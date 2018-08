"Están saliendo chefs de escuelas no bien cocinados": chef García

Los Mochis, Sinaloa.- El reconocido chef Gerardo García Martínez estará en conocido hotel de la ciudad en Los Mochis, en la preparación de Noches italianas en vivo, del 31 al 2 de septiembre. El chef de gorra alta, respetado por presentar sabores de clase mundial que son distintivamente mexicanos, pretende impresionar y satisfacer los paladares mas exigentes de los comensales mochitenses.

Lee también: Presentan Aforemas al fragor de las palabras

Durante entrevista compartió su preocupación por preservar la calidad de la cocina mexicana que goza de gran prestigio por su calidad a nivel mundial.

Lee también: Trapiche lanza el concurso de cuentos

¿Cuál es la situación de los chefs mexicanos?

Se les considera de los mejores del mundo, pero ahorita los chefs estamos preocupados por usar productos netamente mexicanos, por ser muy sanos. Actualmente para alcanzar esa posición tienes que tener una buena escuela y amor por la cocina para que te posiciones.

Están saliendo muchos chefs de escuelas, pero no bien cocinados, no les dieron el término adecuado. No les estoy echando, pero sí me preocupa la gastronomía, necesitamos atender estos estándares de calidad en las universidades, en las escuelas de cocina porque está de moda la gastronomía del mundo y sí necesitamos reafirmar los conocimientos de las personas que se dedican a esto.

¿Qué les depara a los restaurantes sin un chef certificado?

Como todas las cocinas modernas, se acaban; en los años 90 la comida molecular que estaba de moda desapareció, la gente no cree en ese tipo de comidas.

¿Cuál es el reto de la cocina mexicana?

Ahorita estamos recuperando todo tipo de comida autóctona, prehispánica mexicana como los moles, los adobos, el pozole. Yo recomiendo que no olvidemos esta comida, ni nos dejemos envolver por la comida extranjera, nuestros raíces no las debemos olvidar nunca porque extranjeros vienen a nuestro país a aprender de ella. No deben desaparecer de la mesa del mexicano.

Mucha gente ya está trabajando en eso. Recomendaría rescatar la típica birria de Jalisco, los moles de Oaxaca, el aguachile sinaloense. Ahorita se están reconstruyendo los platillos.

EL PERFIL

Originario de: Ciudad de México.

Profesión: Cocinero

Trayectoria: 23 años de experiencia al trabajar con muchos de los mejores chefs del mundo como Oliver Lombart, Thierry Doufort y Vicente Etchegaray. Con gran experiencia y conocimientos sobre métodos de cocina tradicionales y modernas, decidió ir a Baja California Sur. Labora en en el restaurante de Villa del Palmar en Loreto, Baja California.