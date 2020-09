Unen sus talentos en ‘Artistas en incógnito’

México. Diez personalidades forman parte de Artistas en incógnito, un experimento donde el grupo de actores convocados mostrarán su talento a través de 10 monólogos en video y que se transmitirán el miércoles 23 de septiembre a las 20:30 horas (CDMX) y a las 19:30 (Sinaloa).



En entrevista telefónica para EL DEBATE, Artús Chávez, uno de los 10 artistas que participarán, define este proyecto “hasta cierto punto como un reality”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Llamado misterioso



Con el propósito de seguir generando espacios de creación y arte, para los actores y actrices, pues es bien sabido que el teatro fue duramente golpeado por la pandemia, nace este proyecto y que desde un principio convocó a 10 personalidades en secreto. “Está muy interesante, desde el principio había un enorme misterio, porque cuando nos invitaron los productores a mí me dijeron ‘son otros 9 y tú, no te voy a decir quiénes son, porque es de incógnito’. Entonces, estás entrando en un proyecto en el que no sabes con quién vas a colaborar, pero como tengo mucha confianza en ellos, hemos coincidido, sonaba interesante”, apunta Artús Chávez.

El actor añade que una vez se revelaron los participantes quedó fascinado. “Son artistas con una trayectoria impresionante. Vamos a empezar por Angélica Vale, Angélica yo creo que se subió a su primer escenario cuando tenía 3 o 4 años, imagínate las tablas que tiene una mujer con su trayectoria”, dice del grupo que completan Dalilah Polanco, Gina Castellanos, Gustavo Egelhaaf, Ignacio Riva Palacio, Mauricio Martínez, Natalia Saltiel, Óscar Schwebel y Paola Gómez.

Artús Chávez. Foto: Cortesía



Los 10 artistas provienen de diferentes mundos, donde se incluyen el teatro clásico, el clown, el teatro musical, entre otros. Por ello, el trabajo de creación, ya que cada uno de los participantes debía escribir un monólogo y sería actuado por otro de sus compañeros, ha implicado más desafío. “Ha sido muy emocionante descubrir quiénes son mis compañeros, y un poco pensar en ellos, porque luego tuve que escribir un monólogo que hablara un poco de mí, lo que ha significado para mí el encierro, la soledad, la cuarentena, y también que le pudiera quedar a cualquier de ellos”, indica el también actor de La obra que sale mal y quien comparte que escribió sobre lo que más le ha dolido esta cuarentena.

Proceso creativo



Recientemente se llevó a cabo el sorteo, en el cual cada actor recibiría el monólogo que le corresponde actuar y grabar en video con sus propios medios. Sin saber quién escribió el que le tocó, Artús Chávez asegura que es divertido y que se encuentra memorizando el texto para prepararlo, grabarlo y mandarlo al evento de la próxima semana.

“Es un show completo, yo un poco lo defino hasta cierto punto como un reality, como si fuera entre un documental y un reality, porque por un lado la gente va a ver nuestros resultados, los 10 monólogos, pero también nos van a ver documentando nuestro proceso, cómo escribimos, cómo nos cuesta trabajo enfrentarnos a una página en blanco y tratar de aterrizar las ideas. Nos van a ver trabajar, nos van a ver crear, nos van a ver grabarlos solos en nuestra casa, sin equipo, con nuestros celulares o nuestras iPads para que se vea lo mejor posible, porque seguimos en cuarentena y no podemos vernos, no podemos ir a un estudio, tiene que ser casero”.

A diferencia de otro proyectos que realizó durante la pandemia, el también director de Príncipe y príncipe dice que este ha sido un proyecto más solitario y queda una sensación extraña. “Estoy ensayando solo y se siente raro, porque el teatro es colaborativo, nos encanta estar en grupo, y pues ahora no, es otro experimento. Hace falta la gente”, dice y agrega que lo que más extraña es el público, pues en un formato virtual no se pueden escuchar las risas ni ver las reacciones de ellos.



Artista en incógnito, además de mostrar los videos de los monólogos, también contará con testimoniales de los y las artistas, documentando su proceso de creación y su sentir al estar participando en el juego de la incógnita.