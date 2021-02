Viridiana Carrillo: En ‘Antes del juego’ hay mucho deseo

A través de 10 cuentos donde se percibe un rastro de anhelo en sus protagonistas, así se conforma 'Antes del juego' (Nitro Press, Instituto Sinaloense de Cultura), el primer libro en total autoría de Viridiana Carrillo, y donde se retratan temas como la maternidad desde diferentes ángulos.

Símbolos de anhelo

En entrevista para DEBATE, Viridiana Carrillo confiesa ser muy obsesiva con su trabajo literario, dando decenas de revisiones a sus textos, por lo que 'Antes del juego' tuvo cambios, incluso, hasta último momento.

La sonorense pasó al menos tres años creando los cuentos que se incluyen en este libro, los cuales no fueron pensados para conformar una colección. “Tampoco es que tuviera una idea de ‘ah, voy a hacer un libro, me lo voy a proponer para escribir un libro’, simplemente vas escribiendo y vas contando cuentos, y después te das cuenta que quizás esos cuentos pudieran formar algo”, detalla.

La autora cuenta que le debe mucho a 'La mariposa', primer relato de esta antología y que ya había publicado hace un par de años, pues gracias a él el también escritor Eduardo Ruiz le sugirió seguir adelante con la literatura. “Digamos que él (Ruiz) me dice que me anime a seguir escribiendo, y creo que fue esa ocasión y esa publicación que dije: ‘Quizás sí pueda seguir haciéndolo’”.

En la mayoría de los cuentos se aborda el tema de la maternidad, un argumento que, asegura, no fue premeditado o pensado.

Yo solo quería escribir, pero resulta que de alguna u otra manera, mis personajes, que todos son mujeres, tenían un hijo o querían tener uno, o con un esposo que quería un hijo, o la pérdida de un hijo. Está presente la maternidad desde muchas aristas. Yo digo, por supuesto, que esto tiene que ver con mi vida, yo soy mamá.

Antes del juego, título basado en un poema de Vasko Popa, versa mucho sobre el deseo según la propia Carrillo. “Hay mucho deseo, tanto de maternidad como sexual, asfixia en muchos momentos, con una atmósfera un poco opresora, y en otros simplemente la vida. Son (cuentos) muy sencillos, con muchas cosas muy cotidianas, cosas que te pasan todo el tiempo, pero creo que también hay belleza en la sencillez”.

Literatura como reflejo

Para convertirse en escritora, Viridiana Carrillo ha tenido que compaginar dicha labor con el ser mamá. Así, aprendió que no se necesita de “un espacio hermético y silencioso” para escribir. “No es que tenga mucho espacio ni tiempo para mí. Creo que cada quien va haciéndose de una forma para poder ejercer lo que quieres".

"En mi caso, yo estoy pensando continuamente en algo. Tengo una idea y estoy escribiéndola en mi casa, luego la escribo a mano, y ya después, casi siempre por las noches, cuando todo está en calma, me siento a escribir. Tuve que aprender a hacerlo con todo el ruido de las clases, o con ella (mi hija) jugando en la computadora [...] ahora me puede pasar un tren por un lado y no hay ningún problema, con que pueda estar frente a una libreta o un computador está bien”.

Viridiana Carrillo con su nuevo libro.

Sin ser un libro autobiográfico, la autora, que residió cinco años en Chile, cree que en varias de sus narraciones hay un poco de ella. “En todos los escritos de todos los autores creo que hay algo de ellos, indudablemente, porque para empezar es su visión del mundo y es completamente distinta a la que otra persona pueda tener. Si hay que escribir sobre lo que se sabe, yo digo que sí. No quiero decir que no puedas escribir de un lugar o una época en la que no hayas estado, quiero decir que te tienes que documentar en ese caso”.

Finalmente, agradece al departamento de Literatura del Instituto Sinaloense de Cultura y a la editorial Nitro Press, así como a sus responsables, “por su paciencia, por su fe y, sobre todo, por ser muy arriesgados al publicar a una autora prácticamente desconocida”.