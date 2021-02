Volverá al 20% la actividad cultural en la Ciudad de México

Ciudad de México.- A partir del próximo lunes comenzarán a reanudarse las actividades en teatros y museos de la Ciudad de México, pero sólo podrán operar al 20 por ciento de su capacidad, en comparación con el 30 por ciento de aforo que tuvieron permitido durante el semáforo naranja de 2020, decisión que gestores del sector lamentan.

"Nos quitaron el 10 por ciento que nos habían permitido el año pasado. Sin embargo, a los restaurantes les aumentaron del 20 al 30", observó en entrevista la artista escénica Jessica Sandoval, directora de Un Teatro, ubicado en la Colonia Condesa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Quizás es una cuestión de orden, no lo sé. Creo que tendremos que solicitar más (aforo). Me parece que lo entenderán, y quizás en una semana anuncien que podemos aumentar, porque (el 20) es un porcentaje muy bajo de taquilla para que nosotros, tanto los artistas como la gente que trabaja en los teatros, sobre todo los que no tenemos ningún apoyo, podamos llevar la situación. Pero es mucho mejor que cero. Eso es absolutamente evidente".

Leer más: Posponen para septiembre la IV Bienal de Novela Vargas Llosa a realizarse en Guadalajara

Y en esto último se mostró de acuerdo Alejandra de la Paz, directora del Museo Franz Mayer, espacio del Centro Histórico que, ante el anuncio, adelantó que reabrirá sus puertas el 2 de marzo con la exposición Trazar el mundo. La colección cartográfica del Franz Mayer.

"Reabrir y poder ofrecer a nuestros públicos un espacio seguro que les brinde una experiencia de aprendizaje y disfrute en estos momentos en que requerimos estos lugares de reconexión son muy buenas noticias", valoró De la Paz.

"Desde la reapertura en el 2020 los museos trabajamos de la mano para justamente tener los mejores protocolos para recibir visitantes. Así es que estamos muy bien preparados: cubrebocas, aforo al 20 por ciento, circulación fluida, ventilación adecuada, gel y sana distancia".

Espacios públicos y privados, como los museos de la Ciudad de México, el de Arte Popular y el Estanquillo, y los teatros El Milagro, La Titería, el Foro Contigo América, así como el dirigido por Sandoval, Un Teatro, comenzarán con sus reaperturas durante marzo, algunos la próxima semana, otros en quince días.

La Secretaría de Cultura del Gobierno Federal no anunció el regreso todavía de los recintos que administra en la Ciudad de México.

Por su parte, el Papalote Museo del Niño informó que aún no dispone de los recursos necesarios para operar.

"Continuamos con la campaña #SalvemosPapalote, esperando alcanzar la meta para recibirlos pronto", indicó en un mensaje público.

El Telón de Asfalto, en la San José Insurgentes, evalúa, por su parte, la conveniencia o no de abrir para los 40 espectadores que representan el 20 por ciento de su aforo.

"Con 40 butacas, ¿cómo el productor puede pagar el alquiler del teatro, los técnicos, la luz, la taquilla...", cuestionó en entrevista Manuel Palazuelos, productor y director del recinto.

Espera que el Gobierno capitalino otorgue los apoyos ofrecidos a mediados del año pasado, porque la sola reactivación no es suficiente para mantener los teatros, indicó.

Y es que un aforo del 20 por ciento no implica que llegue automáticamente el número de espectadores permitido, previno. Mientras permanecieron abiertos el año pasado, ejemplificó, difícilmente se alcanzó el 30 por ciento de asistencia, aún cuando el Telón de Asfalto cumple con las normatividades sanitarias y dispone, además, de aire lavado, recirculante.

"El espacio se vuelve ultra seguro, porque tenemos una movilidad de cuatro veces o cinco en una hora: hay un flujo constante de aire que entra", detalló.

Y cuando lograron ese aforo del 30 por ciento se decretó el segundo cierre, en diciembre pasado.

Por eso, Palazuelos consideró que la apertura restringida funcionaría para los teatros independientes si se acompaña de un programa de apoyo, consistente en la compra anticipada de servicios teatrales para las obras que produzca el Gobierno capitalino.

Servicios teatrales, aclaró Palazuelos, no implican un subsidio.

Leer más: Sale a subasta raro cuadro de Van Gogh este miércoles

"No es un subsidio, es un apoyo a la actividad cultural teatral que nos permitiría sobrepasar el bache", enfatizó.