"El arpa es un transmisor de sentimientos"

Los Mochis, Sinaloa.- Cristóbal Rodales Jiménez, el arpista estrella que ha acompañado en sus giras por el mundo al Ballet Nacional de Amalia Hernández y cantantes de la talla de Juan Gabriel, ahora acompañará al conjunto veracruzano sonero Los Tiburones, de Margarito Trujillo, de Cosamaloapan, de la cuenca del Papaloapan, quienes harán un espectacular ensamble con el Ballet Folclórico Nicte-Ha, este domingo en el Teatro Ingenio.

¿Cuánto tiempo lleva ejecutando el arpa?

Tengo 46 años tocando el arpa, desde que tenía 12 años. Mi padre tocaba violín y yo me incliné más por el arpa; mis hijos también tocan el arpa. Para mí el arpa es un transportador de sentimientos, y los sones veracruzanos los trasmito a través de mi arpa, que contagia porque la música veracruzana es muy bullanguera, de guateque y fandango. También toco mariachi.

¿A quién ha acompañado?

He tocado con mariachis ya desaparecidos, grabé con Lola Beltrán, con Juan Gabriel, con Lucha Villa, con Amalia Mendoza, con Vicente Fernández, con Pepe y Antonio Aguilar, con Rocío Durcal. Y para tocar el arpa tengo que enfocarme en el tipo de canciones, ya sean tristes o alegres. Del último disco de don Antonio Aguilar grabé tres temas con él, entre ellos uno muy conocido que se llama Que falta me hace mi padre, y en el arpa se oye muy melancólica.

¿Qué calidad tiene el Ballet Nicte-Ha?

Con el ballet de Amalia Hernández de Bellas Artes trabajé por cuatro años y viajé por todo el mundo con ellos, y también con el de Silvia Lozano, los mejores, y al estar ensayando yo con el Ballet Nicte-Ha veo que no le pide nada a esos ballets, lo veo muy profesional.

¿Su mayor satisfacción?

Siento que es interminable la lista de satisfacciones. Tuve la dicha de grabar con Alberto Aguilera, conocido como Juan Gabriel; platiqué muchas anécdotas con él, y él me platicó de su vida, de su infancia, y me dijo: ‘Cristóbal, que nunca se te olviden tus raíces, cómo empezaste, para que no pierdas el piso y que no andes en las nubes’... Para mí, Juan Gabriel es el último gran compositor mexicano muy completo: grabó para mariachi, trío, orquesta, banda, y en todos tuvo impacto.