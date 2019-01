Xosé Lamas: Soy surrealista, pero no tengo influencia de Dalí

Mazatlán.- Xosé Lamas se había desarrollado en varios ámbitos del deporte. Había ocupado algunos cargos, pero le faltaba algo: pintar; hacer sus creaciones, dar vida a sus ‘monerías’, como él llama a sus personajes fantásticos que cobran vida en sus obras de distintos tamaños.

Obra de Xospe Lamas.

Piezas que estarán el viernes 1 de febrero a las 19:00 horas en la sala de exposiciones del Centro Cultural Multiversidad. El artista plástico será parte de la exposición Diversidad plástica.

“Esta exposición es muy significativa para mí. La primera vez que expuse fue en 1983 en Guadalajara. Mostré al público retratos. Ahora vuelvo a exponer y mostraré de nuevo 10 retratos (de 28 por 35 centímetros) de los más recientes, donde resaltaré personalidades de Mazatlán, de distintos ámbitos”, declaró.

Sus inicios

José Lamas Sánchez, conocido como Xosé Lamas, estudió pintura en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara entre 1967 a 1971. Pero desde corta edad ya empezaba a pintar, así que decide buscar y aprender más técnicas para abundar en la pasión de la pintura. Su obra la describe como surrealista.

“Quería hacer mi propio trabajo pictórico, no copiarle a otros. Creo que así surgió un estilo. Dicen que mi obra tiene influencia de Salvador Dalí. Yo digo que no, soy un surrealista, pero no tengo influencia de Dalí. Hay grandes pintores, no me considero uno de ellos, pero me gusta pintar mis ‘monerías’.”

Relata que desde que llegó al puerto, en el 2003 (luego de que los médicos le dijeran que le quedaba poco tiempo de vida), ha tenido muy buena relación con los artistas de la localidad. Por ello ha podido montar algunas exposiciones tanto en el Museo de Arte de Mazatlán como en el Centro Cultural Multiverdad, al lado de los pintores Carlos Z, Jonás Rojas y Roel Sánchez.

Ahora tendrá la fortuna de compartir espacio con mujeres.

“Me gusta exponer con personas que admiro. Ahora en Diversidad plástica, el público podrá ver distintas ténicas y pinceladas. Algunos cuadros serán abstractos, otros figurativos. Por mi parte mostraré retratos, pero con mis monerías.”

Comparte que en otras ocasiones ha realizado cuadros y las personas que se los compran le piden que incluya “las monerías”, imágenes que son la firma en sus obras.

µ Personajes fantásticos

Sobre cuándo nacieron esas figuras fantásticas, detalló que una vez se encontraba en clase de pintura le pidieron pintar un objeto. El pintó un tronco de madera.

En él “encontró” varias figurillas que querían hablar, querían ser pintadas, y las plasmó en el cuadro, que tituló Metamorfosis, lo cual causó impresión en sus compañeros.