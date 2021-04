Visibilizan la difícil situación que viven los apaches en EU

Los Mochis, Sinaloa.- Un libro de conocimiento, científico y social, de corte antropológico, fue presentado en el Museo Regional del Valle del Fuerte, de la investigadora Elvira Martínez Salomón, y comentado por el historiador Pedro Cázares, en el Festival del Libro.

Las relaciones interculturales de los apaches en el contexto western New Mexico University es un libro de consulta, que visualiza la situación actual de esta etnia que ha sido perseguida, discriminada y despojada por el gobierno norteamericano que los quería desaparecer para quedarse con sus tierras y el bisonte. Su situación actual no está mejor que la de los yoremes de Sinaloa, dice la autora.

Su educación todavía sigue siendo insuficiente y hegemónicas de alguna manera y todavía no da cabida, y esto tiene que ver con la empatía y la tolerancia, comenta su autora, quien realizó una estancia académica en Estados Unidos en la New Mexico University, y se dio cuenta que solo un 3 por ciento de la etnia apache tiene acceso a la educación universitaria, mientras que en México es del 8 por ciento, cuando se debería estar hablando al menos de un 50 por ciento, esto debido a que no cuentan con recursos económicos.

Ellos buscan que su cultura no muera, están haciendo esfuerzos y resistencia para subsistir, tienen una gran necesidades de ser visualizados” expone Martínez Salomón.

Cultura matriarcal

Este libro en el cual se trabajó con integrantes de la reserva Silver City, es una revisión académica en la que se utilizaron distintas técnicas como es la investigación documental y la entrevista. En sus páginas se refleja cómo el matriarcado sigue teniendo vigencia entre los apaches donde la mujer manda y el hombre obedece, ella se mantiene en la casa, ordenando solamente.

Situación vulnerable

Los apaches sienten muy orgullosos de su cultura, están deseosos que la conozcan, ayudar a que crezca y no desaparezca.

Se encuentran en situaciones muy vulnerables, estamos en mejores condiciones aquí en México, explica la investigadora.

Los chicos que van a la universidad dejan su cultura en casa, son objeto de racismo, no pueden ir a sus centros ceremoniales a la montaña, pero ellos viven su cosmovisión, practican sus costumbres.

Ellos se levantan, hacen meditación y se encomiendan a al creador un ser imaginario a que llaman Usen, el creador de la naturaleza. Viven en armonía total con la naturaleza. Ellos van caminando y recogen la basura, tratan de no usar desechables, y al final de sus vidas regresan a vivir en la montaña, a sus raíces.

Los estudiantes sufren ese choque cultural, no tienen computadoras, tienen muchas carencias al interior de la reserva, los tachan de borrachos e irresponsables, la mayoría de los estudiantes están enfocados a estudiar leyes y criminalística.

Los apaches

Este libro me hizo llorar mucho, la relocalización de los apaches es muy triste y dolorosa, muchos murieron en el camino de Nuevo México a Miami, comentó la autora.

Su vocación es de arrieros y fayuqueros, no les interesa la industrialización. Caminan en equilibrio con la naturaleza, llevan una vida en paz y no dañan al planeta, son muy libres, expuso.