Ni la falta de luz ni la lluvia detiene a Cuatro sinaloenses de cuidado

Mazatlán, Sinaloa.- Los truenos se escucharon, la lluvia empezó a caer y la luz se fue en el teatro Ángela Peralta por unos instantes. Pero esto no impidió que los Cuatro sinaloenses de cuidado, José Adán Pérez, José Manuel Chu, Carlos Osuna y Joel Juan Qui ofrecieran un show espectacular en el puerto, en el cierre de la temporada Primavera 2018.

El apagón

Tras el aguacero que cayó en el centro de Mazatlán, hubo dos apagones en el teatro. Primero, la falta de luz fue solo en los pasillos. El segundo abarcó la sección de luces y el recinto quedó a oscuras. La iluminación fue solo con celulares.

Pianista Joel Juan Qui en su actuación. Foto: Sergio Pérez

En ese momento, el tenor Carlos Osuna interpretaba la canción María. Dejó la pieza a medias y comentó que pararían el show durante unos minutos mientras regresaba la electricidad.

Esperaremos a que regrese la luz para seguir. Aprovechen para ir por sus carros, dijo Osuna, en referencia a que en esa zona de la Machado el agua alcanza un alto nivel. Y así fue. Afuera del lugar, el agua ya llegaba hasta las rodillas de la gente.

Después de unos minutos se iluminó de nuevo el recinto y siguió la fiesta con los artistas, que se sintieron en casa. Derrocharon energía al cantar, bromear y hasta bailar en el escenario al son de la Camerata Mazatlán, bajo la dirección de Pércival Álvarez.

Los asistentes disfrutaron del evento en el teatro Ángela Peralta. Foto: Sergio Pérez

La producción de Cuatro sinaloenses de cuidado estuvo a cargo de Raúl Rico González y Abril Márquez.

Raúl Rico entregó reconocimientos a los sinaloenses. Foto: Cortesía

Osuna pidió cantar de nuevo María. Al terminar la pieza, los aplausos de la multitud retumbó en el recinto, que lució un lleno total desde la zona VIP, hasta el balcón del tercer nivel.

Fiesta musical

La fiesta musical inició a las 20:00 horas. El primero en ofrecer su actuación fue el pianista Joel Juan Qui, con la pieza The dream of Olwen, para luego tomar el escenario Carlos Osuna para cantar Besos robados. Le siguió José Adán Pérez con Dime que sí. Para hacer perfecta la gala, se unieron los tres cantantes para interpretar Perfume de gardenias.

Carlos Osuna. Foto: Sergio Pérez

Luego, Qui ofreció un popurrí con las obras de Agustín Lara. La parte más esperada llegó con la interpretación de piezas clásicas con Dein ist mein ganzes Herz. Le siguieron Largo al factótum (Barbero de Sevilla), interpretada por José Adán Pérez, quien recordó que con esa obra hizo audición con Plácido Domingo.

Foto: Sergio Pérez

Durante las dos horas de show incluyeron también E lucevan le Stelle, Nessun dorma, Suit de Leonardo Bernstein, Impossible dream y New York New York. Esta última pieza la dedicó Pérez a las personas que luchan por tener un mejor futuro en Estados Unidos. Para concluir el repertorio, los tres cantantes interpretaron My way.

Foto: Sergio Pérez

Clausura

Luego de que se le acabara el repertorio contemplado y ante los aplausos y los gritos del público pidiendo otra canción, deleitaron con Core ingrato, A mi manera, Júrame y Granada. Para cerrar con broche de oro, se entregaron reconocimientos a los cuatro sinaloenses por hacer historia con su actuación.