Video: “Indigno” que AMLO ataque a críticos como presidente: Krauze desde la FIL Guadalajara 2021

Guadalajara, Jalisco. – El historiador Enrique Krauze estuvo en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara 2021 para presentar su libro Crítica al Poder Presidencial, donde recopila ensayos publicados en tiempos de los últimos ocho presidentes de México desde Luis Echeverría hasta Andrés Manuel López Obrador.

Fiel a su estilo, escuchar a Enrique Krauze es hablar de política desde un punto de vista histórico. En donde con una historia consiguió explicar por qué considera “indigno” que el actual presidente de México utilice su posición de ejecutivo nacional para “insultar, calumniar, difamar o atacar a sus críticos”.

“Quiero contarles, si tú me permites, una anécdota. Que viene al caso… Esta me la contó Gabriel Said y me dijo: 'Puedes citarme porque lo leí' ”.

“Manuel Moreno Sánchez era un senador muy famoso en los tiempos de Adolfo López Mateos. Manuel Moreno Sánchez era senador. Habían sido vasconcelistas. Y un día Adolfo López Mateos fue con su cuate, era presidente López Mateos, y le dijo:

"-Oye te voy a contar lo que me acaba de pasar. Fíjate que fui a un estado en el sureste, (no recuerdo cuál, explica Krauze), bajé del avión y el gobernador me recibió en la escalinata, me enseñó un periódico local que me criticaba. “Presidente…” y, entonces, dice López Mateos que le dijo a Moreno Sánchez:"

"- ¡Ay caray! qué se cree este pendejo- Al día siguiente el director amaneció muerto. López Mateos le comentó a Moreno Sánchez: Yo no quería eso, es terrible el poder que puede tener la palabra presidencial, no sabes cómo la van a interpretar”. López Mateos evidentemente no quería eso. Le salió decir “este pendejo qué se cree” es todo y fue lo que pasó”.

"La palabra del presidente tiene un peso inmenso, es una injusticia, es una asimetría, es indigno de la presidencia de México que el presidente, con todo el poder que tiene utilice el púlpito presidencial o la palestra presidencial en insultar calumniar, difamar o atacar (…) a sus críticos, olvídate de mí, son decenas y la palabra presidencial pesa mucho".

Durante los 50 minutos que duró la plática, Krauze desmenuzó su obra ensayística, explicando los textos que fueron publicados entre 1982 y 2020, analizando la posición de poder de los presidentes Luis Echeverría, De la Madrid, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual, Andrés Manuel López Obrador.

Aunque el escritor recalcó que el DEBATE y la diferencia de opiniones son bienvenidas en la democracia, es inédito en la historia de nuestro país que se emplee la tribuna presidencial para atacar a críticos, esto a pesar del poder y fuerza que tiene la envestidura de ser dirigente de un país.