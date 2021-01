Viene un severo éxodo de alumnos de educación superior

Sinaloa.- El Sistema de Educación Superior, según la SEP, informa que para este trimestre o semestre que pasó, expulsó más de 300 mil jóvenes que por diferente razón no siguieron su educación superior.

La Onudi acaba de sacar un estudio en el que está previendo que más de 800 mil jóvenes de la educación superior ya no van a continuar sus estudios por situación económica.

El tema de la movilidad de los jóvenes que estaban en la educación privada y ahora están buscando un espacio en la educación superior pública.

El tema de los cambios fundamentales, según el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, es la oportunidad de oro para la universidad pública Iberoamericana, de ser el centro generador de cambios de la sociedad, provocado por esta pandemia.

Instituciones de educación superior privadas, Filpes y Alpes, estiman que un 30 por ciento de alumnos que pertenecen a estas dos agrupaciones, que tienen 200 mil estudiantes, no se va a inscribir en este periodo lectivo, van mal las matrículas.

Hay un éxodo a instituciones publicas, no de manera inmediata, pero viene un problema severo en materia de acceso a la educación derivado del problema económico que genera la pandemia de Covid-19.

Con esta información sobre exclusión concluyó la videocharla entre José Enrique Villa Rivera y el analista de educación superior Carlos Payán Figueroa, que plantearon el tema La pandemia y la educación superior, como parte del ciclo Conversaciones desde El Colegio de Sinaloa, a través de las plataformas digitales de You Tube y Facebook.

Temas que prometieron abordar en una próxima charla dada su importancia. Y es que la pandemia está obligando a las instituciones a repensar los modelos educativos. Los académicos José Enrique Villa Rivera y Carlos Payán Figueroa partieron la charla de la pregunta ¿Cómo entender lo que pasa en las universidades en estos momentos de pandemia sin entender cómo se venía desarrollando en la educación superior en México, sin saber cuáles eran las tensiones y retos y cómo se presentaba en relación a una comparación regional o internacional en nuestro país?

En su participación, el exrector de la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana Carlos Payán opinó sobre la formación de los futuros profesionales, que pasan por el aula y en gran parte por el medio ambiente.

Señala que está llena de testimonios de politécnicos, de universitarios de la UNAM, que la rememorar cómo fue su vida estudiantil le atribuye un gran peso al ambiente cultural, deportivo, la interacción entre estudiantes, la participación política.

El futuro de la ES

La gran mayoría de las instituciones educativas hicieron un esfuerzo extraordinario, no tenían tecnología ni capacitación de docentes en una dinámica de educación a distancia, y concluyeron un semestre a como pudieron. Hay retos, ¿cómo se evaluó el semestre? ¿Como ves la salida de las universidades cuando se regrese a las aulas, van a cambiar las cosas?.

El analista considera que a partir de su cercanía con media docena de universidades públicas, dijo que si esto fuese representativo diría ‘va a ver un cambio y ya se está dando, no solo en la parte a las formas de actuación sino a la propia manera de reaccionar del profesorado’.

Cada quien hizo lo que pudo con lo que tenía. Ponderó un sentido de responsabilidad persistente, a veces es una minoría los pocos responsables.

Universidades como la UAM, y ahora la UNAM, dieron lo que es una amnistía: el reglamento para alumnos se podía no inscribirse cualquiera que fuese la razón, pero eso no contaba al avance trimestral de dar de baja a un alumno, no había el intento de forzar la inscripción, los profesores podían excepcionarse.

Para mí la sorpresa es que prácticamente no hubo excepciones... Las tutorías posiblemente no funcionaron adecuadamente porque era la primera aplicación, los agarró a todos desprevenidos, pero respondieron todos”.

Situación de universidades

Para situar a la educación nacional, las dimensiones fundamentales en México son: 36 millones y medio de estudiantes, de los cuales la educación básica se lleva el 80 por ciento, la educación media superior tiene 5 millones y la educación superior se sitúa en 4.7 millones.

Las universidades públicas entre las 7 federales y 34 estatales bajo el régimen de autonomía, salvo la Universidad Pedagógica Nacional, se habla de 1.7 millones.

Luego están la parte tecnología, en sus 2 modalidades: los centralizados y los dependientes con 600 mil estudiantes y las universidades politécnicas de reciente creación.

Ambos sistemas específicos datan de los sexenios de Salinas y Zedillo. Si se junta tecnológico con universidades tecnológicas hay alrededor de un millón.

En los últimos 20 años hubo un crecimiento importante. Y tenemos el tercer agrupamiento importante, los Centros de Educación Superior privados o universidades, alrededor de 1.7. Estamos hablando de un sistema de Educación Superior heterogéneo.