Último adiós: Así fue la exitosa vida del actor Carlos Niebla

Culiacán, Sin.- Fallece a los 61 años el actor Carlos Niebla (24 de enero de 1957-20 de agosto de 2018). Tras una larga batalla contra el cáncer, este 20 de agosto confirman su deceso en un hospital en San Diego, California.

Leer también: Muere Antonio Toledo Corro a los 99 años; deja gran legado

El actor se encontraba en estado crítico por problemas de salud desde febrero de 2018, fue intervenido quirúrgicamente en marzo del presente año, en esa ocasión se hizo la petición de apoyo económico, una operación que se realizó en Mérida; pero, lamentablemente tras analizar el tumor que extrajeron le diagnosticaron cáncer en el estómago.

DEP este primer actor Carlos Niebla, que nos regaló tantas risas, tuve el placer de conocerlo y ver varias veces “La reina de su casa”

Viajas en mi, Carlos querido. pic.twitter.com/R5WsNox55X — Mick Garcia (@MickGarcia) 20 de agosto de 2018

"Quiero pedirles por su bondadoso corazón. Se va a abrir una cuenta a nombre de Zeynada Guadalupe Ojeda Chan ya que yo no lo podría manejar, y aparte es una mujer muy confiable… Les vamos a poner todo lo que se esté gastado para que vean que solamente va a hacer para la operación… De antemano les quiero agradecer muchísimo, no quiero que me gane la emoción… cualquier aportación sería un gran tesoro para mí", escribió en sus redes sociales.

Declaraciones

"La noticia de que tenía cáncer no la sabía, hasta hace poco, estaba internado en Mérida, luego estuvo solo un día en Tijuana, ya que lo pasaron a San Diego, esto se pudo porque vivió un tiempo en Estados Unidos", compartió Misael Arredondo, director de Mil producciones y representante de Carlos Niebla desde hace cuatro años.

Comparte a EL DEBATE que fue tan solo hace un mes cuando fue a San Diego a ver a Niebla al hospital y lo encontró muy animado, más recuperado.

Los restos del actor serán trasladados a Tijuana, donde será sepultado, informó su familia. Foto: El Debate

Con tristeza ahora comparte su fallecimiento, refirió que la familia del actor le comunicó la mañana de ayer el deceso del histrión.

Una de las últimas presentaciones que tuvo en Mazatlán fue en mayo de 2017, en el teatro Antonio Haas, donde ofreció dos funciones con un lleno total. En esa ocasión visitó también otros municipios del estado, entre ellos Los Mochis y Culiacán.

Biografía

Carlos Niebla nació en Culiacán, Sinaloa, en la colonia Tierra Blanca, y desde corta edad junto con su familia se trasladó a Tijuana.

El amor al teatro lo llevaría a realizar varios montajes, uno de ellos La caravana corona. En los años 60 se inició en el canto, pero sin duda su gran pasión fue el teatro, por ello formó parte de Grupo de Teatro Clásico y Tespis.

Al estar en la Casa de la Cultura de dicha ciudad fronteriza, donde realizó su primer personaje femenino en Historia del zoológico, de Edward Albee, en esa ocasión tuvo la suerte de conocer a Óscar Liera, quien le hizo la invitación de participar en una muestra nacional de teatro.

Fueron 20 años de carrera artística en los que el actor sinaloense recibió aplausos del público. Foto: El Debate

La reina de su casa

El encuentro con el personaje de María en el monólogo La reina de su casa, se dio de manera inesperada, había acudido a presentar una obra a Los Ángeles, California.

Al encontrar en la casa de su director un libro con la obra de Franca Rame y Darío Fo, la tomó y le dio la idea para llevarla al teatro, por ello le realizó las adaptaciones necesarias para presentarlas.

Una vez que caracterizó el personaje con maquillaje, vestido, tubos en el cabello, se metió en la piel de María.

Llevó alegría y sobre todo reflexiones a mujeres y a hombres que han pasado violencia familiar, en espacial de parte de la pareja, con lo que cautivó al público, arrancando risas, carcajadas y lágrimas a cada uno de sus seguidores.

Una de sus últimas funciones fue el 12 de diciembre de 2017 en Baja California. Foto: El Debate

Niebla vivió un tiempo en la Ciudad de México. Uno de los últimos trabajos en el teatro era el monólogo La reina de su casa, con la cual llevaba risas y reflexiones a una gran cantidad de personas.

"Que te digan ‘Carlos, me cambiaste la vida’ es el mejor pago que me pueden dar", expresó en una de sus últimas entrevistas que ofreció a EL DEBATE.

En esa misma ocasión, compartió que encontró en el personaje de María un medio para hacer llegar un mensaje que sigue vigente.

Externó que pese a que la situación de la mujer ha cambiado y ahora trabajan y son más libres, sigue presente la violencia contra ellas y el machismo. ¡Descanse en paz, Carlos Niebla!