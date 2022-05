Viernes 13: ¿qué significa y por qué se considera de mala suerte?

Por más miedo que provoque esta fecha cada vez que llega al calendario, hay que tomar en cuenta que el temor al viernes 13 se alimenta de supersticiones y creencias , y no existe ninguna evidencia científica para considerar el viernes como día de mala suerte.

Un año después de la publicación del libro, en 1908, el diario The New York Times se convirtió en uno de los primeros en difundir las supersticiones en torno al viernes 13, y en 1980 llegaría a los cines la popular f ranquicia de terror "Viernes 13" , protagonizadas por el temible Jason Voorhes , que convirtió a la fecha en todo un fenómeno cultural.

Sin embargo, el temor por el viernes 13 recobró nueva fuerza en el siglo XX tras la publicación del libro "Friday, The Thirteen " (Viernes Trece), de Thomas Lawson, que relata la historia de un corredor de bolsa que elige esa fecha para provocar un colapso en la bolsa de valores.

Existen varias teorías sobre cuál es el origen del viernes 13 como día de mala suerte , así que no hay una sola explicación para aclarar la verdad sobre esta fecha llena de supersticiones, pero diversos expertos coinciden en que puede tener un origen religioso .

