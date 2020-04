Víctor Manuel: Creo en la capacidad del ser humano para reinventarse

Este 29 de abril se celebra la 38 edición del decreto de la Unesco del Día Internacional de la Danza, sin embargo, este año es el primero en que no habrá presentaciones en teatros y foros ante un numeroso público. Este 2020, la pandemia por el coronavirus mantiene a gran parte de la población en cuarentena, un tiempo de aislamiento que ha ayudado a atenuar los estragos del virus, sin embargo, que ha afectado a diversos sectores, entre estos la danza, pues las fuentes de trabajo de miles de bailarines permanecen en stand by.

Ante esta situación, con respecto a la celebración del Día Internacional de la Danza y otros temas, periódico EL DEBATE entrevistó a Víctor Manuel Ruiz Becerra, codirector de la prestigiada agrupación asentada en Mazatlán, Delfos Danza Contemporánea.

Víctor Manuel Ruiz, codirector de Delfos Danza Contemporánea. (Foto: Cortesía).

Al cuestionarle sobre cómo ha sido para él y la agrupación esta cuarentena, destaca que todos lo han asumido de diferentes maneras.

“La mayoría de las mujeres de la agrupación tienen hijos, y es una actividad bastante intensa ahora con las clases en línea. Es muy difícil para ellas tener otra actividad que no sea cuidar a sus hijos y ser sus maestras a tiempo completo. En el de Johnny Millán ha estado muy activo en redes sociales con clases virtuales diarias, a las 9:00 horas, que está compartiendo con todo público, y es un acto de generosidad de él para las personas en aislamiento, para que se mantengan activas”, refirió.

Destacó que a título personal, esta cuarentena le ha servido como un tiempo de reflexión y se ha reservado la idea de ser creativo en subir sus cosas en redes sociales, porque está disfrutando mucho el tiempo que está dedicando a su hogar, a sus mascotas, tratando de acercarse más a grupos de protección de animales sin hogar, sin embargo, confiesa que la situación es complicada, al tener que adaptar sus clases de danza a lo virtual.

“Esta semana inicio con las clases técnicas en línea con la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, porque los alumnos sí están muy necesitados de moverse y tener actividad académica. No va a ser fácil, porque, por ejemplo, la clase que yo les doy, que es de técnica, es complicadísima porque necesita espacio. Esto de iniciar las clases así me va a cambiar a mí, toda mi estructura y mi sistema de enseñanza para poder darles la clase. Aunque si es complicado, creo que la creatividad siempre es una virtud y es una potencia muy grande, entonces creo en esta capacidad del ser humano para reinventarse y para poder sacar las cosas”, comentó.

Actividades virtuales. Con el interés de que esta conmemoración no pase por alto, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) en colaboración con exponentes de la danza de México, ofrecerá, en el marco del programa Contigo en la distancia, este miércoles, un interesante programa de celebración que incluye clases virtuales, obras coreográficas, entrevistas, reseñas, especiales y más. Entre los invitados se contará con la participación del bailarín, maestro y coreógrafo de Delfos, Johnny Millán. Mientras que en la plataforma danzanet.tv, Víctor Manuel Ruiz y Claudia Lavista, codirectores de Delfos, tendrán intervenciones.

Imagen del espectáculo Manglar, creado por Víctor Manuel Ruiz. (Foto: Cortesía).

“Se va a iniciar con una clase que va a dar Johnny en línea de una técnica que está desarrollando, que se llama Órbita, y eso va a abrir el Día Internacional de Danza. Después, Claudia va a dar una conferencia sobre lo que es el Cuerpo Territorio, que es algo también que está desarrollando como a nivel de técnicas somáticas y de movimiento; y yo voy a presentar la última pieza que hice con Delfos que se llama Manglar, es una pieza que coincide con el movimiento dadaísta, es sobre el caos y un poco de absurdo que es la naturaleza humana”, destacó Ruiz.

