditary, Middsommar), Robert Eggers (The Witch), David Robert Mitchell (It Follows), entre otros.