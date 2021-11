Viviana Rivero borda retrato de Siria en ‘Una luz fuerte y brillante’

Sinaloa, México. La escritora argentina Viviana Rivero apunta que su novela 'Una luz fuerte y brillante' (Planeta) es una historia esperanzadora y que nos habla de la fuerza del amor. “Es una novela que dice que el ser humano siempre tiene segundas oportunidades, que siempre hay tiempo para cambiar [...] un libro que invita a la reflexión de temas que están tan de moda, como lo son los derechos de la mujer”, completa vía Zoom, desde España.

Choque de culturas

En entrevista para DEBATE, Viviana Rivero revela que la idea del libro surgió tras conocer a una pareja que huía de la guerra de Siria. “A ellos los conozco en una reunión social y me cuentan que acababan de llegar, habían pedido refugio político, había sido muy tremendo el escape, espantoso, entonces para mi comienza una cosa muy interesante”.

La autora decidió usar todos los datos que le fueron contados por dicha pareja, desde el contexto histórico y social en Siria, cómo era la guerra, vivir allí y la vida de la gente común, para desarrollar una historia atrapante. “Las charlas con ellos avanzan y llegan a un momento donde me cuentan cómo es la vida de las mujeres allá o que un hombre puede tener varias esposas. Me pareció algo tan interesante que dije ‘lo voy a contar’”.

Pero en 'Una luz fuerte y brillante' no narra la historia real de dicha pareja, sino que cuenta dos narrativas diferentes. Por un lado, está la historia de Álvaro Sánchez, un fotógrafo que va a cubrir la guerra de Siria y queda atrapado en esa ciudad, en un edificio en ruinas, con una chica universitaria siria.

“A primera vista parece que tienen mucho en común, pero a medida que van pasando los días y los meses, porque ellos pasan meses encerrados en ese edificio con poca comida, con poca agua, con mucha incomodidad, empiezan a descubrir que han sido criados de una manera completamente diferente y se produce un choque de culturas muy grande”, señala Rivero.

La novela de 'Una luz fuerte y brillante', de Viviana Rivero, ya está disponible en México.

Por otro lado, relata las diferentes etapas de la vida de Nunú. “Nunú empieza a descubrir que por ser mujer siempre tiene un ‘no’; Nunú pedía, a Nunú se le negaba. Ella no tiene derecho a la decisiones, no tiene derecho a las elecciones y voy mostrando a ella de niña, de adolescente, de joven, de mujer, hasta que finalmente es una mujer muy hermosa, que le juega en contra eso, porque la terminan casando con un hombre mayor, un hombre de mucho dinero”, comparte y añade que a través de la historia de Nunú, los lectores podrán transportarse a esas ciudades mágicas y calles llena de esplendor, “de lo que era la Siria antes de la guerra, entre palacios, construcciones maravillosas, mercados milenarios”.

“No solo es la historia de la relación entre Álvaro y Salma, sino la historia también de esa pequeña cuota de rebeldía que se pasan las mujeres, digo que es muy pequeña porque una madre no quiere darle demasiada rebeldía a su hija, porque sabe que eso va a traer problemas y que le puede costar la vida, y es lo que voy mostrando en el libro”, dice la nacida en Córdoba, Argentina.

Historias paralelas

La vida de Nunú, ya como una señora mayor, viuda y poderosa, termina ligada a la historia de Álvaro y Salma. Esta no es la primera vez que Viviana Rivero construye una novela con historias paralelas, algo que confiesa disfruta mucho. “Creo que así es la vida, como que alguien va tomando decisiones por un lado, y termina influenciando tu propia vida".

"Yo siempre cuento que tengo abuelos italianos, españoles y checoeslovacos, Argentina es una tierra donde venían muchos inmigrantes y mi abuelo italiano estaba entre venir a Argentina o ir a Australia y a último momento se decidió a ir a Argentina, y yo digo ‘bueno, también yo no estaría aquí, si él hubiera tomado otra decisión’. Siempre me da vuelta eso, cómo las decisiones de otros terminan influenciando nuestra vida, por eso me gusta hacer estas historias paralelas y después cruzarlas”, añade.

Finalmente, la también autora de 'El alma de las flores', novela finalista del Premio Planeta de Novela, dice que al igual que los personajes de Salma y Álvaro llegan a cuestionarse las posturas y decisiones de sus sociedades, el público lector también lo hará. “Es una cultura completamente distinta. El libro te hace plantearte a ti misma, y hará lo mismo con los lectores, qué está bien y qué está mal, porque hay tantas cosas que damos por sentadas que están bien y que están mal porque así venimos de generación en generación, desde nuestros ancestros, pero ellos tienen otro sistema de valores y cuando empiezas a descubrirlo, dices ‘¿por qué ellos no hacen esto?’. Te hace escudriñar en el interior ese tipo de cosas”.