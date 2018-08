Víctor Jiménez promueve Tengo ganas

El cantante Víctor Jiménez, originario de Guanajuato, se abre paso a escala internacional en la música tras varios años de trayectoria y ahora promueve su más reciente material discográfico, que lleva por título, Tengo ganas.

En entrevista con ELDEBATE, comparte que irá por segunda ocasión a Colombia, donde hará una gira para promocionar su nuevo disco, del 11 al 25 de agosto. Adelanta que hay propuesta para ir a Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala y El Salvador.

Trayectoria

Jiménez se inició en la adolescencia en la carrera artística, primero como músico, luego como vocalista al ser parte del grupo La Dinastía de Tierra Caliente, agrupación con la cual estuvo durante cuatro años en Estados Unidos y con el cual grabó tres discos.

Tras regresar a México, buscó hacer otro sueño realidad y se lanzó de solista. Tras estar tres años alejado del ambiente musical, regresó con más fuerzas y el 25 de agosto de 2016 estrenó lo que sería su primer material en solitario, A mi estilo, Al son de la banda y el norteño, Pero le incluyó un violín.

µ Nuevo disco

Ahora tiene en sus manos el segundo disco, llamado Tengo ganas, el cual contiene siete melodías de su autoría, además de una de la compositora Érika Vidrio, llamada Mis botas y tus zapatillas.

Los otros temas son Tú me gustas, Tengo ganas, Me decían “El Chino”, Reproches al viento, El diablo en una botella, Te imagino con tu ex, Propósito de año nuevo y Te enseñé a besar.

La producción ya se encontraba en las plataformas digitales y en marzo del 2018 se lanzó a la venta de manera física.

Adelanta que para los siguientes días tiene pensado filmar en Mazatlán el video de su nuevo corte promocional.

También trabaja en la grabación de un nuevo material.

La canción que promociono se llama Tengo ganas. Puede ser dedicada tanto para hombres como para mujeres. Es un tema tranquilo que aborda los sentimientos por otra persona, reveló.

Admiración

El artista se dice admirador de las carreras que hicieron Vicente Fernández y el fallecido Joan Sebastian. Resalta que son grandes intérpretes y el segundo era también un gran compositor. Comparte que le gusta mucho componer.

Desde hace años desarrolló esa faceta. Ahora puede presumir que se ha lanzado a la radio con mucho éxito varias melodías, entre ellas Solo soy tu amante. La primera melodía que le grabaron fue El bomboncito.

Lo inspiran el amor y el desamor, pero también escribe algunas piezas basadas en la imaginación. Cuenta con más de 70 canciones escritas. Dentro de sus sueños como compositor está que le graben sus canciones artistas como El Recodo, MS, Calibre 50, entre otros.

Cantará en Mazatlán

Por último, se dice contento de poder cantar por primera vez en Mazatlán. Hoy será parte del elenco que armará la fiesta en La hora municipal. Indica que ofrecerá algunos temas suyos que ya han sonado en la radio, otros temas del repertorio del género regional y algunas melodías de su nuevo disco.