Johnny Millán, bailarín de @delfosdanza, nos motiva este #DíaDeLaDanza con su clase "Fuerza-Gravedad-Impacto": entrenamiento funcional con ejercicios de resistencia y control de la respiración. ����



¡Iniciamos a las 10 h por nuestro #InstagramLive! ��#ContigoEnLaDistancia pic.twitter.com/KnKaQB9gXz — @danzaINBAL (@danzaINBAL) April 29, 2020

Será un maratón de actividades que iniciará a las diez de la mañana (horario del centro del país) y se disfrutarán a través de transmisiones, de una hora de duración, a través del perfil de Instagram Danza Inba, así como en los diversos canales del organismo cultural, mientras que Danzanet.tv, en su celebración, iniciará a las 11:00 horas y permanecerá hasta las 23:00 con invitados nacionales e internacionales.

Víctor Manuel: Sí hay transparencia en el Fonca. En días pasados, gran parte del sector cultural de nuestro país alzó la voz ante el anuncio del decreto presidencial en el que se exponía la desaparición de fideicomisos, entre estos el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), finalmente, la resolución fue que no se desaparecerá, pero sí se transformará al integrarse a la estructura orgánica de la Secretaría de Cultura.

Al respecto, Ruiz Becerra mencionó que Delfos ha sido apoyado por el mencionado fondo desde hace muchos años y señala que todos los proyectos que han logrado, tanto educativos y artísticos, han sido gracias al respaldo del Fonca.

“A veces las personas que no han logrado el apoyo del Fonca, son a veces los enemigos más letales que tiene. Se hacen una idea o un prejuicio que no es cierto. Yo he estado de jurado muchas ocasiones para otorgar beca (del Fonca), y la gente no tiene idea de que no hay manera de que en esto haya una cuestión de mano negra o que se de el amiguismo. Absolutamente nada de eso ocurre, es tan transparente y son tan estrictas las medidas de seguridad para poder otorgar una beca que es imposible que lo puedan hacer. Siempre los jurados los van cambiando, los perfiles de los jurados son completamente distintos, nos peleamos por los proyectos, porque de pronto un jurado no está de acuerdo y otro sí, y entonces se dan unos debates verdaderamente fuertísimos. Entonces, cuando las personas hablan sobre esto de que ha habido manejos turbios en cuanto a las becas del Fonca, yo les puedo asegurar que es completamente falso”, afirmó Ruiz.

Afirmó que en Delfos han sido muy afortunados, porque los jurados les han reconocido sus informes cuando han obtenido beca del Fonca, porque siempre los han presentado muy claros de lo que hacen y hacia dónde se va el recurso recibido.

Asegura que en este momento, al igual que muchos creadores, están con la incertidumbre porque no saben si fue la mejor decisión hacer que los fideicomisos se terminaran y que ahora pasen a ser parte de la Secretaría de Cultura. Destacó que quedan a la espera de ver los lineamientos, que serán los que se pondrán.

Cabe destacar que conseguir un estímulo del Fonca representa proyectos de alta calidad, ante esto destaca que en ocasiones hay proyectos que llegan a solicitar la beca y no la tienen y que además son inviables. “Tú te das cuenta con la experiencia qué es viable y qué no lo es, que no tiene ni pies ni cabeza. Inscribir un proyecto al Fonca es como todo el tiempo hacer una tesis, porque no es cualquier cosa hacer un proyecto del Fonca”.

Pasión por la danza. En 39 años dedicado a la danza profesional, y 27 de que cofundó una de las compañías de danza contemporáneas más prolíficas del país y que se ha presentado en todos los estados de México, así como en 25 países de Europa, Latinoamérica, América del Norte, Asia, África y el Medio Oriente, Víctor encuentra en esta profesión mucho más por hacer, aprender, experimentar y grandes satisfacciones.

“En principio es un privilegio dedicarme a lo que me gusta, yo creo que cualquier persona agradece dedicarse a lo que le gusta. Es un privilegio ser parte activo desde que empecé a tomar mi primera clase de danza hasta la fecha, he sido una persona terca, tenaz y enfocado, y eso me ha dado muchas satisfacciones en todo, tanto en plano profesional, artístico, educativo y en el terreno de lo social, pues está actualmente apoyando también al rescate de animales sin hogar”.

Invita a ser conscientes y respetuosos de nuestro entorno, de las especies y el ambiente.