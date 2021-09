¡Viva el talento mexicano! Pintores sinaloenses exponen en Brasil

Ahome, Sinaloa Pintores de Los Mochis, junto a 156 artistas de 14 países, exponen sus obras pictóricas en el Centro Municipal de Cultura Arno Michaelsen de la Secretaría Municipal de Cultura de Gramado, en Brasil.

Los artistas mochitenses que muestran su arte en la exhibición MiniArte Internacional - Vida - Edición 40, en Gramado, Brasil, son: Eduardo Sánchez Encinas, Oscar Fajardo, Elizabeth Gámez, Martha Armenta y Clemente Pérez Gaxiola.

Exhiben sus creaciones plásticas desde el sábado 4 de septiembre al 10 de octubre, por invitación de la artista visual Clara Pechansky.

En entrevista, el pintor Clemente Pérez dijo que cada uno de los pintores mandó una pieza para la exhibición, pero no pudieron asistir.

Aseguró que están emocionados de su participación en Brasil y consideró un gran acierto que los creadores de Ahome estén presentes en eventos internacionales.

Sobre la invitación a Brasil, dijo que tiene una amiga en Brasil, Clara Pechansky, artista visual, promotora y gestora cultural. “Ella me invitó y me pidió que le propusiera el nombre de algunos pintores locales. Me nombró coordinador del grupo Gaxiola -México, a lo cual accedí”, dijo el incansable pintor de Juan José Ríos.

También propuso el nombre de 8 creadores más de otros estados:

Isabel Garcín Escartín, de la Ciudad de México.

Sandra Díaz, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Yesenia Holguín, de Chihuahua, Chihuahua.

Laura Velázquez, de León, Guanajuato.

Bibi Zárate, de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Tete Domínguez Zarzar, de Torreón, Coahuila.

Mónica Romero Dávila, de Guadalajara, Jalisco.

Felipe Villalobos Hernández, de isla del Carmen, Campeche.

Clemente Pérez informó también que la exposición del pequeño formato "Mil artistas visuales de México", apenas concluyó en Tuxtla Gutiérrez.